Ploaie de absențe la Politehnica înaintea meciului de la Afumați

Politehnica Iași pregătește în aceste zile meciul de sâmbătă, de la Afumați, din etapa a VI-a a Ligii a II-a de fotbal. Disputa cu gruparea ilfoveană va avea loc sâmbătă, de la ora 13:30, în direct pe principalele canale TV de sport din România.

În ciuda întreruperii campionatului, de săptămâna trecută, întrerupere generată de acțiunile echipelor naționale, Poli nu a reușit să-și recupereze jucătorii accidentați de mai mult timp, Alexandru Jipa, Bogdan Istratie și Ruben Silva, care nu vor fi titulari sâmbătă.

Jipa, Silva și Istratie nu vor fi titulari la Afumați

Jipa, care a suferit o microleziune fibrilară în startul stagiunii, e pe finalul recuperării și ar putea să facă parte din lotul care va pleca vineri spre București, cu autocarul. Jucătorul transferat de la FC Hermannstadt în această vară nu are însă vreo șansă de a intra sâmbătă în primul „11”.

Absent cu Afumați va fi și Ruben Silva, care a suferit o entorsă de gleznă în timpul partidei cu Petrolul Ploiești, din play-off-ul Cupei României, disputată în Copou pe 27 august. Portughezul este în continuare în procesul de recuperare.

Un alt fotbalist „căzut” cu prahovenii, Bogdan Istratie, care s-a ales cu o entorsă de genunchi, nu are vreo șansă de a merge la Afumați. Atacantul care a jucat în sezonul trecut la Timișoara ar putea reveni pe gazon la finalul lunii.

Camara e așteptat în această lună

În ceea ce-i privește pe jucătorii ieșeni absenți de mai mult timp, singura speranță de recuperare a unuia dintre aceștia este legată de Sekou Camara. Conform oficialilor clubului, atacantul din Guineea, care a avut probleme legate de obținerea dreptului de a munci în România, ar putea să capete drept de joc în această lună.

Ceilalți doi fotbaliști care au absentat încă de la începutul sezonului, din cauza unor accidentări, Rareș Ispas și Mohammed Umar, continuă procesul de recuperare. Conform oficialilor ieșeni, așa cum s-a anunțat inițial, nici Ispas, nici Umar, nu vor putea să revină pe gazon în acest an.

