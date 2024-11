Poli a ajuns șefă în Moldova, după un nou meci chinuit. Am fost conduși încă din start, și am avut om în plus trei sferturi de meci

Poli: J. Fernandez – Todoroski, Guilherme Soares, Samayoa, Ispas – Gouet (59 Tailson), Bordeianu – Gheorghiță, Roman (86 Miskovic), Teixeira (59 V. Gheorghe) – Harrison (80 Marchioni). Antrenor: Emil Săndoi.

Oțelul: I. Popescu – D. Maftei (83 M. Cojocaru), Angha, Stevanovic, Tomasevic (83 L. Andronache) – Joao Lameira, Zivulic, S. Teles (77 R. Tănasă) – Maciel, Juric (77 N. Roșu), Al. Pop (72 Miguel Silva). Antrenor: Dorinel Munteanu.

Cartonașe galbene: Ispas (75) – Teles (19), Tomasevic (67).

Cartonaș roșu: Stevanovic (26).

Arbitri: Marian Barbu; Ovidiu Artene, Lazslo Bucsi.

0-1, min. 2: Tomasevic a centrat de pe stânga, Teles a reluat cu capul, de lângă Samayoa, de la circa 9 metri;

1-1, min. 71: Roman a executat un corner de pe dreapta, V. Gheorghe, nemarcat, la prima bară, a trimis spre bara a doua, cu capul, iar Tailson, singur în careul mic, a înscris, tot cu capul;

2-1, min. 74: Gheorghiță, cu un șut de la 25 de metri, poziție centrală.

Politehnica a avut duminică șansa de a deveni cea mai bună echipă din Moldova la finalul turului sezonului regulat al Ligii I. Pentru aceasta, trupa antrenată de Emil Săndoi trebuia să treacă de o grupare aflată în criză profundă. Oțelul nu mai câștigase din august, de șapte meciuri, și pierduse ultimele trei dispute oficiale.

În plus, gălățenii nu se puteau baza pe Dorinel Munteanu, suspendat din cauza cumulului de cartonașe galbene, și pe mulți alți jucători, accidentați, în funte cu factotumul Cisotti. Plusând și cu faptul că fanii gazdelor se așteptau ca favoriții lor să profite de avantajul terenului propriu și să se revanșeze după cupele de amar oferite în ultimele meciuri (succesul chinuit cu Slobozia, eșecul clar de la Ploiești și remiza fără sare și piper de acasă, cu UTA, din Cupă), ieșenii din tribunele lui „Emil Alexandrescu” era plini de optimism la startul derbiului regional de ieri.

Primă repriză oarbă pentru Poli

Așteptările au fost trântite de pământ încă din start, Oțelul deschizând scorul rapid, după nici două minute, prin Teles, după o fază ca la antrenament, în care defensiva gazdelor a dormit. Poli a acuzat șocul și nu a jucat nimic, elevii lui Săndoi părând că s-au încălțat invers. Nici măcar eliminarea imprudentului Stevanovic, apărută din nimic, în minutul 26, nu le-a trezit pe gazde, care nu și-au creat vreo ocazie în prima repriză. Mai mult, Oțelul a fost la un pas de 2-0, însă șutul lui J. Lameira, din lateral dreapta, din minutul 36, a fost respins de Fernandez, fază după care Angha a reluat în blocaj.

Roller coaster în startul actului secund

Iașul s-a trezit abia după pauză, când a tras primele șuturi pe poartă, prin Bordeianu (50 – dintr-o lovitură liberă din lateral stânga), Gheorghiță (50 – tot din lateral stânga) și Teixeira (54 – de la 20 de metri), I. Popescu întrebuințându-se la ultimele două.

Răspunsul Oțelului apărut imediat după primele schimbări ale lui Săndoi, a venit rapid și a fost mai clar, mai ferm: Al. Pop (60, complet liber la 11 metri) și Juric (65 – șut de la 14 metri, după ce a scăpat singur cu portarul) au tras însă moale și nu l-au învins pe Fernandez.

