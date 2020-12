Politehnica: Daruri consistente de Crăciun

Semnele încurajatoare lansate marţi de preşedintele executiv al Politehnicii Iaşi, Ciprian Paraschiv, în legătură cu situaţia financiară a clubului s-au confirmat ieri. După ce în conturile clubului au intrat şi ultimii bani de la municipalitate din cei 1,6 milioane lei aprobaţi recent de Consiliul Local Iaşi, e vorba de o rată de 1.120.000 de lei, jucătorii vor încasa astăzi alte sume consistente. Reamintim, de la începutul săptămânii, fotbaliştii au mai primit şi alte restanţe, din fonduri provenind din bani produşi direct de club: drepturi TV şi sponsorizări. “După plăţile de joi, jucătorii vor ajunge cu banii aproape la zi. Vor fi achitate toate primele restante şi se va ajunge la trei salarii plătite fotbaliştilor în această săptămână. Vom mai avea doar o jumătate de lună de retribuţie restantă. Dacă se va găsi în ultimele zile ale anului o soluţie de sprijin şi din partea Consiliului Judeţean Iaşi, vom lichida toate restanţele la personal şi vom achita şi alte datorii presante, iar Poli va fi mult mai stabil în startul anului viitor, când trebuie să fim mult mai puternici pentru a ne îndeplini obiectivele. Le mulţumesc tuturor celor care ne-au sprijinit, domnului primar Chirica, consilierilor locali, partenerilor precum şi jucătorilor, pentru că au dat dovadă de caracter, au avut înţelegere şi încredere în promisiuni, jucând cu sufletul după ce au fost neplătiţi tot turul „ a declarat Paraschiv, care a completat: “Important este că după sacrificiile făcute până acum, băieţii vor avea parte de sărbători liniştite, iar starea lor de spirit la reluarea pregătirilor va fi foarte bună”.

Paraschiv a mai dat o veste bună ieri: “După lungi negocieri, am ajuns la un acord de reziliere cu Gai Assulin, acord care se va oficializa joi. Assulin, care avea contract până vara viitoare, a acceptat până la urmă ruperea mai devreme a înţelegerii”. Reamintim, în septembrie anul trecut, când a venit la Politehnica, fotbalistul, care nu jucase de un an şi jumătate, a primit un contract pe două sezoane de la fostul preşedinte al Iaşului, Adrian Ambrosie. În acord nu numai că nu a existat vreo clauză de reziliere în cazul în care jucătorul nu confirma, ci a fost stipulată o creştere automată de salariu, de la 3 000 de euro net lunar în campionatul trecut, la 3.500 de euro net în această stagiune. Cât a stat la Poli, în mai bine de un an, Assulin, care a mai avut şi alte drepturi, a bifat 61 de minute în trei meciuri în 2019 şi 19 minute în două partide în acest sezon. În total, nici un meci întreg.