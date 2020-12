PNL la Iaşi: ce ne aşteaptă?

Cu un grup de parlamentari în care doar unul este ieşean get-beget, şi cu un primar de municipiu recent adus alături, dar care nu a performat electoral pentru partid nici la locale, nici la generale, şeful PNL Iaşi are în faţă un mandat dificil. Vor beneficia ieşenii de faptul că au ales la locale oameni ai puterii?

Nu pare deloc de bun augur să vezi pe reţelele sociale cum primarul usr-ist al Bacăului distribuie în aceste zile poze cu el alături de echipa de negociatori a partidului, sau în sala în care staff-ul liberal de la nivel naţional lucrează la programul de guvernare. Şi să ştii că niciun ieşean liberal nu e în acele echipe. Ba chiar e de-a dreptul frustrant să vezi acestea, ca ieşean nu ca militant liberal, când ştii că la Iaşi, cel puţin pe hârtie, PNL a câştigat la locale şi judeţul, şi municipiul reşedinţă, ba chiar şi celălalt municipiu, Paşcaniul. Ştim, nu asta e cel mai important: să fii acolo la masă la Bucureşti. Dar, din experienţele anterioare, ştim că aceste absenţe acolo nu sunt deloc semne bune, dătătoare de speranţă. Şi, dacă ar fi doar atât…

Când vorbim teoretic despre putere şi despre împărţirea resurselor, aceste lucruri nu contează. Atunci vorbim de principii. Dar în practică lucrurile stau cu totul altfel, iar prezenţa fizică a unui lider este hotărâtoare pentru salvarea sau promovarea unui proiect. Într-o ţară în care centralismul şi alocarea banilor de la buget sunt foarte accentuate, toate acestea contează enorm.

Lipsa de influenţă a Iaşului nu s-a văzut înaintea alegerilor locale. Poate şi pentru că aveam un ministru în Guvern. Poate şi pentru că acel ministru fusese anterior şef al tineretului PNL pe ţară, deci om cu o anume influenţă şi trecere printre lideri. Retras acum în Casa Pătrată, pare copleşit de cu totul alte probleme. Mai poate el acum, sau are argumente pentru a merge la Bucureşti şi a bate cu pumnul în masă la partid ca să pretindă atenţia cuvenită unei filiale mari, aducătoare de voturi multe? Costel Alexe şi filiala pe care o conduce mizau la generale pe o formulă maximală de doi senatori şi, spuneau ei, cinci deputaţi. Alegătorii au „tăiat” aproape la jumătate: un senator şi trei deputaţi. E drept, a fost şi un dezavantaj suplimentar, adus de aritmetica şchioapă a redistribuirilor. Dar, nu mai contează... Judeţul, per ansamblu, coordonat de noul şef al Consiliului Judeţean, a pierdut alegerile în faţa PSD. Municipiul Iaşi, condus de noua achiziţie liberală Mihai Chirica, alături de care liberalii erau în stare să jure înainte de alegeri că vor da marea lovitură electorală, au pierdut categoric în faţa USRPLUS. Mai grav: până şi o bună parte din primarii importanţi racolaţi de la PSD la PNL au pierdut alegerile în comunităţile lor. O întrebare aşadar legitimă pe care o poate pune un lider de la Centru care vine la Iaşi: de ce v-am da mai multă influenţă în partid, în atare condiţii? Este nevoie de aceea de multă persuasiune şi dibăcie politică pentru a promova interesele Iaşului în condiţii de slabă performanţă politică. Acest lucru îl fac politicienii din Cluj, unde, de exemplu, reprezentanţii PSD, care au sub 15% pe plan local, au funcţii de importanţă capitală la vârful partidului.

Nu este numai atât. Echipa de parlamentari pe care filiala locală a PNL şi-a ales-o pare a fi una din cele mai puţin redutabile în comparaţie cu ceilalţi competitori politici: din cei patru parlamentari liberali, doi sunt din Bucureşti şi unul din Paşcani, acesta din urmă încă neconectat la problemele mari ale judeţului. O situaţie jenantă, şi care, din câte se aude, a devenit o sursă de nemulţumiri în filială, dar şi o vulnerabilitate a acesteia.

În comparaţie, filiala PSD Iaşi are cu un deputat mai mult (un senator şi patru deputaţi), toţi absolut fiind ieşeni get-beget, cu activitatea integral aici. La fel, USRPLUS Iaşi are mai mulţi parlamentari decât PNL (cinci: doi senatori şi trei deputaţi), de asemenea toţi aceştia ieşeni. Până şi la filiala AUR, din cei doi deputaţi şi un senator, avem doi parlamentari (primii) ieşeni, doar senatoarea fiind, la fel ca la PNL, din Bucureşti.

Nu este de mirare, în aceste condiţii, că PNL Iaşi are toate şansele să fie „acoperit”, ca vizibilitate, de competitori. Iar ca influenţă, poate chiar de viitorii colegi de guvernare. De altfel, deputatul USR de Iaşi Cosette Chichirău face deja parte din echipa de negociatori ai formaţiunii sale pentru a pune pe hârtie coaliţia şi programul de guvernare, în timp ce, potrivit mai multor informaţii interne, pentru senatorul USR de Iaşi Marius Bodea s-ar negocia o poziţie în viitorul Guvern de coaliţie. Poate că liberalii ieşeni sunt mai discreţi, bine ar fi, dar aici nu am auzit să se vehiculeze nume pentru vreo poziţie guvernamentală. Să sperăm totuşi că nu am ajuns chiar atât de irelevanţi. Se discută totuşi pe surse despre posibilitatea susţinerii unui secretar de stat la Transporturi a unui reprezentant al unei asociaţii neguvernamentale din Iaşi.

În aceste condiţii, poate că liderii liberali se amăgesc cu alte argumente, dar situaţia pentru Iaşi nu este deloc roză. Cu un Mihai Chirica la timonă deloc văzut bine la Bucureşti în mediile liberale, cu o filială mare la Iaşi, dar care nu a avut combustibil electoral pentru a trage partidul în sus la nivel naţional, deşi aşteptările, după racolările poate condamnabile pentru mulţi, erau exact invers, este clar că nu ne putem aştepta, ca ieşeni, la auspicii favorabile în ce priveşte beneficiile guvernării liberale. De altfel, Mihai Chirica s-a întors la practicile sale deloc liberale dinaintea „căsătoriei” sale cu PNL. O misiune de patru ani grea, ingrată, pentru şeful PNL Iaşi, tânărul Costel Alexe. Este momentul să se înţeleagă clar că schimbarea percepţiei publice nu se face, pentru un partid aflat la guvernare, cu facebook-ul şi cu „papagalul”. Acestea sunt doar mijloace de comunicare. Este nevoie de fapte concrete, de asumare practică a valorilor clamate. Şi, desigur, cum spuneam mai sus, este nevoie de putere, de exercitarea acesteia la nivel mare. Cu atât mai mult cu cât angajamentele în faţa ieşenilor au fost, cel puţin în campanie, extrem de generoase. Ieşenii îşi doreau de mult să aibă la judeţ sau la Primărie şefi care fac parte din arcul guvernamental, din cercul puterii. Vom constata oare, peste patru ani, că, iată, le vom fi avut, dar tot degeaba?