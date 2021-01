Pluguşorul lui Joe Biden: „Faceţi "Moromeţii 3"? Băgaţi Cocoşilă gay“

Ho-ho-ho, children and bros!/ Eu sunt the new US boss/ Şi-am venit la you pe jos,/ Prin omătul white şi gros,/ Ca să vă urez frumos/ Happy New Year bucuros/ Şi s-aveţi gust and miros!/ Sunt un bătrânel discret,/ Joseph Biden Robinette,/ Şi-am mai fost la voi in ţară,/ Deci it isn't prima oară./ Când venit aici, ţin minte,/ Eram vicepreşedinte,/ Că, deşi sunt man integru,/ Am muncit şi eu la negru,/ Dar acum întoarcem coala:/ Să muncească şi Kamala!/ Când partid avut eşec,/ Orange a fost the new black!/ Cu patru ani mai târziu,/ Negru-i new portocaliu!/ Scuturaţi the clopoţel,/ Să se-audă jingle bell!/ Hăăăi-hăi!

Cunosc bine România,/ Că am fost şi cu soţia./ Ştiu music a lui Zamfir/ Şi citit despre vampir!/ But ceva nu-mi este clar:/ Aveaţi şef un marinar,/ Dar în States, după un an,/ A venit un domn german./ Este strange la voi, în est,/ Că sunt nemţi in Budapest!/ În toamnă s-a întâmplat,/ People s-a mobilizat,/ Elections am câştigat/ Cu Partidul Democrat./ Deşi, now, s-a mai calmat,/ Trump spune c-am fraudat/ And că morţii au votat/ Cum a mai fost, într-un an,/ Here, in Teleorman./ Trageţi the plow, dear români,/ Cum îi practice din bătrâni!/ Hăăăi-hăi!

De urat aş mai ura,/ But e perioadă grea./ Am ales un loc uscat/ Pentru parteneriat,/ Dar e problem cu COVID/ Şi partners de la partid;/ Ei vor să vă ceară vize/ Ca să nu aibă surprize/ Şi want ca şi-aici să fie/ O real democraţie:/ Să ajungeţi progresişti,/ Să fiţi good neomarxişti,/ S-aveţi în cel mult doi ani/ Parlamentari mexicani/ And afro-americani./ Actori negri şi ţigani/ Obligat să-ntâlneşti/ În the filme româneşti:/ Faceţi "Moromeţii 3"?/ Băgaţi Cocoşilă gay,/ Nilă şi Achim femei/ Şi half of the sat evrei!/ Trageţi plugul de curmei!/ Heeei-hei!

A urat, ca şi mai an,

Tot numitul Cip Ieşan!