Pocinog după meciul echipei de fotbal a satului: un ieșean va sta 5 ani la pușcărie după ce a vrut să apere cu sapa somnul de după amiază al nepotului

Un ieșean va petrece cinci ani în spatele gratiilor pentru că a apărat somnul nepotului său. Felul în care a făcut-o, cu sapa, era să ducă la crimă și i-a convins pe judecători că nu poate fi lăsat în libertate. Agresorul mai are șansa apelului, dar îi va fi imposibil să obțină o pedeapsă cu suspendare.

În perioadele în care nepotul său era plecat la muncă în străinătate, Constantin Popa (46 de ani) și soția sa se ocupau de îngrijirea locuinței și a animalelor din gospodăria lui. Până ca A.D. să plece în străinătate, în gospodărie ajuta și un consătean, C.N. (59 de ani). Cunoscut ca un client fidel al crâșmelor din sat, acesta își câștiga existența și banii de băut muncind ocazional prin sat, ca zilier. Se mai întâmpla să fie recalcitrant la băutură, dar nu era violent.

În dimineața zilei de 15 septembrie a anului trecut, C.N. mersese cu un cunoscut pentru a urmări meciul de fotbal susținut de echipa satului. Evident, nu înainte de a se cinsti cu o bere la bar. După meci, zilierul s-a întors la bar, unde a mai băut o bere și un rachiu. După cum a povestit ulterior, „era un pic în curaj”, nemaiamintindu-și dacă discutase cu cineva în bar. De fapt, se întâlnise cu A.D., care îi oferise două beri. A.D. se întorsese acasă pe la 18 și îi spusese unchiului său, cu care se întâlnise în poartă, că e obosit și beat și vrea să doarmă. S-a dus apoi să se culce, fiind trezit până la urmă de poliție.

La scurt timp, la domiciliul lui A.D. și-a făcut apariția și C.N. Venise să împrumute 20 de lei, pentru pâine și țigări. În curte se aflau Popa și soția sa, ambii băuți, care veniseră să dea de mâncare animalelor. La solicitarea lui C.N., mătușa a intrat în casă pentru a-și anunța nepotul că este așteptat. Buimac de somn, acesta a răspuns că nu are bani de dat și a cerut să fie lăsat să doarmă.

Atac cu sapa, enervat de victimă

C.N. nu a renunțat însă atât de ușor, rămânând în curte și insistând să primească niște bani cu împrumut. Insistențele acestuia l-au scos din sărite pe Popa, care i-a cerut pe un ton imperativ să plece. C.N. a ieșit din curte, reproșându-i peste umăr lui Popa că îl dă afară, deși nu e casa lui, dar nu a mai apucat să plece spre casă. Deja enervat, Popa a luat o sapă din grădină și a ieșit după el. L-a lovit pe C.N. în cap cu sapa și a încercat să-l lovească și a doua oară. Bărbatul a reușit să se apere cu mâna dreaptă, suferind însă o tăietură adâncă în antebraț. Popa a fost oprit de soția sa, care i-a cerut să înceteze.

C.N. a ajuns acasă plin de sânge. Cumnata sa l-a văzut și a încercat să-i oblojească rana de la mână cu un prosop, iar un vecin, care venise pe la ei pentru a da de pomană, a chemat ambulanța. Rănile suferite de C.N. nu i-au pus viața în pericol, el având nevoie de 9-10 zile de îngrijiri medicale, dar Popa a fost trimis în judecată pentru tentativă la omor. Această încadrare juridică se poate face și luându-se în considerare violența exercitată ori arma folosită.

În cursul procesului, apărarea a susținut că Popa acționase violent pentru a-l scoate pe C.N. din curte, dar ideea a fost respinsă de judecători. Victima apucase să iasă din curte. În plus, nu se manifestase violent sau provocator. Sub influența alcoolului, Popa acționase cu intenția clară de a-i face rău. De altfel, agresorul era cunoscut în sat ca reacționând iresponsabil la băutură. Nu bea frecvent, precum victima sa, dar când o făcea, umbla băut și câte o săptămână întreagă, ajungând să fie dus și la Socola. Într-adevăr, cercetarea judecătorească a arătat că Popa fusese internat de mai multe ori, printre altele cu sindrom de sevraj etanolic.

Declarația fiicei, considerată nesinceră

Apărarea a susținut și că C.N. ar fi scos un cuțit, iar Popa ar fi reacționat în legitimă apărare sau numai cu scopul de a-l dezarma. Niciun martor nu a confirmat însă că C.N. ar fi avut obiceiul să poarte cuțit sau că în stare de ebrietate ar fi agresiv. Fiica inculpatului era singura care a spus judecătorilor că l-a auzit pe tatăl său povestind polițiștilor că C.N. sărise la el cu cuțitul. În cursul urmăririi penale însă, aceasta spusese că în cursul discuțiilor dintre Popa și polițiști „nu se vorbea de niciun cuțit”. Ca urmare, declarația tinerei a fost respinsă ca nesinceră, iar magistrații Tribunalului au refuzat să ia în considerare legitima apărare sau provocarea.

„Instanța reține că la momentul agresiunii, persoana vătămată se conformase deja solicitărilor repetate ale inculpatului, de a părăsi curtea imobilului. Cu toate că aceasta probabil continua să aducă jigniri sau injurii, la momentul comiterii faptei, victima se îndrepta spre ieşirea din curte, fapta fiind comisă în dreptul porţii de acces. În opinia instanţei, chiar dacă această conduită a persoanei vătămate ar putea fi caracterizată ca fiind violentă verbal, în mod cert scopul urmărit nu a fost acela de a-i atinge demnitatea inculpatului, având în vedere că atât inculpatul, cât şi restul martorilor audiaţi l-au prezentat pe C.N. ca fiind o persoană care atunci când consuma băuturi alcoolice devenea recalcitrant, înjura şi ameninţa, fără a avea un motiv, fără însă a deveni şi violent fizic”, au arătat judecătorii.

Aceștia au apreciat totuși că riscul ca Popa să recidiveze este minim, cel puțin în măsura în care renunță la alcool. Bărbatul nu avea antecedente penale și nu era cunoscut ca o persoană antisocială. Ei l-au condamnat la pedeapsa minimă pentru infracțiunea comisă, respectiv la 5 ani de închisoare. Pedeapsa ar putea fi redusă în apel, dacă judecătorii vor reține în favoarea lui Popa vreo circumstanță atenuantă, dar condamnarea nu va putea scădea sub trei ani de închisoare, pragul maxim până la care se poate dispune suspendarea executării.

