Politehnica Iași în turul campionatului 2020-2021

Start de poveste

Politehnica Iaşi a început stagiunea ca o echipă de județ. Cu multe restanţe financiare, cu salarii neplătite din februarie, cu doar 15 jucători în lot, între care doar nouă peste 21 de ani, incluzându-i aici şi pe cei răm)aşi la echipă doar pentru că nu au acceptat să-şi rezilieze contractele, cu cinci achiziţii care, împreună, aveau salarii de 9 000 de euro, adică mai puţin de jumătate faţă de un singur jucător de top din ţară. În ciuda acestui tablou dezolant, startul a fost peste aşteptări. Chiar dacă a preluat echipa pe 11 august, cu 12 zile înainte de primul meci oficial, noul antrenor, Daniel Pancu, a găsit doza perfectă de adrenalină de care vestiarul avea nevoie şi, din impuls, Politehnica s-a cocoţat după primele cinci etape pe locul IV al clasamentului, la egalitate de puncte cu ultima clasată pe podium. Asta pentru că după victoria cu suflet obţinută în faţa Chindiei şi duşurile scoţiene făcute cu Gaz, când meciul de ansamblu bun (15-8 la şuturi, 7-2 la ocazii, 11-4 la cornere) a fost rupt de câteva gafe uluitoare, şi Botoşani, unde gazdele au deschis scorul din ofsaid şi au punctat de trei ori pe final, au urmat două succese importante: victoria cu UTA, din deplasare, cu un gol anulat eronat lui A. Cristea, şi cea la scor cu FCSB, bucureştenii având mai multe cazuri de COVID-19 în lot. A urmat eşecul decent de la Craiova, 0-1, cu Mihalache eliminat în minutul 37, şi prima pauză a sezonului, abia aşteptată de o formaţie schimbată radical faţă de stagiunea trecută şi nu avusese timp pentru organizarea unui cantonament de omogenizare, de încărcare a bateriilor.

Căderea în abis, revenirea din final

Socoteala de acasă nu s-a potrivit însă cu cea din târg, pentru că Pancu s-a trezit cu lotul, şi aşa era subţire valoric, decimat de accidentări şi cu un val uriaş de ghinioane.Dezastrul a fost anunţat de meciul cu Sepsi, în care Iaşi, cu opt absenţi din cauza problemelor medicale, a fost călcată în picioare în Copou, după un prim gol din ofsaid. La scor s-a pierdut şi următorul meci, la Giurgiu, în care Poli, fără cinci titulari, cu Onea accidentat repede şi Fr. Cristea eliminat, a primit iarăşi trei goluri după minutul 80, două din penalty. Confirmarea perioadei negre a venit la meciul cu Viitorul, când instalaţia de iluminat nocturn a stadionului “Emil Alexandrescu” a căzut în minutul 54, exact când Onea marca pentru 2-1! Şi cum era a doua pană a nocturnei, Politehnica a pierdut la masa verde. Degringolada a apărut, Pancu şi căpitanul echipei, Andrei Cristea, s-au certat, spre satisfacţia celor care au lucrat în permanenţă la destabilizarea echipei, astfel că eşecul usturător de la Voluntari a fost o consecinţă firească. Deşi a oprit şirul eşecurilor din campionat cu un succes frumos în Cupa României, obţinut chiar pe terenul campioanei, CFR Cluj, Politehnica nu a reuşit să ţină strocul bun şi în campionat. S-a pierdut clar şi cu CFR şi cu Dinamo, chiar dacă pe terenul “câinilor” Iaşi a avut o bară şi o ocazie uriaşă la 1-1, în minutul 54 şi a irosit apoi un penalty.

Pancu a reuşit însă să-şi trezească echipa pe final, când puţini se mai aşteptau. De ghinion nu s-a scăpat însă nici în disputa cu Academica, în care dominarea netă, care a adus şi o bară, nu a fost translată pe tabelă în penultima etapă a turului. Fotbalul a răsplătit Iaşul abia în ultima rundă: trupa lui Pancu, fără cinci jucători şi cu alţi trei în piuneze, s-a impus pe merit în deplasarea cu Hermannstadt, după un meci pe care l-a dominat cu autoritate. Astfel, seria neagră de nouă meciuri fără victorie a fost stopată, iar ultima impresie, cu patru puncte în ultimele două runde, a salvat finalul.

