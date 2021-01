Pluguşorul PSD/ Marcel Ciolacu: „Mâine anul se-nnoieşte/ Şi partidul nostru creşte“

Bună seara, gospodari,/ Oameni mici cu funcţii mari,/ Primari şi parlamentari/ Ori simpli alegători:/ Am venit de Sărbători/ Cu buhai, cu bici şi zdrângă/ Şi-un mesaj din partea stângă./ Mă prezint: eu sunt Marcel;/ Vreau să vă urez niţel/ Lângă masa cu purcel/ Şi platouri cu mezel./ Cât luaţi o-mbucătură/ De chişcă sau prăjitură,/ Bag şi eu o urătură/ De la noi, din PSD:/ Trageţi plugul repede! Hăăăi-hăi!

Să nu-ngheţ în timp ce ur/ Mi-am făcut ordine-n jur./ Am profitat de Covid/ Să torn spirt peste partid,/ Cu clor l-am dezinfectat,/ L-am dat şi la curăţat./ Încă nu-i de frecventat,/ Dar, măcar, am încercat:/ Ai lui Dragnea şi Dăncilă/ Loc pe listă n-au pupat;/ A fost treabă dificilă,/ Dar de dânşii am scăpat./ Unii rău s-au supărat,/ Şi s-au pus pe candidat,/ Au ales să dea cu gura/ Ca să apere natura!/ În politică te mişti,/ Dar, orice aş spune eu,/ Ăia nu-s ecologişti/ Dacă iau orice deşeu!/ Trageţi plug prin pesedeu!/ Hăăăi-hăi!

Mâine anul se-nnoieşte/ Şi partidul nostru creşte:/ Mi-am notat, ca să ţin minte,/ Să nu uit să-i mulţumesc,/ Lucru absolut firesc,/ Distinsului preşedinte:/ Ce reclamă ne-a făcut,/ Nici Antena n-a avut!/ La el toate frazele/ Se sfârşeau cu PSD/ Şi-a închis şi pieţele!/ Ar fi greu să socotim,/ Dac-ar fi să îl plătim/ Pentru cât ne-a promovat./ PNL ne-a ajutat.../ Trageţi plug în lung şi-n lat:/ Hăăăi-hăi!

A urat, ca şi mai an,

Tot numitul Cip Ieşan!