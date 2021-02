PNL a numit o patroană de hostess, dar iubita unui șef CJ, în conducerea unui spital public

”It’s officially! Azi, 08.02.2021 am semnat contractul de mandat in baza caruia imi voi exercita functia publica de reprezentant al Consiliului Judetean Cluj in Consiliul de Administratie al unui spital public din Municipiul Cluj-Napoca! Multumesc pentru incredere si sustinere Partidului National Liberal Cluj!”, a scris pe Instagram Claudia Ardelean.

Frumoasa liberală a absolvit Facultatea de Drept și Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyaiși și s-a împrietenit cu politica din 2014, de când este membră TNL- PNL.

În 2020, la 27 de ani, a candidat pentru un loc în Consiliul Local Cluj-Napoca. ”Este o onoare pentru mine să fac parte din echipa PNL, structură în cadrul căreia sunt membru activ încă din anul 2014. Au trecut 6 ani de când fac parte din această echipă și de atunci răspund zi de zi noilor provocări prin implicare, solidaritate și o gândire liberală”, spunea în octombrie Claudia.

Sursa: Știrile PRO TV