Perspective

Politehnica trebuie să se mişte rapid în această iarnă pentru a redresa corabia. Din punct de vedere sportiv este limpede că în vară s-a greşit grav atunci când s-a format blocul defensiv, calitatea rombului de bază gândit, cu portari modeşti, cu doi stoperi uzaţi, Frăsinescu şi Mihalache, şi un închizător blazat, Breeveld, fiind principala explicaţie a cifrelor catastrofale ale apărării, de departe cea mai slabă din elită. Iar dacă mai adăugăm şI aceea că jucători precum Assulin, Popadiuc ori Chacana au confirmat din plin catastrofa aducerii lor, că noii veniţi Buşu, Vanzo, Zajmovic puteau mai mult, e limpede că lotul are nevoie urgentă de întăriri. Teoretic, lângă Răzvan Popa, care va avea drept de joc de anul viitor, vor mai trebui aduşi minimum trei fotbalişti cu statut de titulari, plus alţi doi care să poată spună ceva atunci când intră pe parcurs, Iaşi suferind din plin până acum la capitolul rezerve. Cu un lot mult mai puternic, Politehnica va putea să se bată cu şanse reale pentru atingerea locului XII, obiectivul acestui sezon, care este foarte lung. Iar dacă FCVoluntari, în sezonul 2018-2019, avea opt puncte după etapa a IV-a a returului şi a terminat apoi la egalitate de puncte cu Poli, care s-a situat pe X, este un exemplu care nu trebuie uitat. Totul depinde însă şi de buget, îngrijorător fiind că nici până acum nu există un plan ferm, coerent, de asigurare a stabilităţii financiar. Poli arată ca un pacient care primeşte, periodic, doar “antiinflamatoare”, deşi e limpede că de mult timp trebuie trecut pe “antibiotice” puternice. Chiar dacă susţinerea financiară va fi rezolvată, continuarea reformelor timide începute în acest an, când “patronii” echipei au rămas fără sinecuri şi s-a renunţat la alţi angajaţi care tăiau frunze la câini, trebuie continuată chiar dacă intrigile vor continua. Asta pentru că la Poli există în continuare multe lucruri departe de pretenţiile eşalonului de elită: o mulţime de ieşiri publice hilare, o Academie care excelează doar la capitolul număr de personal, nu şi pe plan sportiv, unde rezultatele sunt strigătoare la cer: toţi copiii produşi în Iaşi nu confirmă nici la Poli, dar nici la echipe modeste din eşaloanele inferioare, echipele de juniori nu s-au calificat în Liga Elitelor, iar cea mai bună formaţie juvenilă a fost învinsă până şi de o echipă din a doua jumătate a Ligii a IV-a, Gloria Bălţaţi. Şi lista problemelor anormale, care incluse şi petele uriaşe de ruşine de pe obrazul unei Primării care a cheltuit anul trecut circa 400 000 de euro pentru refacerea a două terenuri care arată acum dezastruos, municipalitatea fiind vinovată moral şi pentru pierderea disputei cu Viitorul, poate continua. (Ovidiu MINEA)

Fluxul de jucători din vară:

Sosiri: Acka (Luftetari), Baxevanos (Lazio - împrumut 1 an), Vanzo (Virton), Brînză (FC Botoşani - împrumut 1 an), Zajmovic (Zeljeznicar Sarajevo), Calcan (Ujpest), Buşu (Hermannstadt), Mensah (Bnei Yehuda), Bősz (Vasas). Apoi, Angiulli (Virton).

Au mai sosit D. Ciobanu (Pandurii), B. Balint (Aerostar), care au plecat repede.

Plecări: Grădinaru (Voluntari), Omoh (Hapoel Kfar Saba, ISR), Luckassen (Viitorul Constanţa), Rusu (Viitorul Pandurii Tg Jiu), Longher (Academica Clinceni), Klimavicius (Suduva), Târnovanu, Horşia, Şerban (toţi trei, întorşi la FCSB după împrumuturi), Radu (întors la CFR Cluj după împrumut), Habibou, Bădic, Caparco.Apoi Zaharia (împrumut 1 an la Aerostar Bacău).

Rezultate

Poli – Chindia 1-0 (1-0). Passaglia (’22).

Botoşani – Poli 4-0 (0-0). Keyta (’67), Dugandzic (’83, ’87), Ofosu (’84).

Poli – Gaz Metan 1-4 (1-2). Zajmovic (‘2) – Ciocan (‘8), Romeo (’30), Buşu (’67 autogol), R. Deaconu (’83).

UTA – Poli 2-3 (1-1). C. Rus (’27), Ursu (’61) – A. Cristea (’35), Platini (’76), Onea (’84).

Poli – FCSB 5-2 (3-1). A. Cristea (‘8, ’22, ’52), Passaglia (’19), Calcan (’71) – Istrate (‘6), Fl. Tănase (‘60, pen).

