Politehnica Iași nu face față nici „sateliților”. Două meciuri, două înfrângeri

Oaspeții au pornit bine în meci, câștigând prumul „sfert”, cu 25-18, însă apoi nu au mai făcut față prahovenilor, care au câștigat toate celelalte trei parțiale: 25-19, 29-22 și 29-19.

Iașul, care pierduse și în prima etapă, acasă, cu un alt „satelit”, al CSM Corona Brașov, va juca etapa viitoare la București, cu Agronomia. Partida va avea loc pe 19 octombrie. În acest sezon, Liga I de baschet a reunit la start 23 de formații (între care și opt „sateliți” ai cluburilor din Liga Națională), împărțite în patru grupe. Poli a fost repartizată în Grupa D, singura cu doar cinci trupe.

În play-off se califică primele două clasate din fiecare grupă, rezultatele cu „sateliții” neluându-se în considerare la final. În faza a doua a campionatului vor mai fi alte două grupe, una a trupelor secunde ale cluburilor din elită și un play-out.

Foto: Facebook/Cs Politehnica Iași

Publicitate și alte recomandări video