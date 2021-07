Politehnica ieşeană începe luni admiterea, oferind mai multe locuri faţă de anul trecut

Ministerul Educaţiei a decis suplimentarea cu 10% a locurilor pentru candidaţii din afara UE la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, până în prezent existând deja 400 de persoane din Africa şi din Asia de Sud-Est care doresc ca din toamnă să înceapă studiile la Politehnica ieşeană, în condiţiile în care în prezent sunt 800 de astfel de studenţi înscrişi în toţi anii de studiu. Admiterea pentru această categorie de candidaţi se va încheia pe 15 august. Rectorul universităţii, prof. univ. dr. ing. Dan Caşcaval, alături de prorectorul responsabil cu relaţiile internaţionale, prof. univ. dr. ing. Irina Lungu, şi prorectorul responsabil de relaţiile cu studenţii, conf. univ. dr. ing. Lidia Gaiginschi, au prezentat în cursul zilei de ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, modul în care se va desfăşura concret admiterea în acest an, admitere care va începe de luni, 12 iulie, pentru programele de licenţă la cele 11 facultăţi.

Pe lângă locurile pentru candidaţii din afara UE, Politehnica ieşeană va avea în acest an mai multe locuri bugetate pentu studiile de licenţă. Practic, dintre cele 3.650 de locuri la licenţă, 2.400 sunt la buget, iar 311 sunt pentru românii de pretutindeni, majoritatea pentru tinerii din Republica Moldova. Şi la această categorie sunt mai multe locuri cu bursă decât în anii trecuţi.

Pentru studiile de master sunt 2.520 de locuri, dintre care 1.600 sunt la buget pentru cetăţeni ai statelor din UE şi 88 pentru românii de pretutindeni. Şi la doctorat a avut loc o creştere a numărului de locuri, fiind 180 în total, dintre care 130 la buget. De asemenea, trei locuri sunt pentru românii de pretutindeni. "Faţă de aceste cifre avem o creştere cu 10% a capaciăţii de şcolarizare pentru anumite programe, în virtutea solicitării mari venite din partea studenţilor străini pentru universitatea noastră. În ultimii cinci ani, am înregistrat o creştere a numărului de studenţi la taxă cu 45%, fiind o creştere importantă pentru o universitate care nu are o tradiţie importantă pentru studenţi la taxă. De asemenea, tot în aceeaşi perioadă, a crescut de până la trei ori numărul studenţilor din Republica Moldova şi, implicit, a candidaţilor", a precizat prof. univ. dr. ing. Dan Caşcaval.

În cadrul conferinţei, rectorul Politehnicii a precizat că sistemul cu o singură taxă şi un singur dosar pentru înscrierea la mai multe facultăţi rămâne şi în acest an, cu uşoare modificări. "Deosebirea principală care apare în acest an este aceea că am dorit să acordăm şansa şi celor cu medii mai mici care doresc o facultate anume. Vom încheia faţă de anii trecuţi înscrierea pe 25 iulie, cam cu o săptămână mai devreme, iar în ultima săptămână (25 iulie - 2 august) candidaţii vor putea să opteze pentru o facultate, dacă au reuşit să intre la mai multe, şi să îşi aducă actele în original. Practic, această perioadă este dedicată confirmării locului, aducerea actelor în original, iar sistemul va afişa poziţia candidaţilor pentru a vedea în timp real la ce domeniu au fost selectaţi, iar pe 2 august fiecare candidat va putea să îşi cunoască situaţia finală", a completat rectorul.

Prorectorul Irina Lungu a vorbit despre sprijinul pe care îl vor avea studeţii străini pentru a se putea acomoda şi studia. "Am creat un hub de internaţionalizare în care comunicarea, dar şi lucrul în echipe la proiectele universităţii sau alte unei facultăţi să se poată facă în condiţii cât mai prielnice, inclusiv în perioada în care distanţarea fizică rămâne la ordinea zilei", a explicat prof. univ. dr. Irina Lungu, care a menţionat că sunt aşteptaţi anul acesta şi un număr mare de candidaţi pentru programele de masterat.

Prorectorul Lidia Gaiginschi a vorbit despre viitoarele investiţii din campus, în valoare de 4 milioane de lei, vor fi renovate băile şi grupurile sanitare dintr-un cămin, vor fi făcute reparaţii la subsolul a şase cămine şi vor fi schimbate integral uşile de la două dintre căminele mari, toate acestea până pe 1 octombrie. Până pe 31 decembrie se are în plan renovarea a 4 spaţii pentru a fi transformate în săli de lectură moderne şi înfiinţarea a patru spălătorii profesioniste menite exclusiv pentru studenţi, numărul acestora ajungând astfel în campus la 15. Se doreşte, de asemenea, realizarea unei platforme subterane pentru colectarea deşeurilor menajere şi modernizarea şi reparaţia sistemului de climatizare de la cantină.