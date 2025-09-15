Politehnica a ajuns pe 13 în Liga a II-a, la patru puncte de retrogradare și cinci de play-off
Etapa a VI-a a Ligii a II-a de fotbal a consemnat un nou eșec usturător suferit de Politehnica Iași, care a cedat sâmbătă, cu 0-2, pe terenul modestei formații CS Afumați.
Poli, care are ca obiectiv promovarea, a ajuns tocmai pe locul 13. Iașul e mai aproape de retrogradare (are patru puncte peste prima poziție care duce în Liga a III-a, 18), decât de ultimul loc care asigură calificarea în play-off, 6, de care o desparte cinci puncte.
Dar iată toate rezultatele înregistrate în runda a VI-a:
- FC Voluntari – Concordia Chiajna 1-0
- Steaua Bucureşti – AFC ASA Târgu Mureş 2-1.
- Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Bihor Oradea 0-3
- FC Bacău – ACSM Reşiţa 0-0
- CSC Dumbrăviţa – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-2
- AFC Câmpulung Muscel – Chindia Târgovişte 1-1
- Metalul Buzău – CSC Şelimbăr 1-0
- CS Gloria Bistrița – CS Dinamo Bucureşti 2-1
- CSM Slatina – CS Tunari 1-1
- CSM Olimpia Satu Mare – Corvinul Hunedoara 2-4
Clasamentul arată astfel:
În etapa a VII-a, Politehnica joacă sâmbătă, de la ora 12:30, în Copou, cu Metalul Buzău.
