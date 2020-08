Politehnica Iaşi: Retrospectiva sezonului 2019-2020

Sezonul 2019-2020 a fost pentru Politehnica Iaşi unul dintre cele mai dificile din toată istoria fotbalului ieşean. În ciuda startului de excepţie, sub comanda nou-venitului Mihai Teja, deficienţele uriaşe existente la vârful unui club la care domnea amatorismul şi interesul personal au început să fie decontate din plin. Astfel, după ce Poli nu a pierdut în primele şapte etape, clasându-se pe locul IV, a urmat o serie incredibilă, de 11 meciuri cu un singur succes. Aripile au fost frânte nu doar din cauza campaniei modeste de transferări din vară, dar şi de inconştienţa conducerii de a repara terenul în timpul campionatului. Echipa a jucat astfel la Botoşani patru meciuri programate acasă, unul, chiar cu echipa botoşăneană. Nici venirea la începutul anului 2020 a unui antrenor cu ştaif, Mircea Rednic, nu a redresat corabia, astfel că după pauza generată de pandemia de coronavirus, salvarea de la retrogradare s-a reuşit în culise şi nu pe teren. În cele ce urmează vom face o succintă prezentare a istoriei unui sezon extrem de agitat, încheiat fără ca toate meciurile să se joace pe teren.

Poli a început firesc vara, cu o curăţenie generală a vestiarului care fusese umplut de fostul antrenor, Flavius Stoican, cu jucători aduşi pe ochi frumoşi. Plecat la Ploieşti, de unde a fost dat repede afară, tehnicianul care manelizase Politehnica, o târâse în fel de fel de scandaluri şi ratase patru obiective în stagiunea precedentă a fost însoţit de finul său, Mihăescu, Cioinac şi Zaharia, alţi protejaţi ai celui care a fost acuzat că l-a trădat până şi pe naşul lui, Ilie Balaci. Apoi, s-a renunţat şi la cei care i-a blocat ascensiunea lui Panţîru, Patrick Petre, dat afară apoi şi de Farul şi ajuns în Liga a III-a, ori “ginerică” Burlacu, eşuat şi el apoi, dar şi la alte fixuri inexplicabile ale lui Stoican (Rus, Garros), antrenor care susţinea că urmăreşte sute de DVD-uri până transferă. În afara balastului, din Copou au plecat însă şi alţi jucători de bază: Sin, Qaka, Sanoh. Din păcate, igienizarea reuşită nu a fost urmată de o reconstrucţie coerentă.

Deşi a fost adus şi un director de scouting, Anton Heleşteanu, campania de transferări din vară a fost un eşec din mai multe puncte de vedere: optică (trei jucători cu statut de titular au venit sub formă de împrumut), randament (Bîrnoi, Haţiegan, Devesa, Popadiuc ori Assulin sunt doar câteva dintre rateurile totale), dar şi financiar. Preşedintele de atunci, Adrian Ambrosie, a dat şi salarii de 6 000 de euro dezamăgitorilor Breeveld şi Platini, ultimul primind şi 10 000 de euro primă de instalare pentru contracte pe doi ani! Trăgând linie, în afara lui Loshaj, Passaglia şi A. Cristea, revenit acasă, ceilalţi 14 (!) jucători aduşi nu au confirmat. Campania de transferări nereuşită a fost decontată mai târziu, după un start fulminant.

Avântul şi prăbuşirea

Şcolit la Coverciano, Teja a gestionat perfect pregătirea de vară, ajungând rapid la nivelul maxim. Profitând de faptul că celelalte echipe erau în căutări ori scandaluri, Poli a pornit ca din puşcă: după etapa a VI-a era pe locul II, la egalitate cu liderul, iar primul eşec a apărut abia în runda a VIII-a. Apoi, în ciuda faptului că primele semnale de alarmă legată de calitatea lotului apăruseră, elementul surpriză dispăruse, celelalte echipe se întăriseră, transferând intens în luna august, capii Iaşului au luat o decizie inconştientă: au început să repare gazonul din Copou în plin sezon şi au mutat echipa la Botoşani. Prăbuşirea a venit imediat. În nordul Moldovei, Poli a câştigat un singur meci, contra rezervelor CFR Cluj, care s-a menajat pentru Cupele Europene. Odată degringolada apărută, căderea ulterioarâ a fost de neoprit şi după revenirea acasă, Poli obţinând un singur punct în ultimele opt runde din 2019. Asta şi pentru că Teja nu a mai fost susţinut de căpitanul echipei, Frăsinescu şi apropiaţii lui, Ambrosie a început să discute des cu Stoican şi a luat o altă decizie care a rupt vestiarul: a achitat în noiembrie retribuţiile a 15 jucători până pe 15 martie 2020 în timp ce alţi fotbalişti aveau restanţe salariale. Astfel, chiar dacă antrenorul a evitat depunctarea echipei, salvată financiar de amicul lui, Gigi Becali, pe care l-a convins să mai cumpere doi jucători de la Poli, Târnovanu şi juniorul Tănasă, după Panţîru (s-au adus astfel 500 000 de euro din vânzări, pe lângă sponsorul atras în vară de Teja, care a pompat aproape 70 000 de euro în Copou), el a fost singurul care a plătit, fiind, practic, forţat să plece.

