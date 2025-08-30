MICA PUBLICITATE
SPORT

Poli joacă azi acasă cu o echipă care a adunat un singur punct în patru etape și a mers peste 1.000 de kilometri în ultimele zile. Atenție la neatenție!

De Ovidiu MINEA
sâmbătă, 30 august 2025, 03:56
2 MIN
De la ora 11:00, în Copou, Politehnica Iași – CSM Slatina, în etapa a V-a a Ligii a II-a de fotbal. Citiți avanconica meciului.

Ieșită pe ușa din față a Cupei României după ce miercuri a cedat în prelungirile prelungirilor în fața unei echipe de primă ligă, Petrolul Ploiești, care a înscris golul decisiv din ofsaid, Politehnica s-a întors la grija sa principală, campionatul.

Astăzi, echipa ieșeană, care plătește încă eșecul din prima rundă, 0-1 acasă, contra Ceahlăul Piatra Neamț, eșec care a ținut-o în afara play-off-ului tot sezonul, chiar dacă apoi au fost obținute rezultate bune (2-1 la Bacău, 3-0 acasă, cu Bistrița, și 0-0 la Voluntari), se confruntă cu gruparea CSM Slatina. Pentru a nu mai pierde un tempo în cursa pentru a intra în grupul primelor șase clasate, de unde se va merge în play-off, Poli, care e pe locul IX, la două puncte de poziția a VI-a, e obligată să câștige azi.

Poli are, de departe, prima șansă

Misiunea pare, la prima vedere, facilă. Forma bună etalată de trupa antrenată de Anthony „Tony” Da Silva, avantajul terenului propriu și startul mizerabil de sezon al oaspeților (un singur punct, după trei meciuri acasă, cu adversari modești, și unul în deplasare), fac ca gazdele să fie mari favorite.

Totuși, pentru a nu avea surprize neplăcute și a trece de trupa antrenată de Claudiu Niculescu, tehnician ce a dezamăgit la Poli, Iașul nu trebuie să subestimeze adversarul, mai ales că în lotul oltenilor figurează nume cunoscute, în special de la mijloc în sus. Și din această cauză, parcursul CSM în startul sezonului – 0-0 acasă, cu o nou-promovată, Bistrița, 0-1 la Voluntari, 2-3 acasă, cu Metalul Buzău, după ce oaspeții conduceau în minutul 82 cu 3-0 și 0-2 pe teren propriu, cu o altă echipă slab cotată, CS Afumați – este mai mult decât inexplicabil.

Oltenii au mers peste 1.000 de kilometri în această săptămână

Iașul mai are un atu important, adversarul de azi acoperind deja peste 1.000 de kilometri în câteva zile din această săptămână, în care slătinenii au jucat miercuri, în Cupa României, la Satu Mare. Victoria concludentă obținută de olteni în Cupă, 3-0 pe terenul „lanternei” Ligii a II-a, a salvat, pe moment, postul lui Niculescu, care era amenințat cu demiterea după ce echipa a ajuns pe antepenultima poziție a clasamentului. De la Satu Mare, CSM nu s-a mai întors acasă, drumurile lungi ale oltenilor urmând a continua azi, când vor mai face încă circa 600 de kilometri, spre Slatina.

Trăgând linie, un joc pe care Politehnica trebuie și, dacă va fi atentă la neatenții, poate să-l câștige.

Formațiile probabile

Poli: J. Fernandez – Opriș, Inglada, Elo, Bruninho – Ghindovean, R. Farcaș, Gligor – Ferhaoui, Tiehi, Ștefanovici.

CSM Slatina: Răcășan – D. Dragu, A. Stan, Bărăitaru, Oltean – Chibsah, Lăpădătescu – I. Năstăsie, Prejmerean, Mihaiu – M. Lupu.

