Pluguşorul lui Costel Alexe: „Acum sunt eu cu Chirica,/ Între noi toarce pisica“

Aho, aho, copii şi fraţi,/ Rude de ambele sexe,/ Staţi aşa, nu mai mâncaţi/ Şi cuvântu-mi ascultaţi:/ Urez eu, Costel Alexe,/ Liberal foarte isteţ,/ Cu procupări complexe/ Şi, mai nou, şef de judeţ!/ Am şi eu un pluguşor;/ Nu e greu, ci chiar uşor./ Pot să-i fac şi o sinteză/ Sau să-l recit în engleză!/ Nu-s poet, ca Eminescu,/ Dar vorbesc ca Iliescu:/ Cum ză dacs cam from ză tracs,/ Virus cams from liliacs!/ Trageţi plug pe sub copacs!/ Hăăăi-hăi!

Sunt doctor, asta se ştie,/ În meteorologie./ Puteam fi prezentator,/ Că e job de viitor,/ Puteam să mă fac vedetă,/ Să mă dea şi la gazetă,/ Să aştepte toată ţara/ Să mă urmărească, seara,/ Cum îmi dau cu presupusu'/ Despre vreme, cam ca Busu',/ Şi înţep norii cu furca/ La fel ca Romica Jurca.../ Însă eu am preferat/ Să aleg un loc curat,/ Loc de muncă bun, la stat,/ Deci m-am făcut deputat/ Şi, fiindcă am corespuns,/ Chiar ministru am ajuns;/ Acum sunt la alt nivel,/ Pe postul lui Maricel,/ Dar nu mă comport ca el!/ O avea imunitate,/ Dar nu e imun la toate:/ Virus poate lua oricând,/ Chiar dacă nu stă la rând,/ Însă noi vom fi umani,/ Şi-l internăm fără bani/ La spitalul din Leţcani!/ Trageţi plugul printre ani:/ Hăăăi-hăi!

De urat aş mai ura,/ Dar mi-i că m-or înjura/ Cei care s-au supărat/ Când din schemă au zburat./ Anul trecut am plecat/ Eu cu Bodea la urat:/ L-am urat şi pe Chirica,/ L-am sorcovit cu urzica/ Şi i-am arătat pisica!/ I-am băgat în pluguşor/ Un discurs mic şi uşor,/ Despre "interese mari,/ Rechini imobiliari/ Şi relaţii cu tâlhari"./ Acum sunt eu cu Chirica,/ Între noi toarce pisica,/ Iar Bodea îmi sare-n cap,/ Răscoleşte prin dulap,/ Unde caută schelete,/ Să le-atârne pe perete./ Trageţi plugul prin judeţ,/ Că nu ne zgârcim la preţ!/ Hăăăi-hăi!

Ca în fiecare an, a urat tot Cip IEŞAN