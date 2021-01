Pluguşorul lui Varujan Vosganian: „Am fost senator vestit/ Şi pe frunte miruit“

Aho, aho, în prag de an/ Urez şi eu, Varujan.../ Varujan Vosganian!/ Sunt român, dar şi armean/ Şi puţin klingonian;/ Doar azi mai vin la urat:/ De la anul, aţi scăpat,/ Politica am lăsat!/ Am fost senator vestit/ Şi pe frunte miruit,/ Dar acum sunt scriitor/ Şi-am adus un pluguşor;/ În el eu am adunat/ Tot ce am realizat/ Şi cât m-am sacrificat./ Regăsiţi în conţinut/ Pentru Iaşi tot ce-am făcut;/ Pluguşorul e frumos/ Şi-l puteţi citi mai jos:

"Aho-aho!/ La anul şi la mulţi ani!/ Hăăăi-hăi!"

Ca în fiecare an, a urat tot Cip IEŞAN