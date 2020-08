Politehnica Iași: transferuri cu viteza melcului

Politehnica Iaşi se mişcă foarte greu în ceea ce priveşte alcătuirea lotului de jucători cu care va fi abordat sezonul 2020-2021, care bate la uşă. În condiţiile în care prin conturi fluieră vântul, Poli a punctat, până acum, mai ales la capitolul plecări, Iaşul pierzând peste jumătate dintre titulari! Au părăsit Copoul trei piese importante, Omoh, (Hapoel Kfar Saba, Israel), Luckassen şi Grădinaru (FC Voluntari), alţi trei jucători care au fost primele opţiuni pentru acoperirea posturilor under 21, Târnovanu, Horşia şi Şerban, revin la FCSB după împrumuturi, iar lui Rusu, Klimavicius, Longher şi Caparco nu li s-au mai prelungit contractele. Dacă îi mai adăugăm pe fotbaliştii plecaţi pe parcursul sezonului, Radu, Habibou şi Bădic, Iaşul a pierdut nu mai puţin de 13 fotbalişti! Precizăm că Diakité şi Olteanu, care s-au pregătit în Copou pe finalul sezonului trecut, nu au semnat contracte cu Politehnica. Primul a plecat spre Craiova la FCU, formaţia lui Adrian Mititelu.

În loc a fost pus până acum doar un singur fotbalist, stoperul grecul Nikos Baxevanos (21 ani), despre care v-am informat ieri că a fost împrumutat pentru un an de la Lazio Roma. Fostul internaţional de tineret elen nu a apucat să joace însă decât la juniorii lazialilor, unde a ajuns în 2016. La seniori, Baxevanos a fost împrumutat la Panionios Atena, vara trecută, unde nu a bifat niciun minut şi la FC Botoşani, în iarnă, unde are evoluat zece minute într-un meci.

Al doilea transfer oficial al Politehnicii ar putea fi cel al mijlocaşului belgian Floriano Vanzo, după cum am scris ieri. Vanzo (26 ani) a sosit marţi în Iaşi şi ar putea semna azi un contract cu Poli. Belgianul are pe legitimaţia de jucător vize ale unor echipe cunoscute, precum Parma (Italia) ori Bruges (Belgia), însă la niciuna nu a jucat. El are câteva meciuri la Tubize (Belgia 2) şi Gorica (Slovenia 1) şi mai multe la Waasland Beveren, unde a fost legitimat în perioada 2015-2019. În sezonul trecut, Vanzo a jucat 9 partide la Virton, formaţie care a retrogradat din Liga a II-a belgiană.

Dacă la capitolul transferuri se stă foarte slab (primul venit, albanezul Donaldo Acka nu are cartea verde), Poli încearcă măcar recuperarea jucătorilor experimentaţi pe care s-a bazat în ultimii ani. Astfel, după ce Andrei Cristea, Ovidiu Mihalache şi Cosmin Frăsinescu şi-au prelungit contractele cu un an, primii doi renunţând la sume consistente pentru a continua la Politehnica, azi se speră să ajungă în Iaşi şi Nicandro Breeveld, care mai are contract pe încă un an. Alt jucător rutinat care a primit vara trecută contract pe doi ani, Platini, încă nu a ajuns în Iaşi, el urmând a fi amendat pentru absenţa nemotivată.

În condiţiile prezentate, Iaşul a renunţat deocamdată la ideea de a demara negocieri pentru rezilierile înţelegerilor lui Cabral, Assulin, Popadiuc şi Chacana, care au semnat şi ei pe doi ani în sezonul trecut, când au dezamăgit.În privinţa fotbaliştilor tineri care au fost prezenţi la reunire nu s-a luat încă nicio decizie, antrenorul Daniel Pancu urmând a-i testa în continuare.Primul meci oficial pentru Pancu pe banca echipei la care s-a lansat va avea loc duminică, în Copou, de la ora 16:00, în compania formaţiei Chindia Târgovişte.