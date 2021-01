Pluguşorul lui Petrică Movilă: „Acum, la final de an,/ Mă simt ca Vosganian“

Aho, aho şi vai, vai, vai!/ N-am nici clopot, nici buhai,/ Nu mai am nici plug, nici cai,/ Am rămas şi fără bici,/ Dar tot am venit aici/ Prin mormane de zăpadă./ Pe poleiul de pe stradă/ Chiar am şi căzut, grămadă!/ Mult mai rău e c-am rămas/ Fără postul meu cel gras,/ Ce mulţi prieteni a atras/ Şi-au intrat în PMP/ Pe toate funcţiile,/ Că-i spuneau fraţi şi copii/ "Petru M şi Prietenii"!/ Eu sunt Petrică Movilă,/ Trecut la viaţa civilă;/ Acum, la final de an,/ Mă simt ca Vosganian./ Trageţi plugul prin troian!/ Hăăăi-hăi!

Am avut patru mandate,/ Dar s-au dus, le-am dat la spate./ Dacă mă gândesc la rece,/ Prin veacul şaptesprezece,/ Am urmat şi o stabilă/ Carieră slavofilă,/ Ca Ierarh Petru Movilă!/ Acum, vai, s-a terminat,/ Nu mai sunt nici deputat,/ Că partidul n-a intrat!/ Cu buhaiul m-am băgat/ Şi oameni i-am angajat/ Să mă facă mai curat,/ După ce m-au acuzat/ Că am muşamalizat/ Şi chiloţi murdari am dat,/ Pătaţi la fund cu cafea:/ Peste noapte i-au spălat!/ Aşa, din combinator,/ Am ajuns reformator./ Mai recent, m-a pus la zid/ O colegă de partid:/ Spune că ne-am simţit bine/ Şi-are un copil cu mine.../ Asta nu-i adevărat,/ Că m-am şi interesat:/ Copilaşu-i frumuşel,/ Nu semăn defel cu el!/ Din an mai e doar un ceas,/ Dar eu singur stau, retras:/ Nu fac chef, ci parastas!/ Hăăăi-hăi!

Ca în fiecare an, a urat tot Cip IEŞAN