Politehnica Iași a fost bătută acasă de echipa unei comune de 8.000 de locuitori

Politehnica Iași a disputat sâmbătă seară un meci în etapa a IV-a a ultimului eșalon intern. În Sala Liceului cu Program Sportiv din Iași, Poli s-a confruntat cu Teutonii, formația unei comune brașovene de 8.000 de locuitori, Ghimbav.

Rezultatul unei partide echilibrate, în care nicio formație nu a avut un avans mai mare de trei goluri, a fost 36-38 (20-20).

După patru runde, Iașul a rămas astfel cu un punct și se situează pe locul V, antepenenultimul al clasamentului Seriei A a Diviziei A.

Divizia A de handbal masculin a adus la start în acest sezon 21 de formații (între care și șase „sateliți” ai unor cluburi de primă ligă), împărțite în trei serii. Din ultimul eșalon vor promova direct două formații, primele clasate într-un play-off în care vor juca opt grupări. Următoarele două vor juca baraj, pentru două locuri de primă ligă, doar cu ultima clasată din elită. Sistemul de promovare este generat de faptul că în Liga Națională mai activează doar 11 cluburi, alte trei locuri rămânând libere.

În etapa viitoare, pe 11 octombrie, Poli va juca la Odorheiul Secuiesc.

