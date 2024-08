Poate sau nu Iașul să fie în continuare Orașul teilor? Am provocat mai mulți specialiști la dezbatere: iată concluzia!

Căutând răspunsuri la problema ,,De ce se usucă prematur teii la Iași?”, am transmis mai multe întrebări reprezentanților SPI, apelând și la alți specialiști. Care sunt măsurile de prevenire și de întreținere care au fost luate, cu excepția înlocuirii și eliminării unor exemplare remarcabile pentru aliniamentele stradale? Câți tei se plantează? Ce se întâmplă acum cu exemplarele de tei de pe Esplanada Teatrul Național, care păreau că au „scăpat”? Ce se întâmplă de ani buni în zona Copou? Cum a fost distrus, pe lângă simbolul orașului, și un patrimoniu inestimabil care era reprezentat de teii de pe bld. Ștefan cel Mare? Sunt doar câteva dintre exemplele de lucrări care au rezolvat aspecte în detrimentul cadrului natural oferit de arbori cu o valoare peisagistică și patrimonială remarcabile, care a conferit unicitate orașului, vizitatorii definindu-l ,,Orașul teilor”.

Faptul că teilor nu le mai priește Iașul este contrazis de directorul Grădinii Botanice, care spune că doar teii de pe marginea arterelor mari din oraș suferă, nu și alții.

Altfel spus, indiferent că ne referim la teii din zonele pietonale/stradale, mult mai predispuși noxelor sau substanțelor pentru deszăpezire din iarnă, sau la cei din grădini publice și parcuri, nu se poate pune problema conform căreia orașul nu ar mai favoriza teii.

De asemenea, cel mai important lucru care ar determina viața teiului, dincolo de aliniamentele stradale sau nu, ar viza modul în care îi plantăm încă de la început. În plus, contează foarte mult rezervele de apă pe care arborii și le iau din sol iarna.

Margareta Onica a ținut să enumere care sunt măsurile de prevenire și întreținere a teilor luate de SPI.

,,Anul trecut am avut stropiri noaptea, și foarte bine au răspuns, chiar la un singur tratament. Facem tratamente pentru dăunători, administrăm îngrășăminte și udăm cât se poate. Cât ne permitem. Nu putem da o cantitate, dar fiecare centru are în dotare o cisternă cu care își face un program. Se udă atât arborii, cât și florile. Și gazonul. În perioadele de caniculă programul este prelungit. Se lucrează 24/24, 7/7 la cisternă. Sunt aproximativ 7 tei pe Arcu care sunt plantați de acum doi ani și nu au vreo frunză galbenă. Și azi am plantat câțiva. În fiecare an se plantează mulți. Toți sunt viabili. Și acolo sunt și mașini parcate pe partea carosabilă. Dar probabil e o zonă mai puțin poluată. Un trafic mai redus. Putem face lobby la amenajarea de la blocurile de acolo, pentru că oamenii care își udă vegetația de acolo, udă și teii de pe margine. Poate trebuie udat mai mult. Dar nu se poate, pentru că mergi cu cisterna pe Arcu, staționezi pe linia de tramvai și nu te lasă poliția rutieră. Ar trebui sute de mașini de udat ca să primească fiecare copac cât îi trebuie. Dacă ar fi un mediu prielnic, cu ploi, precipitații, cum era înainte, rezistau altfel”, a declarat aceasta.