Schimbările iernii

Modul scandalos în care clubul era condus şi presiunea uriaşă a suporterilor, care au lansat chiar şi o petiţie online prin care cereau demisia lui Ambrosie, l-a făcut până şi pe protectorul acestuia, primarul Mihai Chirica, să reacţioneze în iarnă. După sosirea ca antrenor a lui Mircea Rednic, lui Ambrosie i s-a inventat un post călduţ, plătit cu peste 32 000 de lei pe lună, mai mult decât toţi jucătorii, cu o singură excepţie, iar Ciprian Paraschiv a fost uns preşedinte. Până la venirea lui Paraschiv, lotul era format deja, de Rednic şi Heleşteanu. Primul, care a avut un rol esenţial în ţinerea pe linia de plutire a clubului prin împrumutul Politehnicii cu peste 170 000 de euro, a adus şase jucători. Jumătate au dezamăgit (Habibou şi Klimavicius, plătiţi cu 6 000 de euro lunar, şi Longher), Grădinaru a fost în media echipei, iar Omoh şi Luckassen au dat prospeţime atacului. Mai ghinionist a fost responsabilul cu scoutingul, ale cărui achiziţii, De Iriondo, Chacana şi Fomba, nu au confirmat. Problemele legate de alcătuirea lotului, bâlbâielile permanente legate de efectiv (Cabral, Popadiuc, Bădic, Assulin au fost daţi afară şi reprimiţi apoi după ce au refuzat rezilierile, Radu a fost şi el în corzi, pe final Rusu, Târnovanu şi pentru o perioadă Platini au fost traşi pe linie moartă) şi problemele generate de pandemie au marcat rezultatele Politehnicii.

Start dezamăgitor de an, play-out oscilant

Startul a fost halucinant, Poli pierzând toate cele patru meciuri din 2020 din sezonul regulat. Play-out-ul a fost început însă bine, cu o remiză la Sfântu Gheorghe şi un succes în faţa lui Dinamo după golul de autor a lui Andrei Cristea. Acesta l-a salvat pe Rednic, care-l îndepărtase în 2009 de la Dinamo, antrenorul fiind atunci contestat după cinci meciuri în care obţinuse un singur punct. Campionatul s-a întrerupt însă, din cauza pandemiei de coronavirus, iar ascensiunea Iaşului s-a oprit. Gestionată prost, întreruperea a adus o cădere totală, Poli pierzând primele trei meciuri de după reluare. Intervenţia conducerii, care a promis un bonus de 5 000 de euro pentru evitarea retrogradării înaintea meciului din deplasare cu Chindia, a mai trezit echipa. Şi chiar dacă a urmat un eşec după un arbitraj scandalos a lui Radu Petrescu, Poli a avut un sprint de final în care a pierdut o singură dată, crunt, la Clinceni. În rest, fără să joace grozav, cu şansă uneori, ajutată de arbitri (cum a fost acasă, cu Chindia), Iaşi a mai bifat trei victorii şi trei remize. Punctele strânse au fost însă insuficiente pentru salvare, Dinamo, dacă era lăsată să joace, având şanse mari să treacă înaintea Iaşului. Salvarea de la retrogradare a venit în culise, după jocuri multiple, detaliate la vremea lor, implicarea lui Paraschiv fiind decisivă.

