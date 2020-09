Politehnica Iași: Vin banii la băieţi

Politehnica Iaşi este aproape de a închide socotelile salariale pentru campionatul 2019-2020. După ce înaintea meciului cu UTA, de duminica trecută, din etapa a IV-a a Ligii I de fotbal, câştigat de ieşeni cu 3-2, s-au achitat restanţele de pe lunile februarie şi martie, în aceste zile sunt aşteptate plăţile retribuţiilor pe luna iulie. Menţionăm că în perioada 24 martie – 15 mai, fotbaliştii de la Poli au fost în şomaj tehnic, drepturile pentru această perioadă fiind încasate de la bugetul de stat. Apoi, pentru perioada 15 mai – 15 iunie salariile au fost achitate prin intermediul Consiliului Local Iaşi, care va asigura şi acum noi fonduri.

Reamintim, CL Iaşi a aprobat în luna august susţinerea clubului ieşean cu 1,8 milioane lei. Prima rată din aceşti bani, de 540 000 de lei, a fost virată de ceva timp, cu aceasta fiind achitate salariile pentru ultima jumătate a lunii iunie. Acum, Primăria a anunţat că a virat a doua tranşă, în valoare de 1 260 000 de lei. “Am primit o veste foarte bună din partea domnului viceprimar Harabagiu, care mi-a spus că a fost virată a doua tranşă din banii aprobaţi de CL pentru club. E vorba de peste 1 250 000 de lei, fonduri cu care vom achita restanţele salariale pe luna iulie. Pentru a închide sezonul trecut, ar mai fi nevoie apoi doar de câteva zile din august şi bonusurile de obiectiv” a anunţat preşedintele executiv al Politehnicii, Ciprian Paraschiv.

Acesta s-a arătat optimist şi în privinţa salarizării pentru startul noului sezon: “Am avut discuţii cu domnul primar Chirica, care ne-a sprijinit mult în ultima perioadă. Am primit asigurări că fondurile aprobate clubului prin proiectul de mentoring pentru acest an, de 2,2 milioane lei, vor rămâne ale Politehnicii. Chiar dacă vor fi trecuţi pe alocare directă, care este legală în starea de alertă, banii pot fi viraţi apoi clubului. Din aceşti bani am putea achita salariile pe luna august şi septembrie pentru lotul actual, care conţine mulţi jucători noi. E o problemă urgentă, mai ales că sunt foarte multe noutăţi la Iaşi, care nu au încasat niciun leu până acum. De fondurile plătite în ultima perioadă au beneficiat doar jucătorii care au evoluat în sezonul trecut la Politehnica. Iar cum trebuie să avem grijă de starea de spirit a vestiarului, mai ales că acum se fac multe sacrificii, sper ca problema să se rezolve rapid”.

Primirea celor 2,2 milione lei aprobate este esenţială pentru Politehnica Iaşi în condiţiile în care suma pe care clubul o mai are de încasat în acest an din drepturile de televizare este derizorie

foto: www.politehnicaiasi.ro