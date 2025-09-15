MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Politehnica a ajuns pe 13 în Liga a II-a, la patru puncte de retrogradare și cinci de play-off

De Ovidiu MINEA
luni, 15 septembrie 2025, 03:31
1 MIN
Politehnica a ajuns pe 13 în Liga a II-a, la patru puncte de retrogradare și cinci de play-off

Etapa a VI-a a Ligii a II-a de fotbal a consemnat un nou eșec usturător suferit de Politehnica Iași, care a cedat sâmbătă, cu 0-2, pe terenul modestei formații CS Afumați.

Poli, care are ca obiectiv promovarea, a ajuns tocmai pe locul 13. Iașul e mai aproape de retrogradare (are patru puncte peste prima poziție care duce în Liga a III-a, 18), decât de ultimul loc care asigură calificarea în play-off, 6, de care o desparte cinci puncte.

Dar iată toate rezultatele înregistrate în runda a VI-a:

  • FC Voluntari – Concordia Chiajna 1-0
  • Steaua Bucureşti – AFC ASA Târgu Mureş 2-1.
  • Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Bihor Oradea 0-3
  • FC Bacău – ACSM Reşiţa 0-0
  • CSC Dumbrăviţa – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-2
  • AFC Câmpulung Muscel – Chindia Târgovişte 1-1
  • Metalul Buzău – CSC Şelimbăr 1-0
  • CS Gloria Bistrița – CS Dinamo Bucureşti 2-1
  • CSM Slatina – CS Tunari 1-1
  • CSM Olimpia Satu Mare – Corvinul Hunedoara 2-4

Clasamentul arată astfel:

În etapa a VII-a, Politehnica joacă sâmbătă, de la ora 12:30, în Copou, cu Metalul Buzău.

 

Etichete: clasament, liga 2, poli iasi

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network