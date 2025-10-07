Politehnica Iași a ajuns la punctul de fierbere. Mai cade capul lui Tony? Camara se întoarce!

Politehnica Iași se află în criză profundă după nouă etape derulate în ediția actuală a Liigi a II-a de fotbal. Indiferent de rezultatul ultimului meci al rundei amintite, ASA Târgu Mureș – Gloria Bistrița, care se va juca azi, de la ora 20:00, Poli va sta în mini-vacanța de până săptămâna viitoare, când sunt programate confruntările din etapa a X-a, abia pe locul XI al clasamentului eșalonului secund.

1,8 milioane euro pentru locul XI în Liga a II-a!

Nu numai poziția în clasament este mult sub așteptările unei trupe căreia i-au fost aprobate în a doua jumătate a acestui an 1,8 milioane de euro din banii ieșenilor pentru a promova și care, conform transfermarkt, are al doilea lot ca valoare din campionat, ci și jocul acesteia. Drept urmare, după cum v-am anunțat, imediat după ultimul eșec suferit de Politehnica, 0-2 pe terenul comunei Chiajna, s-a discutat intens despre demiterea antrenorului Anthony „Tony” Da Silva. Acesta fusese contestat și de suporteri după succesul chinuit din Copou, cu Metalul Buzău, din etapa a VII-a.

Înlocuirea antrenorului s-a pus insistent pe tapet și în contextul în care, cu o zi înainte de meciul contra Concordiei, vicepreședintele Politehnicii, Dan Ștefan Cojocaru, a spus, la Primăria Iași, într-un cadru larg, că portughezul va pleca dacă echipa nu se impune în Ilfov. Tot atunci au fost și prezentate două variante de înlocuire a lui Tony, Dorinel Munteanu și Marius Croitoru.

Superiorii lui Cojocaru s-au ferit să ia însă măsuri la cald, imediat după neașteptata înfrângere în fața unei trupe modeste, anunțând că vor analiza situația luni. Ieri însă a apărut o nouă amânare. „Am avut o ședință a conducerii clubului, însă nu am luat vreo hotărâre. Firesc este să ascultăm și punctul de vedere al lui Tony, care va reveni marți în Copou. Abia apoi vom lua o decizie” a spus aseară managerul Politehnicii, Florin Briaur.

CV-urile celor care ar putea să-l înlocuiască pe Tony

În cazul în care Tony va fi demis astăzi, în condițiile în care pista Dorinel Munteanu are șanse infime de a fi pusă în practică, principalele variante de înlocuire sunt Marius Croitoru și Anton Petrea, ambii cu CV-uri net superioare lui Tony, care are 16 meciuri conduse în Liga I, toate la Iași.

Croitoru (45 de ani) a mai antrenat până acum în 170 de partide, la FC Botoșani (iunie 2019 – iunie 2022), FC U Craiova (iunie – octombrie 2022), FC Argeș (octombrie 2022 – martie 2023), FC Botoșani (iunie – august 2023) și FC U Craiova (mai – octombrie 2024).

Petrea (50 de ani), care a fost mulți ani „secundul” lui Laurențiu Reghecampf, la Snagov, Concordia, Steaua, Litex Loveci, Al-Wahda, Al-Wasl, a fost „principal” 116 meciuri la echipe de primă ligă, la FCSB (iulie 2020 – mai 2021 și noiembrie 2021 – iulie 2022), Chindia Târgoviște (septembrie 2022 – iunie 2023), U Cluj Napoca (iunie – august 2023), și director tehnic la Daco-Getica București (februarie – iunie 2025). El are în palmares o Cupă a României, în 2020.

Situația este însă fluidă, fiind posibilă și apariția altor nume de antrenori care să fie curtați, și păstrarea lui Tony.

Camara e așteptat azi în Iași

Într-un ocean colorat în negru, la Politehnica au mai apărut și vești bune. Sekou Camara și-a rezolvat problema vizei de intrare în România și este așteptat în această seară în Iași. Atacantul în vârstă de 28 de ani născut în Guineea s-a pregătit de când a plecat din țară în Albania, unde locuiește, pe baza unui program stabilit de Poli. Reamintim, Camara a făcut parte din lotul Politehnicii și în sezonul trecut.

În funcție de nivelul lui fizic actual, fotbalistul amintit va urma un program de antrenament specific în perioada următoare. Dacă totul va decurge conform așteptărilor, nu este exclusă ipoteza apariției lui Camara pe teren, pentru câteva minute, în duelul contra CS Dinamo București, din etapa a X-a a campionatului, duel care va avea loc săptămâna viitoare, în Copou.

