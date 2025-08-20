Poli-show în Copou. Chiar dacă a avut două goluri anulate aiurea, Iașul a bătut zdravăn, la scor de neprezentare, o nou-promovată
Politehnica Iași – Gloria Bistrița 3-0 (2-0), în etapa a III-a a Ligii a II-a de fotbal.
Poli: J. Fernandez – Opriș, Elo, Inglada, Ruben Silva (56 Bruninho) – Ghindovean, R. Farcaș (80 Pojar) – Ferhaoui (80 Istratie), Hrib (56 Gligor), Ștefanovici – Tiehi (85 Olaru).
Antrenor: Anthony „Tony” Da Silva.
Gloria: Greab – Burdeț, Ieșeanu, Vișinar, Salka (85 Bodescu) – Cavar (75 Peter) – Covaci, Rafael Tavares (29 Llullaku), Lehaire (46 Chiorean) – King, Chukwu (46 Val. Alexandru).
Antrenor: Cristi Pustai.
Cartonașe galbene: Ghindovean (20), R. Farcaș (74) – Tavares (17), Vișinar (87).
Arbitri: Eduard Ioniță; Sebastian Păduraru, Alexandra Apostu.
1-0, min. 14: după un aut, mingea e „bâlbâită” în careul oaspeților, Covaci a respins direct la Inglada, care a șutat de la 17 metri și a înscris;
2-0, min. 24: Ștefanovici i-a pasat cu pieptul lui Ghindovean, care a prins un șut de excepție, pe jos, de la aproape 30 de metri;
3-0, min. 84: Istratie a centrat de pe dreapta, mingea, deviată, a ajuns la bara a doua la Bruninho, care a înscris din careul mic, cu poarta goală.
Politehnica Iași a făcut spectacol aseară, pe „Emil Alexandrescu”! Profitând de forma modestă a adversarului, Gloria Bistrița, trupă promovată cu mare șansă în această vară în Liga a II-a, Poli a înscris cinci goluri în poarta rutinatului Greab. Scorul a fost însă doar 3-0 pentru că arbitrul Ioniță, bazându-se pe semnalizările eronate ale asistentului Alexandra Apostu, a anulat două reușite valabile ale ieșenilor.
Patru goluri într-o repriză, doar jumătate validate!
Politehnica a fost zgârcită cu spectacolul o bună parte din prima repriză. Cum, necum, s-a ajuns însă, aproape din nimic, la 2-0, Inglada și Ghindovean concretizând, cu șuturi frumoase, singurele ocazii ale partidei din prima jumătate a actului întâi.
Zarurile puteau fi aruncate în minutul 31, când Ștefanovici a înscris, după o altă fază colorată, însă Apostu a semnalizat aiurea faptul că ieșeanul a fost în ofsaid. Gloria a arătat ceva abia în minutul 35, când Fernandez a respins greșit mingea după un „cap” al lui Salka, iar Elo l-a blocat pe Lehaire.
Ocazia oaspeților a generat o reacție promptă a gazdelor. Ferhaoui (42) a ratat incredibil, de la 6 metri, după reluarea lui Tiehi, ultimul silindu-l pe Greab să se întrebuințeze serios peste un minut. Golul a apărut în minutul 44, marcator Farcaș, după o pasă a lui Ștefanovici, însă Apostu a ridicat iar aiurea fanionul, astfel că la pauză s-a intrat cu 2-0 în loc de 4-0!
Liniștea a apărut abia pe final
Cum despre 2-0 se spune că e cel mai periculos scor în fotbal, în ciuda diferenței nete de valoare existentă aseară între cele două echipe, destui ieșeni au stat încordați până spre final, pentru a fi siguri că echipa lor favorită nu irosește un meci pe care l-a avut mereu în mână. Liniștea a apărut abia în minutul 84, când Bruninho a parafat, practic, ceea ce s-a văzut pe gazon, un fel de neprezentare a Bistriței la Iași.
Până atunci, Tiehi a mai avut alte două lovituri de cap periculoase, parate de portar în minutele 55 și 74, Greab remarcându-se și la șutul lui Ferhaoui (76). Iașul a păcătuit însă la duelurile aeriene din propriul careu, King (58 și 77) având două lovituri de cap care ar fi putut relansa meciul. Trăgând linie, victorie lejeră a Politehnicii, care a ajuns în buza play-off-ului, pe locul VIII, la un singur punct distanță de ocupantele locurilor IV-VI.
