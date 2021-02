Politehnica a atras 3,6 milioane de euro prin proiecte finanţate de Banca Mondială

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin, prorector responsabil cu activitatea didactică la TUIASI şi manager al mai multor proiecte de tip ROSE a explicat că rezultatele încep să fie vizibile mai ales în ceea ce priveşte rata de abandon şcolar. "Miza lor este de a se reduce rata de abandon şcolar, de a se creşte numărul de tineri care aleg să facă o carieră în universităţi. Proiectele sunt de mai multe feluri, de tip centre de învăţare, sunt acele proiecte necompetitive, care au avut în vedere consultaţii, dar şi amenajarea unor spaţii de lucru pentru studenţi, şi cele de tip punte sau şcoli de vară, care au avut în vedere aducerea elevilor în universităţi pe timpul verii", a explicat Neculai Seghedin.

Anul trecut, din cauza măsurilor de prevenţie sanitară, s-a renunţat la proiectele ROSE de tipul şcolilor de vară, însă în acest an Politehnica ieşeană intenţionează să mute aceste activităţi în mediul online. Astfel, cumultat, din 2017 şi până în prezent, TUIASI şi-a trecut în "palmares" 32 de astfel de proiecte, o parte fiind deja încheiate, în derulare sau care urmează să înceapă în acest an. Suma totală de care beneficiază aceste proiecte este de aproximativ 3,6 milioane de euro, echivalentul a 17,6 milioane de lei. "Aceste proiecte au avut un impact mare, important, asupra acestor studenţi care trec printr-o perioadă delicată de adaptare la viaţa academică. Este vorba de adaptarea nu doar la rigorile şcolii, ci şi la un oraş mare, la viaţa în cămin. De aceea, aceste proiecte au vizat nu numai latura strict şcolară a dezvoltării studenţilor, ci au vizat şi latura umană, măsura în care tinerii se integrează sub aspect uman în colectivităţi, în universitate. Am încercat să îi ajutăm prin consultanţă profesională, orientare în carieră, diverse cursuri de dezvoltare personală care să le dezvolte în primul rând anumite calităţi umane", a adăugat prorectorul.

Conform reprezentanţilor universităţii, TUIASI este singura universitate din Iaşi care a primit fonduri pentru a dezvolta două proiecte de tip centru de învăţare, la cel mai recent dintre acestea, "Reţea de laboratoare didactice pentru discipline generale, specifice studiilor de ingineri" – NETLAB, fiind dotate laboratoarele didactice pentru studenţii de anul I cu aparatură modernă.