Perspective

La ora actuală, Poli este tot în aer, aşa cum a fost mai mereu în ultima perioadă. Cu datorii de circa 1,5 milioane euro, fără surse de finanţare, cu un lot modest, echipa ieşeană are nevoie de eficienţă maximă pentru a nu fi o condamnată la retrogradare. Dacă Daniel Pancu, cel care a lăsat un post călduţ şi bine remunerat la Rapid pentru a antrena echipa oraşului care l-a lansat va reuşi să confirme şi ca antrenor, Iaşi va mai avea o şansă să rămână în elită încă un an.

Rezultatele sezonului de toamnă

Tur

CFR – Poli 1-1 (1-0). Deac (’23) – Loshaj (’62).

Poli – Astra 1-0 (1-0). Frăsinescu (’43).

Poli – Clinceni 2-0 (0-0). Horşia (’47), Bălan (’78, pen.).

Voluntari – Poli 0-0.

Poli – Dinamo 2-0 (2-0). Breeveld (’22), Horşia (’31).

FCSB – Poli 1-2 (0-1). Tănase (’52) - Frăsinescu (’40), Loshaj (’73).

Poli – Chindia 2-2 (2-1). Loshaj (’15), Horşia (’23) – Neguţ (’28), Voduţ (’50).

Gaz Metan – Poli 3-2 (0-0). M. Constantin (’58, pen.), Chamed (’67), S. Buş (’73) – Bălan (’48, ’52, pen.).

Poli – Hermannstadt 0-0 (la Botoşani)

Viitorul – Poli 2-1 (0-1). Achim (’80, pen.), Rivaldinho (‘90^1) – Bălan (’39, pen.).

Poli – Sepsi 1-1 (0-0) (la Botoşani). Passaglia (’70) – Tincu (’80).

Craiova – Poli 1-1 (0-0). Fortes (’82) – A. Cristea (’70).

Poli – FC Botoşani 0-3 (0-1) (la Botoşani). Rodriguez (’44, penalty), M. Roman I (’53), Ofosu (’68).

Retur

Poli – CFR 2-1 (1-1) (la Botoşani). Passaglia (’45), Gallego (’76) – Costache (’10).

Astra – Poli 4-0 (1-0). Budescu (’27, ’81), V. Gheorghe (’76, ’86).

Clinceni – Poli 1-0 (0-0). Fl. Achim (’71).

Poli – Voluntari 2-2 (0-1). Passaglia (’77), A. Cristea (’83) – Căpăţînă (’37), Ţîră (’66).

Dinamo – Poli 1-0 (0-0). Perovic (’47).

Poli – FCSB 1-2 (1-1). A. Cristea (’15) – F. Tănase (’31, pen.), Man (‘90^2).

Chindia – Poli 2-1 (0-0). D. Florea (’59), Cherchez (’62) – Platini (’46).

Poli – Gaz Metan 1-2 (0-0). Bălan (’55) – M. Constantin (‘76, ’85, ambele din penalty).

Hermannstadt – Poli 1-0 (1-0). Romario (’12).

Rezultate sezonului de primăvară

Retur

Poli – Viitorul 1-2 (1-0). Omoh (‘2) – Zoua (’80), Iancu (’85).

Sepsi – Poli 1-0 (0-0). Safranko (’85).

Poli – Craiova 2-5 (0-3). Frăsinescu (’52), De Iriondo (’69) – L. Niţu (’10), Cicâldău (’16, pen.), Bălaşa (’23), Bancu (’82), Koljic (’87).

Botoşani – Poli 2-1 (0-1). H. Keyta (’47), Dugandzic (’55) – Omoh (’30).

Play-out

Sepsi – Poli 1-1 (0-1). Safranko (’69) – Horşia (’15).

Poli – Dinamo 1-0 (0-0). A. Cristea (’85).

Viitorul – Poli 2-1 (1-1). Ciobanu (’26), Ghiţă (’72) – Passaglia (’37).

Poli – Clinceni 0-1 (0-0). Fl. Achim (’77).

Voluntari – Poli 1-0 (1-0). Căpăţână (’17 pen.).

Chindia – Poli 0-2 (0-1). Luckassen (’13), Chacana (’90).

Poli – Hermannstadt 2-3 (2-1). Luckassen (‘9, ’41) – Vodă (’13), Romario (’56, pen.), Dâlbea (’76).

Poli – Sepsi 3-1 (1-1). Luckassen (’25), R. Tincu (’50, autogol), Horşia (’65) – I. Fulop (’43).

Dinamo – Poli 1-1 (1-0). Sorescu (’10, pen.) – A. Cristea (’85, pen.)