Craiova – Poli 1-0 (0-0). Bărbuţ (’51).

Poli – Sepsi 1-4 (0-3). Popadiuc (’53) – Bajrovic (’24), Vaşvari (’34, pen.), Bouhenna (’39), De Iriondo (’90, autogol).

Astra – Poli 4-0 (0-0). Găman (’62), Budescu (’84, pen.), Wuthrich (’89), Radunovic (‘90^2).

Poli – Viitorul 0-3 la masa verde. Nocturna arenei din Copou a picat în minutul 54, la scorul de 2-1, după golurile marcate de Zajmovic (’51), Onea (‘54) – Dobrosavlevici (’20).

Voluntari – Poli 4-0 (2-0). C. Achim (‘4, ’52), M. Lopes (’34), Ad. Popa (’58).

Poli – Argeş 1-1 (1-0). A. Cristea (’40) – Malele (’61).

Poli – CFR 0-2 (0-1). C. Deac (’14, ’78, din penalty).

Dinamo – Poli 4-1 (1-1). Sorescu (’16, pen), Nemec (’58), Anton (’77), Gueye (’86) - Platini (‘4).

Poli – Clinceni 0-0.

Hermannstadt – Poli 0-1 (0-0). A. Cristea (’68, penalty).

Linii de clasament

Acasă 8 2 2 4 9-16 8

Deplasare 7 2 0 5 5-19 6

Total 15 4 2 9 14-35 14

Clasament

1.FCSB 15 11 1 3 37-15 34 (^13)

2.Craiova 15 10 2 3 19-9 32 (^11)

3. CFR 15 9 4 2 18-6 31 (^7)

4. Sepsi 15 7 6 2 24-13 27 (^6)

5. Clinceni 15 6 7 2 16-10 25 (^1)

6. Chindia 15 5 5 5 12-12 20 (-1)

7. Viitorul 14 4 5 5 19-19 17 (-4)

8. Botoşani 15 4 6 5 21-22 18 (-3)

9. UTA 15 4 5 6 13-25 17 (-4)

10..Astra 15 4 4 7 21-21 16 (-8)

11.Dinamo 15 4 4 7 18-18 16 (-8)

12.Mediaş 15 5 1 9 19-2616 (-5)

13.Voluntari 15 4 3 8 21-26 15 (-9)

14.FCH 14 3 6 5 16-21 15 (-9)

15..Poli Iaşi 15 4 2 9 14-35 14 (-10)

16.FC Argeş 15 2 5 8 14-24 11(-13)

Golgeteri: Man (FSCB) – 12; Tănase (FCSB), Keita (FC Botoșani) - 9: Dumitru (Gaz Metan)– 8

Golgeteri: A. Cristea (6, 1 din penalty), Passaglia (2), Platini (2), Zajmovic, Onea, Calcan, Popadiuc.

Cupa României, 16-imi: CFR Cluj – Poli Iaşi 0-1 (0-0). Calcan (’64).

^ Pancu a contat pe 29 de jucători, 10 însă având apariţii simbolice. ^ Jucătorii Politehnicii au primit cinci cartonaşe roşii (cele mai multe dintre echipele din Liga I, la egalitate cu FC Botoşani) în tur: De Iriondo (în minutul 55 al meciului de la Botoşani, când a luat al doilea avertisment), Mihalache (în minutul 37 al partidei de la Craiova), Fr. Cristea (în minutul 30 al jocului de la Giurgiu) şi Frăsinescu (în minutul 67 al disputei cu FC Argeş), toate trei fiind eliminări directe pentru intrări dure (primele două) sau loviri ale adversarului şi Vanzo, în minutul 88 al disputei cu Academica, pentru două cartonaşe galbene. Adversarii Iaşului au văzut trei “roşii”: Rodriguez a încasat al doilea “galben” în minutul 72 al confruntării de la Botoşani, Olaru (FCSB), în minutul 79, după ce l-a înjurat pe arbitru şi V. Gheorghe (Astra), în minutul 52 pentru al doilea cartonaş galben. ^ La cartonaşe galbene, Iaşi, cu 35 de avertismente, stă mai bine, fiind depăşită de şapte formaţii. ^ Poli a beneficiat de două penaltiuri: unul - ratat de Vanzo, în minutul 90^3 al disputei cu Dinamo, altul, transformat, de A. Cristea, la Hermannstadt. Iaşi a fost sancţionată cu 5 penaltiuri (doar UTA a avut mai multe, şase), toate fiind transformate. ^ Cu 35 de goluri primite, Poli are, de departe, cea mai slabă apărare. Următoarea defensivă modestă, a Gaz Metan Mediaş, a încasat 26 de goluri. În clasamentul ofensivei, Iaşi, cu 14 goluri, a depăşit pe Chindia (12) şi UTA (13), fiind la egalitate cu FC Argeş. ^ În clasamentul la zi Poli se află pe locul XV. În ierarhia partidelor de pe teren propriu, Iaşi e pe XIII, la egalitate de puncte cu echipele de pe IX-XII. În clasamentul meciurilor din deplasare, Politehnica e pe XIV, având cea mai slabă defensivă şi, la egalitate cu Argeş şi Chindia, cel mai slab atac.

