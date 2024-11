Poli Iași are șansa să urce astăzi pe un loc care duce în play-off! Sepsi vine decimată în Copou

Având procentaj maxim în Copou de când antrenor este Emil Săndoi (patru meciuri – patru victorii în campionat, cu Universitatea Craiova, Universitatea Cluj-Napoca, Unirea Slobozia și Oțelul Galați), Politehnica are un culoar excelent pentru a urca, fie și pentru câteva ore, pe o poziție care duce în play-off. Pentru aceasta, Poli trebuie să treacă astăzi de Sepsi Sfântu Gheorghe.

Ploaie de absențe la oaspeți

Scenariul nu este greu de pus în practică, Săndoi și jucătorii arătându-se optimiști că Iașul se poate impune. Pe lângă randamentul bun din Copou al ieșenilor, în ecuația partidei ar trebui să conteze din plin faptul că Sepsi are o mulțime de probleme de efectiv. După ce a dat afară două piese de bază, Kecskes și Kevin Varga, l-a exilat pe căpitanul de echipă, Niczuly, și are accidentați patru jucători determinanți, C. Matei, Debeljuh, Păun și Oteliță, gruparea din Covasna s-a trezit că nu poate conta sâmbătă pe alți trei „senatori”, Kallaku, M. Coman și Sota, toți fiind suspendați. Primii doi au fost eliminați etapa trecută, cu Petrolul Ploiești, meci în care ultimul a încasat al patrulea avertisment stagional.

Exprimarea Politehnicii trebuie să crească

Iar dacă mai ținem cont și de avantajul terenului propriu, de faptul că gazdele au anunțat că nu au vreo problemă de lot, că Poli este clasată în fața lui Sepsi în clasament, ori că oaspeții sunt antrenați de un tehnician fără ștaif, Valentin Suciu, e clar că Politehnica are prima șansă astăzi.

Pentru ca obiectivul să fie atins, iar Iașul să obțină noi puncte importante, este însă nevoie de o creștere a nivelului de exprimare, în suferință în ultimele meciuri, când șansa a fost determinantă în rezultatele finale. Doar așa Poli va putea să-și ia revanșa după eșecurile din ultimele confruntări cu Sepsi, 0-6 în sezonul trecut și 0-1 în tur, ambele dueluri derulându-se la Sfântu Gheorghe.

Formațiile probabile

Poli: J. Fernandez – Todoroski, Guilherme Soares, Samayoa, Ispas – Gouet, Bordeianu – Gheorghiță, Roman, Tailson – Harrison.

Sepsi: Gyenge – Haruț, Ninaj, D. Ciobotariu, A. Dumitrescu – Alimi, Siger – El Sawy, Breij, F. Ștefan –- Oberlin.