Poli – Viitorul 1-1 (1-0). Omoh (’17) – G. Iancu (’73).

Clinceni – Poli 3-0 (1-0). Albu (‘9, ’66), R. Ion (‘90^2).

Poli – Voluntari 2-1 (1-1). Cabral (’42), Omoh (’74) – Căpăţînă (’30).

Poli – Chindia 1-0 (0-0). Passaglia (’48, pen.).

Hermannstadt – Poli 2-2 (1-1). Stoica (‘7), Dâlbea (’79) – Luckassen (’18), Cristea (‘90^3, pen.)

Golgeteri

Campionat: A. Cristea (6, 2 din penalty), Horşia (5), Luckassen (5), Passaglia (5, 1 din penalty), Bălan (5, 3 din penalty), Omoh (4), Loshaj (3), Frăsinescu (2), Breeveld, Gallego, De Iriondo, Chacana, Cabral.

Sezon de toamnă; Bălan 5 (3 din penalty), Loshaj (3), Horşia (3), Passaglia (3), A. Cristea (3), Frăsinescu (2), Breeveld, Gallego.

Sezon de primăvară: Luckassen (5), Omoh (4), A. Cristea (3, 2 din penalty), Horşia (2), Passaglia (2, 1 din penalty), Frăsinescu, De Iriondo, Chacana, Cabral.

Linii de clasament

Tur, sezon regulat: 13 4 6 3 15-14 18 (loc VI)

Retur, sez,regulat 13 1 1 11 11-26 p (loc XIV)

Acasă, sez. regulat 13 4 4 5 17-20 16 (XI)

Deplasare sez. reg.13 1 3 9 9-20 6 (XII)

Total sez.reg 26 5 7 14 26-40 22 (XII)

Sezon toamnă * 22 5 7 10 22-30 (XI)

Acasă play-out 7 4 1 2 10-7 13

Deplasare play-out 7 1 3 3 7-10 6

Total play-out 14 6 4 5 17-17 19

Sezon primăvară** 18 5 4 9 21-27 19

Total meciuri 40 10 11 19 43-57

*Teja antrenor

** Rednic antrenor

Cupa României

2019

XVI-imi: Rapid Bucureşti (II) – Poli 0-1 (0-0). A Cristea (’66, pen.) – la Buzău.

VIII-imi:: Metalul Buzău (III) – Poli 0-3 (0-1). Popadiuc (’20), Horşia (’49), Haţiegan (’81).

2020

Sferturi: Poli – CSU Craiova 3-2 (2-0). Breeveld (’13, ‘90^2), Horşia (’42) – Nistor (’54, pen., ’90).

Semifinale: Sepsi – Poli 5-1 (1-1). Achahbar (’25, ’75), L. Fulop (’52), Carnat (’79), Karanovic (’87) – A. Cristea (‘5, penalty).

Poli – Sepsi 0-3 (0-1). L. Fülöp (’20), Achahbar (’50), Karanovic (’86).

