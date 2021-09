Politehnica pleacă pe Litoral

Poli pleac\ pe Litoral Echipa ie[ean\ joac\ m=ine, la Techirghiol, cu Unirea Constan]a Politehnica Ia[i va `nghi]i ast\zi prima felie din cei peste 2 500 de kilometri pe care-i va efectua cu prilejul celor trei meciuri oficiale pe care le va juca `n perioada urm\toare, la Techirghiol, Baia Mare [i C\l\ra[i. Dup\ un antrenament, care va avea loc `n cursul dimine]ii, forma]ia preg\tit\ de Costel Enache va pleca spre Constan]a pentru partida de m=ine, cu Unirea, din etapa a VII-a a Ligii a II-a de fotbal. Disputa cu dobrogenii, care va `ncepe la ora 11:00, a fost prefa]at\ ieri, `ntr-o conferin]\ de pres\ la care au participat antrenorul principal Costel Enache [i juc\torul Francisc Cristea. “Pentru acest joc e necesar s\ ne uit\m la ce avem noi de f\cut. Asta pentru c\, mai întâi plec\m favori]i [i ar trebui s\ ne impunem stilul de joc [i s\ ob]inem un rezultat pozitiv, apoi nu cunoa[tem adversarul, au un singur meci `n componen]a actual\. Nu am g\sit imagini cu ei la singurul joc `n actuala lor formul\, nu [tim la ce s\ ne a[tept\m, nu [tim ce transferuri au mai f\cut. Sunt o echip\ t=n\r\, `ns\ cea mai mare gre[eal\ ar fi s\ trat\m jocul u[or. E nevoie de un joc consistent pentru a ne impune” a spus tehnicianul, care a afirmat c\ va juca pe cartea atacului, poate chiar cu un sistem de joc modificat fa]\ de precedentele partide. Suspendat `n runda precedent\, la confruntarea cu FC Buz\u, de duminic\, pentru c\ a luat patru cartona[e galbene `n primele cinci runde, c=teva foarte u[or, Fr. Cristea, care va reveni `n echip\, a spus: “S=mb\t\ ne a[teapt\ un meci foarte greu, chiar dac\ au mul]i juniori. Dac\ o s\ intr\m cu atitudine, vom lua cele trei puncte”. Juc\torul [i-a exprimat speran]a ca `n viitor s\ nu mai fie suspendat a[a u[or, propun=ndu-[i chiar s\ nu mai ia niciun cartona[ `n acest sezon. Dup\ meciul de la Techirghiol, Poli va reveni acas\ imediat, pentru a preg\ti duelul cu Minaur Baia Mare, din [aisprezecimile de final\ ale Cupei Rom=niei. Partida va avea loc mar]i, cu `ncepere de la ora 16:00. PS: Primul meci al etapei: Concordia Chiajna – Unirea Slobozia 1-1. Au marcat: Marc ('90^2) / Mustac\ ('84).