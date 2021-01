Pluguşorul Ponta şi Tăriceanu: „Şi vă ţinem un discurs;/ Unu-i capră, altu-i urs“

Aho, aho, copii şi fraţi,/ Staţi aşa, nu mai plecaţi/ Şi pe noi ne ascultaţi,/ Dacă vreţi să vă distraţi!/ Lume, lume! Spunem glume/ Şi pe toţi vă amuzăm;/ Ne ştiţi sigur după nume,/ Dar din nou ne prezentăm,/ C-am venit să vă urăm/ Şi purtăm pe faţă mască,/ Lumea să nu ne cunoască./ Suntem doi comici vestiţi:/ Ponta şi cu Tăriceanu!/ Vrem, când se termină anu',/ Şi la noi să vă gândiţi!/ Hăăăi-hăi!

Am venit azi împreună,/ Ca Vasilache cu Stroe;/ Vă rugăm să ne daţi voie/ Să vă dăm o veste bună:/ Am decis să renunţăm,/ Din politică ieşim,/ Vremea-i să ne distanţăm,/ De prezenţă vă scutim!/ Amândoi am candidat:/ Victor Ponta, deputat,/ Tăriceanu la Senat,/ Dar am făcut... n-am luat!/ Susţinând democraţia,/ Am tras tare amândoi;/ Noi am fost pro România,/ Poporul n-a fost pro-noi,/ N-a vrut oameni de valoare.../ Iarna-i grea, omătu-i mare;/ Daţi din bici şi din buhai,/ Să se-audă şi-n Dubai!/ Vaaai-vai!

De urat am mai ura/ Şi după ce-o însera,/ Că nu facem altceva;/ Mai bine ne veselim,/ Decât să ne plictisim,/ Mai bine vă colindăm,/ Decât table să jucăm./ Eu, micuţul Titulescu,/ Urmaşul lui Iliescu,/ Împreună cu Călin,/ Fotomodel masculin,/ Prim-miniştri amândoi,/ Acum vă urăm pe voi/ Şi vă ţinem un discurs;/ Unu-i capră, altu-i urs.../ Preşedinţi am vrut să fim,/ Cei mai tari să devenim,/ Însă nu am reuşit/ Şi ne-am întovărăşit,/ Dar acum s-a isprăvit:/ Călin e-n suspensie,/ Cu gândul la pensie,/ Iar eu, la final de an,/ Refuz să mai fiu cârlan./ Nu votez Pro România,/ Ci copiii şi soţia!/ Hăăăi-hăi!

A urat, ca şi mai an,

Tot numitul Cip Ieşan!