^ Poli a folosit 39 de jucători în actualul sezon, aproape jumătate, 19, fiind străini Teja a contat pe 29 de fotbalişti (12 străini), iar Rednic pe 26 (12 străini). ^ Poli a încheiat turul sezonului regulat pe locul VI. Prăbuşirea din retur a făcut ca Iaşi să fie pe ultima poziţie în a doua jumătate, în care a obţinut doar 4 puncte ^ Poli a fost sancţionată cu nu mai puţin de 12 penaltiuri, record, alături de Dinamo, în Liga I, toate fiind transformate. Iaşi a primit 6 lovituri de la 11 metri (locul X în topul campionatului), toate fiind concretizate. ^ Politehnica a fost cea mai “obraznică” echipă din Liga I în ceea ce priveşte cartonaşele galbene. Cu 111 avertismente, Poli a devansat toate celelalte formaţii, doar Hermannstadt (102) şi Clinceni (101) depăşind suta. În ceea ce priveşte eliminările, Poli a primit trei cartonaşe roşii. ^ Politehnica a stat pe locuri de play-off 11 etape A urcat în prima grupă valorică după runda a III-a şi a stat în primele şase echipe, cu o singură excepţie, până în runda a XIV-a. Cea mai bună poziţie ocupată a fost a II-a, după etapa a VI-a, când Iaşi era la egalitate de puncte, 14, cu liderul, CFR Cluj. Cea mai slabă poziţie din 2019 a fost XI, pe care a stat o singură dată, după runda a XX-a. ^ Poli a pierdut toate cele patru meciuri din sezonul regulat disputate în 2020, coborând în clasament pe locul XII, pe care l-a ocupat după ultimele trei runde ale primei părţi a sezonului. ^ În play-out, Poli a fost şi pe ultimul loc, după rundele a IV-a şi a V-a, şi a stat doar două etape deasupra locurilor cu emoţii de retrogradare, deşi a fost în jumătatea cluburilor care au jucat toate meciurile. ^ Iaşi a avut mult timp cea mai bună apărare din Liga I. Între etapele II şi V nu s-a încasat niciun gol, iar în primele şase etape au fost primite doar două. Poli a jucat de trei ori în inferioritate numerică, în 2019. Pentru două “galbene”, Francisc Cristea a primit “roşu” la pauza meciului cu Astra, iar Loshaj în minutul 83 al disputei de la Dinamo. Platini a fost eliminat direct în minutul 21 al partidei de la Sibiu. ^ Din cele zece eşecuri suferite de Poli în 2019 (primul, abia în runda a VIII-a), opt au fost la limită. În cinci dintre acestea, trupa lui Teja a condus, la Mediaş chiar cu două goluri. În cazul remizelor, Politehnica a condus în trei rânduri, o dată cu două goluri. Şi în 2020 Iaşi a pierdut multe meciuri la limită, doar două, cu Craiova şi la Clinceni, fiind la scor. ^ Teja a obţinut 22 de puncte din 22 de partide, iar Rednic 19 din 18 meciuri, 14 dintre acestea în play-out.

Fluxul de jucători din vară

Plecări: Qaka (Craiova), Sin (Dinamo), Sanoh (Mediaş), Cioinac, Mihăescu), Zaharia (Petrolul), Miño (Logrones), Semedo (Grenoble), Petre (Farul), Garros (Sabadell), Enoh (Leixoes), Bosoi (Lunano), Rus (Sănătatea Cluj), Nascimento (Levski Sofia), Gardoş şi Burlacu (reveniţi la Craiova după împrumuturi, ultimul – cedat la Chindia).

Apoi Panţîru (FCSB), Teixeira (Oleksandria), Danale (Aerostar Bacău - împrumut 1 an). Târnovanu a fost vândut pe 29 septembrie la FCSB, dar a rămas la Poli.

Sosiri: Loshaj (Roda Kerkrade, Olanda II), Carlone (Patro Eisden, Belgia III), Diallo (Mediaş), Passaglia (Barracas, Argentina III), Bălan (FC Voluntari), Horşia (FCSB - împrumut 1 an), A. Cristea (Craiova), Devesa (Ermis Arradippou, Cipru), Breeveld (Al-Markhiya, Qatar II), Cabral (Telstar, Olanda II), Haţiegan (U Cluj), A. Radu (CFR Cluj - împrumut 1 an), Bîrnoi (ACS Poli Timişoara), Onea (CS Afumaţi), S. Şerban (FCSB - împrumut 1 an), Popadiuc (FC Voluntari), Assulin (Kairat, Kazakhstan).

Fluxul de jucători din iarnă

Plecări: Loshaj (KS Cracovia), Chelaru (Aerostar), Bălan (Hermannstadt), Devesa (Ermis Aradippou), Bîrnoi (Viitorul Constanţa), Diallo (Chindia), Carlone (FC Botoşani), Cobrea (CSM Reşiţa), Haţiegan, Gallego.

Sosiri: Grădinaru (Chiajna), Klimavicius (Dinamo), Chacana (Moron, Argentina II), De Iriondo (Bahia Blanca, Argentina II), Luckassen (Almere, Olanda II), Omoh (Mjallby, Suedia), Longher (Dinamo), Axinte (revenit după împrumut Aerostar Bacău), Fomba(Ceahlăul), Habibou (Lokeren). Din iunie, Caparco (Călăraşi).

Topul sezonului de primăvară

Clasamentul jucătorilor cu minimum nouă notări

1. Luckassen 5,10 (15 jocuri) – a început timid, a ajuns golgeterul sezonului de primăvară.

2. A. Cristea 5,10 (14 jocuri, 1 fără notă) – a fost decisiv în obţinerea multor puncte prin reuşitele din meciurile cu Dinamo şi de la Sibiu şi pasele decisive din disputa de la Ploieşti, contra Chindiei.

