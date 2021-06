Politehnica Iaşi se afla ieri într-un impas adânc.

Acuzele că schimbarea de la vârf a fost doar de faţadă s-au înmulţit, după scandalul uriaş apărut în momentul anunţării numirilor, făcute în spatele uşilor închise, fără anunţarea vreunui criteriu sau consultarea Comisiei pentru Sport şi Tineret din Consiliul Local Iaşi.

În mediul online, dar nu numai, au apărut multe săgeţi către capii clubului. Cristi Amironesei, care a dus Navobi Iaşi pe ultimul loc în Liga a II-a de fotbal feminin, nu ar fi recomandat de nimic pentru a fi asociat şi membru în Consiliul Director, el fiind considerat doar omul lui Adrian Ambrosie. Lui Florin Briaur i s-au reproşat mediile în care lucrează şi faptul că nu mai are de mult timp legătură cu sportul. Lui Vlad Ciobanu i se aduce aminte de legăturile cu PSD şi modul în care a ieşit din arbitrajul de fotbal. Dan Cojocaru nu a activat până acum deloc în fotbal şi a cochetat cu politica. Cezar Honceriu decontează apariţia pe listele de consilieri ai lui Mihai Chirica la alegerile din 2016, existând dubii asupra capacităţii sale de a reforma Centrul de Copii şi Juniori, care suferă enorm de mulţi ani. Despre Ilie Gheorghică, antrenor de atletism, se spune că nu are nicio treabă cu fotbalul, iar Vasile Simionaş nu mai are vigoarea de altă dată. De altfel, fotografia neinspirat postată de club în prezentarea sa, alături de Briaur, însoţită de un text la fel de neinspirat, a generat multe reacţii negative, în ciuda respectului deosebit avut faţă de Simionaş, legenda Politehnicii.

Nu numai componenţa Adunării Generale şi a Consiliului Director au iscat controverse. Şi organizarea clubului confirmă faptul că obiceiurile de pe vremea lui Adrian Ambrosie, Leonid Antohi, Ion Apostol, Ioan Melinte şi Mircea Ursu nu au apus. Astfel, doi dintre noii “patroni”, Briaur şi Honceriu, au şanse mari de a fi salarizaţi, la fel ca Simionaş. Or, practica remunerării patronatului vechi, cu retribuţii situate între 1500 şi 4000 de euro net, şi cu fel de fel de prime, a fost una dintre vulnerabilităţile majore ale celor care abia au plecat din Copou. Asta pentru că alibiul “sunt plătit pentru funcţia executivă” nu ţine la toată lumea. Nici categoria de vârstă a CD nu a scăzut prea mult, din trei persoane la vârsta pensionării ajungându-se la două.

În plus, şi ierarhiile sunt bulversante la club. Briaur este, de pildă, superiorul lui Simi:

onaş, ca asociat, dar subordonat ultimului ca manager general. Iar exemplele lucrurilor care nu stau în raft cum trebuie pot continua…

E drept, după cum v-am mai informat, rezerva de cadre locale în fotbalul ieşean este extrem de redusă, însă modul în care s-a gândit restartul care se dorea a recredibiliza echipa după scandalurile uriaşe din ultima perioadă a lăsat serios de dorit. În atare condiţii, singura scăpare din încercuire pare a fi aducerea unui domn străin, care să aibă mână liberă totală la Poli. Mai ales că şi în trecutul apropiat cei mai de succes oameni şi cei mai longevivi în funcţii la Iaşi, regretatul antrenor Ionuţ Popa şi fostul preşedinte Florin Prunea, au venit din afara oraşului.

Mai trebuie precizat că Şfaiţer a fost văzut intrând aseară la Primăria Iaşi, pentru discuţii cu şefii Palatului Roznovanu. Până la închiderea ediţiei, nu a apărut nicio informaţie oficială legată de discuţiile purtate. Dacă Şfaiţer refuză să se implice la Poli, în Copou ar putea ajunge Marius Stan, aflat în relaţii bune cu Briaur.Cât despre Dani Coman, cu care s-a discutat,a semnat deja cu FC Hermannstadt.