CLASAMENT JUC|TORI

Topul jucătorilor cu minimum 8 notări

1. A. Cristea 5,38 (13 j) – şase goluri, toate marcate în meciuri care au adus puncte, şi trei pase de gol l-au făcut să fie singurul cu notă de trecere; chiar dacă se simte că merge pe 37 de ani, a rămas jucătorul determinant al Politehnicii, care ţine sus steagul echipei.

2. Passaglia 4,75 (15 j, 1 fn) – cel mai constant mijlocaş.

3. Platini 4,75 (13 j, 1 fn) – atitudine schimbată în bine la capitolul determinare.

4. Calcan 4,75 (11 j, 1 fn) – poate mai mult.

5. Onea 4,69 (15 j, 2 fn) – de departe cel mai bun jucător under 21.

6. Baxevanos 4,38 (14 j, 1 fn) – adus ca rezervă în vară, când avea doar câteva minute bifate la seniori, a crescut şi, pe fondul problemelor uriaşe din defensivă, a devenit cel mai util stoper.

7. Axinte 4,37 (8 j) – la acest moment nu poate face faţă cerinţelor Ligii I.

8. Buşu 4,33 (13 j, 1 fn) - început catastrofal, pe final a arătat de ce a fost jucător de bază în ultimii ani în Liga I.

9. De Iriondo 4,33 (13 j, 1 fn) – dedicat, însă cu multe probleme când a fost folosit stoper sau unic mijlocaş central.

10. Vanzo 4,33 (9 j) – pare a avea ceva calităţi, însă nu s-a integrat şi nu a ajutat echipa.

11. Popadiuc 4,09 (13 j, 2 fn) – a confirmat că nu poate fi un jucător de bază.

Topul jucătorilor cu mai puţin de 8 notări

1. Brînză 4,75 (2 j) – folosit doar cu Sepsi, când nu avea ce să facă în faţa unei echipe net superioare şi cu Hermannstadt, când a avut de parat un singur şut.

2. Mihalache 4,64 (7 j) – devotat, dar uzat, s-a accidentat serios de două ori după ce a început sezonul ca titular; a fost şi suspendat şase meciuri după eliminarea de la Craiova.

3. Angiulli 4,50 (2 j) – adus în disperare de cauză, nu a rupt gura târgului.

4. Breeveld 4,36 (9 j, 2 fn) – a confirmat că s-a greşit grav anul trecut, când i s-a făcut un contract pe doi ani, cu cel mai mare salariu din lot, 6 000 de euro lunar.

5. Acka 4,33 (8 j, 2 fn) – rudimentar.

6. Zajmovic 4,21 (8 j, 1 fn) – a început în forţă, cu un gol marcat în disputa cu Mediaş, nu s-a impus apoi.

7. Fr. Cristea 4,10 (9 j, 4 fn) – joacă în special pentru că e under 21, are nevoie de mai mult pentru a se impune.

8. Frăsinescu 4,00 (8 j, 1 fn) – e la apusul carierei; a făcut un tur catastrofal, cu multe gafe, unele decisive.

9. Cabral 3,92 (6 j) – a rămas în zona neagră în care a stat şi sezonul trecut.

10. Bősz 3,50 (5j, 1 fn) – s-a văzut că a venit din Liga a doua maghiară şi că primeşte un salariu de 1 500 de euro pe lună.

11. Ciobanu 3,5 (1 j) – adus în vară, a debutat în Liga I la 27 de ani la Botoşani, când echipa era decimată, apoi a fost lăsat să plece, neconfirmând.

12. Chacana 3,17 (5 j, 2 fn) – a confirmat că a fost un transfer ratat.

13. Mensah 3,00 (3 j) – adus ca o speranţă, a primit puţine minute, în care a dezamăgit.

14-18. Al. Zaharia (2 j), Assulin (2), A. Stan (2), Saizu (1), Tălmaciu (1) nu au fost notaţi.

Precizare: Fotbaliştii care au evoluat în meciul cu Viitorul, omologat la masa verde, nu au primit note în acea partidă.