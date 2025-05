Ploile blochează agricultura în mai multe județe. Cum stă Iașul, județ cu deficit de apă în sol

În timp ce fermierii din Iași s-au bucurat în ultima perioadă de condiții favorabile pentru însămânțarea culturilor de primăvară, în alte județe ale țării precipitațiile abundente și umiditatea excesivă creează dificultăți majore în agricultură. Vor ajunge aceste probleme și la Iași, după ploile actuale.

Regiuni precum Prahova, Ialomița, Bacău, Vaslui, Vrancea și Galați se confruntă cu terenuri agricole impracticabile din cauza acumulării excesive de apă. Fermierii din aceste zone avertizează că, dacă vremea nu se îmbunătățește rapid, producția de porumb, floarea-soarelui și soia va fi serios afectată. În plus, specialiștii atrag atenția asupra riscului crescut de boli și dăunători favorizați de umiditatea ridicată. Agricultorii solicită sprijin din partea autorităților pentru gestionarea efectelor climatice asupra agriculturii.

La Iași, în schimb, ploile din ultimele zile abia au acoperit deficitul de apă din sol, fermierii fiind mulțumiți, deocamdată, de precipitații. „În comparație cu alte zone din țară, noi am avut parte de condiții bune pentru însămânțare. Solul nu este excesiv de umed, iar lucrările agricole se desfășoară conform planului. Am reușit să semănăm porumbul și floarea-soarelui la timp, ceea ce ne dă speranțe pentru o recoltă bună. Sigur, vremea rămâne imprevizibilă, dar până acum nu am întâmpinat probleme”, a declarat Florin Costin, un fermier din Iași. De altfel, și reprezentanții Direcției Agricole Iași au confirmat că nu sunt probleme la acest moment în Iași din cauza ploilor. „La noi nu sunt probleme. Se însămânțează conform programului”, a precizat Direcția pentru Agricultură Iași.

În alte județe, impactul economic al acestor condiții meteo nefavorabile ar putea fi semnificativ, afectând nu doar producția agricolă internă, ci și exporturile de produse alimentare. Totuși, prognozele meteorologice le dă emoții și fermierilor din Iași, mai ales că în zilele următoare, până pe 28 mai inclusiv, sunt anunțate un cod galben de inundații și unul portocaliu care vizează și județul Iași. În acest context, fermierii speră ca vremea să permită continuarea activităților agricole și să fie feriți de fenomene extreme.

