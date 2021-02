Politehnica: Iar s-a rupt Mihalache

Stoperul de 36 de ani are o nouă problemă musculară serioasă

Politehnica Iaşi continuă să plătească scump modul în care a gândit alcătuirea lotului în acest sezon. Reamintim, vara trecută, Poli a început sezonul cu doar trei stoperi de meserie, doi aflaţi la apusul carierei, Ovidiu Marius Mihalache (36 ani în decembrie 2020) şi Cosmin Frăsinescu (36 ani în această lună), şi unul crud, Nikos Baxevanos (21 ani), care jucase câteva minute la seniori. Aşa cum erau aşteptările, primii doi au avut evoluţii departe de cele care au făcut ca Poli să aibă o defensivă solidă în sezoanele trecute. În plus, fotbaliştii amintiţi au fost şi măcinaţi de accidentări, astfel că Mihalache a bifat doar şapte prezenţe, iar Frăsinescu – opt, puţine dintre acestea fiind integrale. Astfel, Baxevanos a devenit stoper de bază, iar în centrul liniei defensive au apărut fel de fel de variante de avarie, între care De Iriondo. Logic, ţinând cont şi de faptul că în poartă s-a mers pe trei variante modeste, Teodor Axinte, Ianoş Brînză şi Levente Bősz, Poli a avut de departe cea mai slabă apărare din Liga I în turul campionatului. Perioadă în care golurile din centrul liniei defensive nu au putut fi acoperite nici de doi stoperi despre care se poate spune doar că au trecut prin Copou, Daniel Ciobanu şi Manuel Angiulli.

Nici în iarnă lucrurile nu au fost remediate temeinic. Dacă achiziţionarea lui Brănescu a adus un plus de siguranţă între buturi, în centrul apărării lucrurile au continuat să scârţâie. Cum singurul stoper transferat, Răzvan Popa (24 ani), rămâne departe de prestaţiile care l-au dus la Inter, cluburi notabile din Spania sau Craiova, Mihalache şi Frăsinescu au devenit iarăşi piese esenţiale. Din păcate, vârsta nu iartă. După şase prezenţe în acest an, Mihalache a suferit iarăşi o ruptură musculară, în timpul meciului cu Viitorul de luni, problemă care îl va scoate mult timp din circuit. Reamintim, şi în sezonul de toamnă fotbalistul a suferit alte două accidentări de lungă durată, astfel că în acest an a bifat pe undeva pe la jumătatea minutelor de joc din acest sezon.

Frăsinescu a avut şi el probleme medicale. Drept urmare, a jucat doar de cinci ori în 2020, fără a fi mereu titular. Spre satisfacţia ieşenilor, jucătorul născut în Bacău a readus aminte în ultimele meciuri de siguranţa pe care o etala în trecut, onorând banderola de căpitan pe care i-a acordat-o Andrei Cristea. Ce se va întâmpla însă dacă Frăsinescu, care a bifat tot cam jumătate din minutele din acest sezon, va avea probleme medicale în viitor sau dacă vor apărea suspendări ori alte accidentări care să-i lovească pe Baxevanos şi R. Popa, ambii fiind ocoliţi de COVID-19 până acum, e un scenariu care dă fiori ieşenilor. Din această cauză, aducerea unui fundaş central de valoare rămâne o problemă absolut necesară la Politehnica. Mai ales că din acest sezon mai sunt de disputat şapte meciuri în sezonul regulat şi alte nouă într-un play-out pe viaţă şi pe moarte.

Vestea pierderii pe o perioadă lungă a lui Mihalache a fost anunţată ieri, când echipa pregătea partida cu FC Voluntari. Meciul dintre Poli şi FC se va disputa în Copou, luni, cu începere de la ora 17:30.