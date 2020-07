Poli a ajuns la răscruce: trei ani irosiţi

Vara lui 2017. Deşi Politehnica Iaşi nu pierduse ultimele 15 meciuri din campionat şi câştigase lejer play-out-ul, primarul Iaşului, Mihai Chirica, nu a rezistat impulsului de a sancţiona “nealinierea” preşedintelui clubului, Florin Prunea, şi a decapitat clubul. Nu numai Prunea, sub comanda căruia Poli prinsese cu un an mai devreme şi prima viză de Europa în istoria de peste şapte decenii a fotbalului ieşean, o viză obţinută conjunctural, dar onorată în dubla cu Hajduk Split, a fost alungat din Copou, ci şi seriosul antrenor Eugen Neagoe şi mulţi alţi jucători de valoare. Vina lor? Apropierea de fostul portar al Generaţiei de Aur.

Clubul a fost dat pe mâna lui Adrian Ambrosie, un antrenor de fotbal feminin care se făcuse de râs la cârma unei naţionale de junioare, şi Flavius Stoican, tehnician care retrogradase în acel an pe Pandurii! În plus, s-au pus bazele unei controversate colaborări cu o mână de basarabeni, colaborare care a adus în Copou mulţi jucători şi foarte multe lucruri dubioase, detaliate la timpul lor. Având un noroc chior, Politehnica a prins în 2018 play-off-ul, după o poveste care se poate întâmpla o dată la 100 de ani: Iaşi nu a fost niciodată în primele şase echipe pe parcursul sezonului regulat, însă a urcat pe poziţia care a dus-o în prima grupă valorică după ultima etapă, când a pierdut acasă! Ce s-a semănat acum trei ani, a început să se culeagă cu adevărat ulterior. Au urmat un play-off jalnic, cu meciuri ciudate, unul investigat chiar de Federaţia Română de Fotbal, o evitare dificilă a retrogradării în anul următor şi chinul din acest sezon, în care Poli tremură din toate încheieturile pentru a rămâne în elită.

“Performanţele” sportive nu puteau fi altele dacă ne amintim tabloul care a fost prezent la gruparea din Copou în ultimii ani, în care a mai apărut, în 2018, un alt mariaj controversat. Cu Horia Sabo, un om de afaceri care a avut, pentru o scurtă perioadă, control total la Poli fără a da vreun leu sau a prezenta vreo garanţie bancară. Burduşit de sinecurişti şi amatori, clubul de fotbal al Iaşului a fost un adevărat Eden pentru conducători şi pentru zeci de jucători lipsiţi de valoare, aduşi pe criterii subiective, mulţi cu salarii ameţitoare. Ceea ce s-a întâmplat în clubul stors tocmai de cei care trebuiau să aibă grijă de el şi prestaţiile jalnice ale echipei nu putea să nu aibă urmări. O mulţime de oameni serioşi şi de sponsori au plecat de lângă un simbol al oraşului la care domnea ipocrizia, minciunile curgeau pe bandă rulantă iar imnul clubului era înlocuit de manele, imaginea Politehnicii fiind făcută ferfeniţă şi de valul de scandaluri şi procese care au apărut. Grav, decontul celor trei ani irosiţi e uriaş, sumele indecente puse în buzunarul propriu de capi ai clubului şi cele cheltuite aiurea de inconştienţii care au îngropat Poli în datorii generând frisoane.

După ce singura creştere sensibilă a ultimelor sezoane a fost cea a averilor unor angajaţi, foşti sau actuali, Politehnica, ţinută în viaţă de drepturile TV, jucători vânduţi pe baza relaţiilor pe care fostul antrenor, Mihai Teja, le are cu patronul FCSB, Gigi Becali, a unor împrumuturi ori a implicării Consiliului Local, a ajuns acum la răscruce. O retrogradare în Liga a II-a ar însemna, foarte probabil, dispariţia hibridului născut în urmă cu zece ani, care a substituit echipa de tradiţie a Iaşului, înfiinţată în 1945, a cărei titulatură actuala entitate are dreptul de a o folosi. În Liga a II-a, fără banii de la televiziuni, înglodată în datorii, actuala Politehnica va mai avea doar şanse teoretice de a ieşi din fundătură. Dacă îşi va conserva locul în elită, echipa ieşeană mai are o singură şansă de a ţine viu fotbalul de performanţă în Capitala Moldovei. O şansă mică, ţinând cont de problemele financiare grave şi de contextul existent, dar reală. Aceasta se numeşte reformă totală. Pe toate palierele: conducere, vestiar, birouri, Centrul de Copii şi Juniori, ale cărui echipe se zbat tot în subsol. Doar cu o reparaţie capitală, Poli, care nu a produs niciodată performanţe sportive notabile, dar a avut mereu o aură care impunea respect peste tot în ţară, îşi poate recăpăta nobleţea.