Pluguşorul pentru autostradă: „Să vină investitorii/ Mult mai des decât cocorii“

Aho, aho, miniştri noi,/ De oriunde sunteţi voi,/ Din orice partid veniţi,/ Sculaţi-vă, nu dormiţi,/ Vremea e să vă treziţi!/ După ani de izolare,/ Moldova vrea dezvoltare,/ Vrea să fie lucruri bune/ Şi aici, în regiune./ Vrea un drum direct spre vest,/ De nivel european,/ Nicidecum şmenuri pe şest,/ Gen TelDrum - Teleorman./ Trageţi plug spre noul an,/ Să vină investitorii/ Mult mai des decât cocorii,/ Să se-nghesuie, grămadă./ De-aia vrem autostradă!/ Hăăăi-hăi!

Sară bună, sară mare,/ E noapte de sărbătoare/ Şi vreme pentru schimbare!/ Cât au fost la guvernare/ Şi s-au jucat la butoane,/ Unii şi-au tras milioane/ Din asfalt şi din betoane,/ Din mii de comisioane!/ Dacă drum s-ar fi lucrat/ Câte panglici au tăiat/ Când au tot inaugurat/ Câte un metru pătrat,/ Ar fi fost autostrada/ De la Iaşi până-n Canada!/ Încă n-am pierdut speranţa:/ Aşteptăm ca alianţa/ PNL-USR-PLUS/ Să aibă ceva de spus/ În această perioadă./ Trageţi plug, să vie roadă/ Şi s-avem autostradă!/ Hăăăi-hăi!

Aho, aho, fraţii ieşenii,/ Asta seara urăm la voi/ Ca la colegi europeni/ Sa scapat toţii de nevoi/ Şi sa contribuit şi noi./ Noi suntem investitori/ Din UE şi britanici,/ Iar voi avut muncitori/ Cu salariul forte mici./ Acum inca nu putem/ Industrii sa dezvoltam:/ Autobahn aşteptam/ Dupa aia începem./ Nu este moment acum/ Ca stricat marfa pe drum/ Ramas camion in groapa/ Blocat in noroi şi apa./ Alta marfa expirat/ Fiindca mers încet prin sat/ Sa nu lovit un om beat./ Trageţi plug la noul an/ Sa construit autobahn!/ Jaaa-Ja!

Aho, aho, copii şi fraţi,/ Dragi colegi salariaţi/ Care mărfuri transportaţi,/ Simpli moldoveni şoferi/ Şi grupuri de pasageri:/ Vremea e să v-adunaţi,/ Împreună să uraţi,/ Să strigaţi, să protestaţi/ Printre munţii de zăpadă,/ Pentru ca o lume-ntreagă/ În sfârşit să înţeleagă,/ Să audă şi să vadă/ Că dorim autostradă!/ Trageţi plugul, moldoveni,/ Din Ungheni la ardeleni!/ Trageţi plugul în consens,/ Cu mai multe benzi pe sens!/ Trageţi peste-ntreg ţinutul,/ Ca din nou să trecem Prutul!/ Hăăăi-hăi!

Ca în fiecare an, a urat tot Cip IEŞAN