3. Omoh 5,09 (18 j, 1 fn) – joc plăcut ochiului, a marcat un gol decisiv, cu Voluntari, celelalte reuşite neaducând puncte Iaşului.

4. Frăsinescu 5,09 (16 j) – a rămas cel mai sigur apărător.

5. Passaglia 5,00 (15 j) - în regres faţă de sezonul de primăvară, a transformat penaltiul care s-a dovedit decisiv în disputa cu Târgovişte de acasă.

6. Mihalache 4,83 (9 j) – s-a dedicat, deşi ieşirea din ritm l-a făcut să sufere mult.

7. De Iriondo 4,82 (18 j, 4 fn) – cădere totală după perioada de întrerupere.

8. Grădinaru 4,68 (17 jocuri) – a primit credit total, a punctat doar la travaliu.

9. Horşia 4,67 (15 j) – a continuat regresul din ultima parte a anului trecut.

10. Cabral 4,67 (13 j, 1 fn) – două meciuri mai bune, pe final, care nu au şters impresia proastă lăsată.

11. Şerban 4,65 (12 j) – a jucat 12 din primele 13 meciuri, însă nu a mai fost folosit deloc în ultimele cinci dispute, după ce a provocat un penalty pentru Dinamo.

12. Breeveld 4,54 (12 j) – a mers pe aceeaşi linie dezamăgitoare pe care a rulat şi în sezonul de primăvară.

13. Klimavicius 4,50 (13 j) – decepţie mare, s-a “remarcat” mai mult prin penaltiurile pe care le-a provocat.

14. Platini 4,50 (11 j, 1 fn)–faptul că cea mai mare notă a fost 5 spune multe despre prestaţiile lui!

15. Chacana 4,46 (16 j, 2 fn) – doar două notări peste 5 (!), în deplasare, cu Târgovişte, şi acasă, cu Sepsi; în rest a avut evoluţii slabe şi foarte slabe, fiind până acum un nou transfer total ratat.

Clasamentul jucătorilor cu mai puţin de nouă notări

1. Onea 5,33 (4 jocuri, 1 fără notă) – evoluţii bune în ultimele trei etape în care a fost titular.

2. Axinte 4,86 (7 j) – nu s-a făcut de râs în ultimele şapte meciuri ale sezonului, în care a prins poarta.

3. Rusu 4,62 (8 j) – a încasat uşor destule goluri.

4. Habibou 4,50 (5 j, 2 fn)–nu a avut niciun rezultat.

5. Popadiuc 4,25 (8 j, 2 fn) – folosit mult în ultimele şase runde, a demonstrat că nu s-a greşit că nu a primit credit până atunci.

6. Radu 4,25 (2 j) - îndepărtat rapid de Rednic, care nu l-a agreat.

7. Târnovanu 4,00 (3 j) – din păcate pentru el, a rămas în memoria colectivă prin gafa uriaşă care a îngropat echipa în disputa cu Academica, de acasă.

8. Fomba 3,75 (4j, 2 fn) – rigid.

9. Zaharia 3.00 (4 j, 3 fn) – puţine şanse.

10-11. Assulin (1 fn) şi F. Cristea (1 fn) au bifat câteva minute

Topul campionatului

Clasamentul jucătorilor cu minimum 20 de apariţii

1. A. Cristea 5,36 (32 jocuri, 4 fără notă) – chiar dacă nu mai are prospeţimea şi randamentul din anii trecuţi, a fost şi în acest sezon golgeterul echipei al cărui simbol este, cinci din cele şase reuşite ale sale şi cele patru pase decisive fiind generatoare de puncte importante.

2. Frăsinescu 5,31 (35 j) – măcinat şi el de trecerea anilor, a rămas omul de bază al defensivei.

3. Passaglia 5,30(35 j, 1 fn) – fără să rupă gura târgului, a punctat la capitolul constanţă.

4. Rusu 5,15 (20 j) – start bun de sezon, cu doar două goluri primite în şase meciuri, urmat de o cădere care a continuat şi în 2020.

