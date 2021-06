Politehnica: toţi oamenii primarului

Conform a numeroase dovezi, primarul Iaşului, Mihai Chirica, a avut un cuvânt hotărâtor de spus în viaţa Politehnicii Iaşi după ce a preluat puterea în Palatul Roznovanu, de la Gheorghe Nichita, în mai 2015. Nichita fusese, practic, scenaristul înfiinţării actualei Poli, în 2010, club pe care l-a adus de la Breaza, din Liga a II-a, şi l-a condus până la căderea din vârful municipalităţii.

Deşi în sezoanele care au urmat instalării lui Chirica, 2015-2016 şi 2016-2017, Poli a câştigat play-out-ul, prima dată ajungând, premieră pentru Iaşi, în cupele europene, a doua oară, fără înfrângere în faza a doua a campionatului, actualul primar a girat îndepărtarea preşedintelui Florin Prunea şi plasarea lui Adrian Ambrosie în fruntea clubului. Instalat la butoane în vara lui 2017, Ambrosie a fost constanta ultimilor patru ani în care clubul, după o calificare norocoasă în play-off, a regresat constant. A câştigat un singur meci în play-off-ul din 2018, a ratat toate cele patru obiective declarate ale sezonului următor, s-a salvat în sezonul trecut ca urmare a creşterii numărului de echipe din Liga I şi a retrogradat în acest an. În această perioadă, Ambrosie a fost preşedinte executiv, manager, membru marcant al Consiliului Director şi om agreat de Chirica.

Celelalte persoane care au mai lucrat la vârful Politehicii în ultimii patru ani nu au stat prea mult timp în Copou, absolut toţi intrând în conflicte cu Ambrosie. Basarabenii de la Fotbal Hebdo au fost îndepărtaţi rapid, după ce au adus mai mulţi jucători. De precizat că agentul cel mai de succes al moldovenilor, Arcadie Zaporojanu, este văzut acum foarte des aproape de Mircea Lucescu în proiectul de succes de la Dinamo Kiev. Horia Sabo a dansat doar câteva luni la Iaşi, iar fostul oficial FRF, Ciprian Paraschiv, a fost efectiv la conducere circa 13 luni, din februarie 2020 şi până pe la începutul lunii martie, când a devenit element de décor.

Şi pe banca tehnică au fost dese schimbări. După îndepărtările antrenorilor din perioada Prunea, Nicolo Napoli şi Eugen Neagoe, ultimul la finalul unui parcurs în care nu pierduse 15 meciuri consecutive, singurul tehnician stabil a fost Flavius Stoican. Acesta a stat doi ani la Iaşi, după ce a ştiut să se bage pe sub pielea lui Chirica şi Ambrosie, cu care a şi petrecut. Deşi a generat reforma infrastructurii şi a încercat să modernizeze clubul, Mihai Teja a căzut victimă uneltirilor şi a plecat după jumătate de an. Mircea Rednic nu a putut nici el să redreseze corabia, rezultatele obţinute de rutinatul tehnician, căruia nu i-au mai ieşit pasienţele nici la Viitorul, în acest sezon, fiind sub aşteptări în următoarea jumătate de an. În ultimul campionat, Daniel Pancu şi Andrei Cristea, nesprijiniţi din Palatul Roznovanu, au fost îndepărtaţi după ce au fost criticaţi dur de edilul-şef. Chirica şi-a schimbat radical comportamentul imediat după numirea controversatului Nicolo Napoli. A apărut des prin vestiar, iar mulţi jucători au fost aduşi cu banii la zi o perioadă, după un împrumut de la un om de afaceri din Iaşi. În plus, deşi echipa a pierdut toate cele patru meciuri disputate acasă în play-out, pe care l-a încheiat pe o poziţie retrogradabilă, italianul a spus că a discutat cu primarul despre prelungirea contractului.

Deciziile lui Mihai Chirica legate de fotbal, care l-au făcut să devină una dintre principalele ţinte ale criticilor ultraşilor, şi nu numai, acuzele la adresa lui fiind dure, au fost luate şi pentru că primarul ascultă, de regulă, o singură variantă atunci când există optici diferite. Din mulţimea de exemple, sugestiv este cel în care Napoli a primit credit atunci când i-a exclus din lot pe golgeterii Andreias Calcan şi Andrei Cristea, primarul nefiind interesat de punctul de vedere al fotbaliştilor. Lucrul a surprins pe multă lume, mai ales că Andrei s-a implicat în campania electorală a edilului şi şi-a vulnerabilizat poziţia în vestiar atunci când l-a susţinut pe Chirica în perioada în care acesta era contestat de jucători.

Trecând pe alt palier, trebuie precizat că toate persoanele care au plecat din fruntea clubului, de la Prunea la Paraschiv şi de la Zaporojanu la Sabo, au spus că decisive în deciziile primarului de renunţare la ei au fost discuţiile edilului-şef cu Ambrosie.

De altfel, şi în ultima perioadă, când fotbalul ieşean este la răscruce, primarul se afişează cu Adrian Ambrosie, cu care discută viitorul Politehnicii. Viitor care s-ar putea creiona în această săptămână.