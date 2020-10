Poli a ieșit cu fruntea sus

ct *

Craiova: Pigliacelli – Vlădoiu, Bălaşa, M. Constantin, Bancu – Nistor, Bic (’82 - Mateiu), Cicâldău (’76 - Screciu) – Baiaram, Koljic (’43 - Bărbuţ), Ivan. Antrenor: Cristiano Bergodi.

Poli: Axinte – Onea (’88 - Popadiuc), Mihalache, Baxevanos, Buşu – Vanzo (’66 - Acka), Breeveld (’15 - De Iriondo), Passaglia – Platini (’46 - Cabral), A. Cristea ('46 - Zajmovic), Calcan. Antrenor: Daniel Pancu.

Cartonaşe galbene: Vlădoiu (’24) – Passaglia (’90).

Cartonaş roşu: Mihalache (’37).

Arbitri: Ovidiu Haţegan; Octavian Şovre, Sebastian Gheorghe.

1-0, min. 51: Baxevanos respinge greşit după un corner executat de Cicâldău de pe dreapta, mingea e recentrată dintr-o contră Onea – Bărbuţ, Buşu respinge greşit până la Bărbuţ, care înscrie din lateral dreapta.

Sosiţi în Craiova în jurul orei 1, chiar în ziua partidei derulată ieri, după un drum început joi seară, făcut cu avionul până la Bucureşti şi apoi cu autocarul, fotbaliştii ieşeni au intrat fără prea multă prospeţime pe terenul liderului. Neînvinşi în primele cinci runde, oltenii au profitat şi au luat meciul pe cont propriu. Dominarea gazdelor nu s-a concretizat însă până la pauză deşi Poli a suferit două lovituri puternice în actul întâi. Mai întâi, Breeveld s-a accidentat repede şi a fost schimbat în minutul 15. Apoi, o altă piesă esenţială, Mihalache a fost eliminată, în minutul 37, Pancu fiind silit să-l treacă pe mijlocaşul De Iriondo în centrul unei linii defensive din care lipsea, din motive medicale, Frăsinescu, singurul stoper de meserie care mai este în lotul moldovenilor. Surprinzător în condiţiile amintite, conservarea scorului de start până la pauză nu a fost greu de obţinut. Craiova, moale, fără inspiraţie, nu şi-a creat nicio ocazie clară, încercările cele mai periculoase ale trupei lui Bergodi fiind doar situaţii de poartă.

Deschiderea scorului, apărută la şase minute după odihnă, după o fază ridicolă, finalizată de Bărbuţ, a dat iluzia că Universitatea va defila în actul doi. Nu a fost aşa! Deşi cu un om mai puţin, Poli nu s-a prăbuşit şi, profitând de faţa palidă a singurei echipe cu maximum de puncte în Liga I, a iniţiat mai multe acţiuni ofensive, a avut chiar şi iniţiativa spre final şi, deşi nu a tras niciun şut pe poartă, a ţinut soarta jocului în cumpănă până în ultimul minut. Zarurile puteau fi aruncate mai devreme, însă în minutul 79, pe un contraatac, Bărbuţ, scăpat singur cu Axinte, nu l-a învins pe portarul ieşean la ceea ce a fost singura ocazie a partidei.

Poli pleacă astfel cu fruntea sus de la Craiova şi iese bine dintr-un start de campionat în care, ţinând cont de uriaşele probleme financiare şi de efectiv cu care s-a pornit la drum, a obţinut rezultate peste aşteptări.

Scuze de la Mihalache

^ În minutul 34, Mihalache a efectuat o alunecare într-un duel cu Koljic. Haţegan i-a arătat “galben” ieşeanului, dar, după ce s-a dovedit că bosniacul a fost accidentat grav (s-a anunţat apoi că e vorba de o fractură de peroneu), moldoveanul a fost eliminat. Meciul a fost întrerupt opt minute, timp în care jucătorului craiovean i-au fost acordate îngrijiri medicale. Koljic, căruia i s-a tăiat gheata, a fost transportat apoi cu ambulanţa la spital. Mihalache, înjurat zdravăn de oficiali ai gazdelor, era foarte afectat la final. “Îmi cer mii de scuze! Nu m-am mai uitat la meci după accidentare! Cu dreptul am luat mingea, cu stângul l-am atins, nu am avut nici cea mai mică intenţie de a-l lovi. Am 35 de ani şi sunt la al doilea roşu din carieră. Puteam să iau şi zece roşii, important era să nu-l accidentez” a spus ieşeanul. ^ După schimbarea lui Cristea, de la pauză, banderola de căpitan la ieşeni a fost preluată de Passaglia. ^ Antrenorul gazdelor, Cristiano Bergodi, a lucrat la FC Politehnica 1945 în 2009. Bergodi l-a antrenat pe Pancu la Rapid şi, înainte de meci, a avut cuvinte de laudă la adresa adversarului său de ieri: “Iaşul arată bine cu el. Sunt sigur că va deveni un antrenor important. Are idei, ştie să motiveze foarte bine echipa”. ^ Andrei Cristea a evoluat o perioadă la CS U Craiova. Tot la Craiova, dar la FCU, a jucat Buşu, care este născut şi format în Bănie. ^ Poli a evoluat în echipament complet negru în condiţiile în care craiovenii au fost îmbrăcaţi în alb-albastru. ^ Rezerve neutilizate la oaspeţi au fost Brînză, Fr. Cristea, Assulin şi Victor Petrişor, ultimul fiind promovat de la juniori. ^ Poli a plecat imediat după meci spre casă, cu autocarul, sosirea în Iaşi fiind estimată a avea loc azi, în jurul prânzului. Cum campionatul se va întrerupe pentru meciurile echipelor naţionale, Pancu le-a dat liber până marţi elevilor lui.

Declaraţiile tehnicienilor

Cristiano Bergodi: “Sunt foarte afectat de accidentarea lui Koljic, după o intrare tare. Băieţii erau deprimaţi. Am obţinut o victorie meritată. Am înscris, am mai avut ocazii, iar ei au avut câteva contraatacuri, însă ne-am repliat bine. Să obţii şase victorii din şase meciuri nu e uşor. Vom vedea ce vom face în continuare după accidentarea lui Koljic”.

Daniel Pancu: “Îmi pare rău de Koljic. Mihalache n-a avut nicio intenţie de a-l accidenta. De altfel, şi Haţegan mi-a spus că a sancţionat consecinţa, nu faultul. Craiova nu a avut ocazii pentru că aşa am pregătit jocul, în ideea de a nu le da spaţii. Am fost mult prea timizi în prima repriză, pe final am reacţionat bine, am stat bine fizic. Dacă mai dura meciul, puteam şi egala. Victoria Craiovei este meritată, au o echipă foarte puternică. Noi abia începem să ne cunoaştem. După şase etape am obţinut mult mai mult decât speram, jucătorii s-au autodepăşit, i-am felicitat pentru asta”.