Cinci minute decisive

Scăpată cu fața curată după uriașele ocazii ale oaspeților, Poli a avut reacție și a întors meciul în cinci minute. Tailson a egalat în minutul 71, după un corner la care scutul lui I. Popescu s-a crezut în pauză de masă, iar Gheorghiță și-a încununat în minutul 75 evoluția activă cu un gol care a dus Iașul în avantaj.

La 2-1, Săndoi nu a avut vreun scrupul, a sacrificat și unicul vârf și a ucis meciul, în ultimul sfert de oră și în prelungiri nejucându-se nimic.

Astfel, Poli a bifat o nouă victorie după un meci chinuit și a urcat în anticamera play-off-ului, pe locul VII, având pe cap coronița de șefă a Moldovei fotbalistice.

Eliminare din camera VAR

* În minutul 23 Harrison, care putea scăpa singur, a căzut în urma unui duel cu Stevanovic în urma căruia nu s-a luat vreo decizie. Chemat din camera VAR, unde au stat Horia Mladinovici și Sebastian Gheorghe, pentru a revedea faza, Barbu l-a eliminat pe jucătorul Oțelului, care îl faultase evident pe britanic.

* Activ, Harrison a căzut de două ori în careu, după dueluri cu Angha, în minutele 39 și 52, însă Barbu nu a acordat vreo lovitură de pedeapsă.

* Săndoi a bifat încă un meci în care nu a epuizat schimbările. Rezerve neutilizate la Poli au fost Ailenei, Ștefanovici, F. Ilie, Itu, Claudio Silva, Atanaskoski și David Popa.

* Atacantul ieșenilor, Kamberi, a fost suspendat. Pe lângă Cisotti, Oțelul nu a putut conta nici pe Cisse, Chira și Bogaciuc.

Dorinel, absent din Copou

* Dorinel Munteanu a preferat să nu vină la arena din Copou, el urmărind meciul, conform oficialilor oaspeților, de la hotel. Pe banca gălățenilor, șef a fost Dorin Toma, unul dintre „secunzi”.

* Auzind de criza financiară a Oțelului, Consiliul Local Galați, care a aprobat 8 milioane de lei clubului pentru acest sezon, s-a implicat. Municipalitatea gălățeană a suplimentat alocația Oțelului pentru acest an cu o bucată din banii pe care ar fi trebuit să-i vireze în startul lui 2025.

La Iași, lucrurile stau taman pe dos, Poli primind în acest an de la Primăria Iași, pentru echipa de seniori, circa 900 000 de euro, după ce în 2022 și 2023 a fost „alintată” cu 2 milioane de euro.

* De pe banca gazdelor a lipsit „secundul” Valentin Năstase. Eliminat în meciul de la Ploiești, din etapa a XIV-a, el a primit două etape de suspendare și o amendă de 4 500 de lei. În mod normal, penalizările pentru indisciplină ar trebui plătite de persoana vinovată, nu de club.

* La meci au asistat 4 752 de spectatori, între care 96 de gălățeni. Fanii oaspeților au dominat fundalul sonor, câștigând duelul cu noua galerie a Iașului, care e împărțită în două grupuri de câteva etape.

Gândurile lui Săndoi

După meci, antrenorul gazdelor, Emil Săndoi, a declarat: „Jocul nu a început sub cele mai bune auspicii. Am fost conduși, după o greșeală de poziționare, de interpretare la faza din minutul 2, așa că a trebuit să schimbrăm strategia, am pedalat în gol o perioadă. Totuși, poate meritam un egal la pauză. La 0-1 am riscat mai mult, am bîgat toți jucătorii ofensivi pe care-i aveam. Au fost și câteva momente cheie, eliminarea gălățeanului și cele două ocazii mari ale adversarului, dar am avut și noi ocazii clare, parate de Iustin Popescu. Cred că victoria, care este desoebit de importantă, este meritată și vine într-un moment bun, după ce am pierdut meciuri în urma unor greșeli ca la copii și juniori”.