5. Mihalache 5,10 (21 j) – a resimţit cel mai mult uzura dintre jucătorii experimentaţi.

6. Platini 4,95 (29 j, 1 fn) – de nerecunoscut într-un sezon încheiat fără gol marcat.

7. Breeveld 4,83 (24 j) – un alt jucător trecut bine de 30 de ani plătit foarte bine care nu a confirmat.

8. Horşia 4,80 (34 j, 1 fn) – start foarte bun, cu trei goluri în şapte etape, prăbuşire ulterioară.

9. Cabral 4,55 (22 j, 3 fn) – câteva picături reuşite, pe final, într-un ocean închis.

Clasamentul jucătorilor cu mai puţin de 20 de apariţii

1. Loshaj 5,55 (19 j) – singurul transfer care a confirmat, Poli obţinând 275 000 de euro în iarnă de pe urma vinderii lui la Cracovia.

2. Bălan 5,23 (19 j, 2 fn) – golgeterul sezonului de toamnă, în care nici nu a ieşit din tipare, nici nu a dezamăgit total.

3. Onea 5,21 (10 j, 3 fn) – a demonstrat că merita să primească mai multe şanse de la Rednic, care a preferat în startul anului jucători împrumutaţi de la alte echipe pentru posturile under 21.

4. Diallo 5,18 (17 j) – rudimentar, lucru confirmat apoi şi la Târgovişte.

5. Gallego 5,17 (15 j) – unul din ultimii mohicani ai lotului adus de Stoican pe baza unor criterii de nimeni înţelese, a plecat în iarnă după ce nu a confirmat, negăsindu-şi echipă.

6. Târnovanu 5,15 (13 j) – sezon de toamnă acceptabil, sezon de primăvară ratat.

7. Radu 5,12 (17 j) – s-a integrat greu, nu i-a plăcut lui Rednic, care l-a exilat.

8. Luckassen 5,10 (15 j) – a compensat stângăciile tehnice cu puterea de luptă.

9. Carlone 5,10 (6 j, 1 fn) – nu s-a impus nici la Iaşi, nici la Botoşani.

10. Omoh 5,09 (18 j, 1 fn) – foarte bun în duelurile unu la unu, restanţe la jocul de echipă.

11. Fr. Cristea 5.00 (11 j, 1 fn) – plăcut de Teja, pus la colţ de Rednic.

12. Axinte 4,86 (7 j) – folosit doar pe finalul sezonului, mai are multe de demonstrat.

13. Haţiegan 4,83 (8 j, 2 fn) – deşi era rezervă în Liga a II-a, la U Cluj, Poli a aruncat bani pe geam pentru a-l achiziţiona, nicio echipă neluându-l în iarnă, când a plecat din Copou.

14. De Iriondo 4,82 (18 j, 4 fn) – debut promiţător, prăbuşire după întreruperea sezonului.

15. Grădinaru 4,68 (17 j) – nu s-a făcut de râs, dar nici nu s-a impus, nici ca fundaş, nici ca mijlocaş.

16. Şerban 4,65 (13 j, 1 fn)–pus la colţ de Teja, om de bază la Rednic până pe final.

17. Klimavicius 4,50 (13 j) – nu a justificat deloc salariul incredibil.

18. Devesa 4,50 (6 j, 2 fn) – un alt transfer “reuşit” al lui Ambrosie.

19. Chacana 4,46 (16 j, 2 fn) – unul dintre rateurile directorului de scouting Heleşteanu.

20. Bîrnoi 4,25 (6 j) – alt rateu al verii trecute, nu a jucat la Viitorul.

21. Popadiuc 4,19 (18 j, 2 fn) – adus vara trecută, nu a vrut să plece în iarnă, după ce “specialiştii” din Copou şi-au dat seama că au gafat, şi a fost folosit, fără succes, de Rednic pe finalul sezonului.

Prezenţe episodice

1. Panţîru 6,17 (3 j) – cu sete mare de revanşă după plecarea lui Stoican, care îl prefera pe Patrick Petre în locul lui, a avut un start excelent, care i-a dus transferul la FCSB.

2. Chelaru 5.00 (4 j) – cedat în Liga a III-a după ce a dezamăgit iarăşi.

3. Danale 5.00 (3 j) – unul dintre cei mai talentaţi tineri locali, nu s-a impus nici în acest sezon, sfârşind prin a pleca repede.

4. Teixeira 4,83 (3 j) – a plecat rapid, după un start ratat.

5. Bădic 4,62 (4 j) – a fost accidentat aproape în permanenţă, în acest an nebifând niciun meci!

6. Habibou 4,50 (5 j, 2 fn) – un alt transfer nereuşit al lui Rednic, fostul FCSB-ist nejustificând leafa.

7. Assulin 4,00 (4 j, 2 fn) – rămâne un mare mister cum i s-a putut oferi un contract pe doi ani unui jucător care nu evoluase un an şi jumătate!

