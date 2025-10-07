Exclusiv – Poli Iași rămâne mai tare decât Manchester United și UEFA! Ce obiectiv va avea antrenorul? S-a stabilit data meciului cu Dinamo

Astăzi, în urma unei ședințe organizată la sediul clubului, capii lui Poli au luat decizia de a-l păstra pe Anthony „Tony” Da Silva ca șef al băncii tehnice.

10 puncte în patru meciuri

Pe lângă creșterea calității jocului, portughezului i s-a fixat, conform unor surse, și un obiectiv cuantificabil, acumularea a minimum zece puncte în următoarele patru etape, în care Iașul va juca acasă, contra CS Dinamo București, la Reșița, în Copou, cu FC Bihor, și la Târgu Mureș.

Ținta a fost stabilită ca urmare a faptului că Iașul este, după nouă etape, foarte departe de promovare, obiectivul ferm al echipei pentru acest sezon. Politehnica e abia pe locul XI al clasamentului Ligii a II-a, la opt puncte de ultimul loc care asigură urcarea în Liga I.

Astfel, Tony, care a susținut recent că a declinat oferte de la Manchester United și UEFA pentru a lucra la Poli, va continua aventura în Copou.

Cuvintele lui Cojocaru au rămas praf în vânt

Reamintim, despre demiterea portughezului s-a vorbit insistent în ultima perioadă, încă de după victoria chinuită, obținută în etapa a VII-a, 2-1 în Copou, cu gol decisiv marcat în prelungiri, din 11 metri, în fața modestei Metalul Buzău, partidă pe parcursul căreia fanii au cerut plecarea portughezului. În ciuda succesului care a urmat, tot acasă, cu o altă trupă foarte slabă, CS Tunari, presiunea nu a scăzut, vicepreședintele Politehnicii, Dan Ștefan Cojocaru, spunând public vinerea trecută, într-un cadru larg, că Tony va pleca dacă echipa nu bate a doua zi, la Chiajna. Cum Iașul a pierdut pe terenul Concordiei, 0-2, schimbarea antrenorului a fost cerută și de alte foarte multe voci, pe tapet apărând și variante de înlocuire: Dorinel Munteanu, Marius Croitoru, apoi Anton (Toni) Petrea.

„A bătut câmpii!”

Totuși, șefii Politehnicii au decis până la urmă că Tony mai merită o șansă, chiar dacă discuțiile din trecut cu acesta nu au dat roade.

Printre contrele cu antrenorul, căruia i s-a reproșat exprimarea modestă a echipei, în public a ieșit doar episodul în care președintele Consiliului Director al clubului, Cornel Șfaițer, a spus că portughezul „a bătut câmpii” atunci când a declarat că i s-au cerut bani pentru a se scrie frumos despre el. Tehnicianului i s-au mai reproșat și trimiterile declarative legate de calitatea lotului de jucători, al doilea al Ligii a II-a în clasamentul întocmit de transfermarkt, mai ales că Tony și-a dat acordul la fiecare achiziție.

Principala nemulțumire a fost legată însă de calitatea exprimării echipei și numărul de puncte acumulate.

Vinerea viitoare, partidă contra CS Dinamo

Ca urmare a deciziei de azi, Anthony Da Silva va conduce antrenamentul din această seară al trupei din Copou.

Portughezul are timp suficient pentru a pregăti sprintul care urmează. În condițiile întreruperii campionatului, întrerupere generată de acțiunile echipelor naționale, Poli va avea următorul meci oficial săptămâna viitoare, contra unei alte grupări foarte subțiri, CS Dinamo București. Disputa cu nou-promovata amintită va avea loc vineri, de la ora 17:30, pe stadionul „Emil Alexandrescu”.

Abia peste circa trei săptămâni, Iașul va avea un examen mai serios, la Reșița, cu o altă formație care vizează calificarea în play-off.

