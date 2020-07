Poliţia americană omoară ”mult mai mulţi albi” decât afroamericani. Minte prin omisiune Trump?

Întrebat în acest interviu care sunt motivele pentru care persoanele de culoare continuă să moară în timp ce se află pe mâna forţelor de ordine, Trump răspunde că ”albii şi ei. Ce întrebare teribilă. Şi albii. Mai mulţi albi, de altfel. Mult mai multe persoane albe”.

O vastă mişcare de protest faţă de discriminarea rasială şi violenţa poliţiei zguduie Statele Unite după moartea, la 25 mai, a lui George Floyd, în timpul arestării, laMinneapolis.

Potrivit unei analize actualizate luni de cotidianul The Washington Post (WP), jumătate dintre persoanele care au fost ucise de poliţia americană sunt albe - însă afroamericanii sunt ucişi prin împuşcare într-un ritm disproporţionat.

Afroamericanii reprezintă doar 13% din populaţia americană, însă sunt ucişi de două ori mai mult decât albii, potrivit acestor date.

Trebuie spus insa ca rata criminalitatii in randul populatiei de culoare este mult mai mare decat cea din randul populatiei albe. Situatiile care duc la cazuri in care actiunile politiei au ca efect moartea celor vizati au de a face in special cu aceste situatii.