8. Fomba 3,75 (4j, 2 fn) – folosit puţin, nu s-a impus.

9. Zaharia 3.00 (4 j, 3 fn) – a bifat doar câteva minute.

Topul sezonului de toamnă

Clasamentul jucătorilor cu minimum 11 notări

1. A. Cristea 5,57 (18 jocuri, 3 fără notă) - în ciuda faptului că nu a mai avut randamentul din anii trecuţi, trecerea anilor şi ratarea cantonamentului de vară simţindu-se, a rămas jucătorul exponenţial al echipei.

2. Passaglia 5,55 (20 j, 1 fără notă) – s-a evidenţiat la capitolul hărnicie.

3. Loshaj 5,55 (19j) – start foarte bun de sezon, evoluţii palide pe final.

4. Frăsinescu 5,50 (19j) – evoluţia lui a caracterizat perfect parcursul echipei, diferenţa dintre start şi final fiind enormă.

5. Rusu 5,50 (12 j) – a plecat foarte bine în campionat, a ieşit apoi din poartă, după etapa a IX-a, pentru a-i face loc lui Târnovanu, jucător under 21, nu s-a impus când a revenit titular.

6. Mihalache 5,30 (12j) – randament afectat vizibil de accidentări.

7. Bălan 5,23 (19j, 2 fără notă) – golgeterul echipei, însă cu doar două goluri din acţiune, nu s-a impus.

8. Platini 5,19 (18j) – departe de jucătorul din anii trecuţi.

9. Diallo 5,18 (17j) – a pornit bine, a jucat apoi doar din lipsă de soluţii.

10-11. Radu 5,17 (15j) – s-a integrat mai greu.

10-11. Gallego 5,17 (15j) – a jucat doar pentru că nu a avut concurenţă.

12. Breeveld 5,12 (12 j) - în ciuda evidenţei (ştie fotbal), a fost o decepţie mare, gafele sale costând multe puncte.

13. Horşia 4,92 (19j, 1 fără notă) – start excelent, cu trei goluri în şapte meciuri, prăbuşire dramatică.

Clasamentul jucătorilor cu mai puţin de 11 notări

1. Panţîru 6,17 (3j) – reinventat de Teja după ce precedentul antrenor, Stoican, îl marginalizase, a avut un start foarte bun de sezon şi a trecut la FCSB.

2. Târnovanu 5,50 (10j) – nu a dezamăgit după ce a prins postul de titular, în vară va trece la FCSB, unde a fost vândut.

3. Onea 5,12 (6j, 2 fără notă) – accidentat în start, a intrat pe final, având un randament peste Gallego şi Cabral.

4. Carlone 5,10 (6j, 1 fără notă) – folosit puţin, nu s-a făcut niciodată de râs.

5. Fr. Cristea 5,00 (10j) – potenţial de creştere.

6. Chelaru 5,00 (4j) – nu a ştiut să ţină de tricoul de titular pe care l-a avut în start, a devenit supraponderal, blazat.

7. Danale 5,00 (3j) – a intrat titular în sezon, a plecat împrumut la Aerostar Bacău după ce nu s-a impus.

8. Haţiegan 4,83 (8 j, 2 fără notă) – un transfer inexplicabil în condiţiile în care o divizionare secundă, U Cluj, renunţase la el.

9. Teixeira 4,83 (3j) – una din rămăşiţele lotului Stoican, a plecat repede din Copou.

10. Bădic 4,62 (4 j) – ca de obicei, a stat mai mult accidentat.

11. Devesa 4,50 (6j, 2 fără notă) – “decarul” adus pe filiera cu care lucra Flavius Stoican a fost o mare dezamăgire.

12. Cabral 4,36 (9j, 2 fără notă) – un alt transfer ratat, nu s-a impus deşi avea un CV interesant

13. Bîrnoi 4,25 (6j) – refuzat de Botoşani, nu s-a impus după meciuri în care a părut blazat.

14. Popadiuc 4,15 (10j) – un alt transfer inexplicabil, nu a confirmat nici la Iaşi, cum nu o făcuse şi la alte echipe.

15. Assulin 4,00 (3j , 1 fără notă) – cartuş irosit; fără ritm, după un an şi jumătate de inactivitate.

16. Şerban (1 joc fără notă) – a bifat doar câteva minute.