Poliția Locală va rămâne fără un sfert dintre angajați: cum va fi afectată Primăria Iași de „reforma Bolojan”

Poliția locală va pierde aproape 70 de angajați în urma modificărilor legislative propuse de guvernul condus de Ilie Bolojan. Acest lucru înseamnă o reducere cu aproape 25% a posturilor efectiv ocupate. Primăria Iași nu va fi afectată de disponibilizări.

Proiectul propus de guvern a ajuns în faza de consultare publică cu o modificare în ceea ce privește numărul de polițiști locali. Inițial, guvernul avea în plan să crească norma la 1.500 de locuitori pentru un polițist (de la 1.000 de locuitori în prezent), ceea ce ar fi însemnat la Iași o reducere cu peste 100 de posturi efectiv ocupate din cadrul personalului. În forma actuală, norma crește la 1.200 de locuitori.

O prevedere importantă este că toate raportările se fac conform rezultatelor de la ultimul recesământ. În cazul municipiului Iași, populația este 271.962 de locuitori, potrivit recesământului din 2021.

Vor părăsi instituția 66 de salariați

Un calcul sumar arată că Poliția locală va trebui să aibă 227 de angajați. În prezent, instituția are în organigramă un număr de 361 de posturi. Dintre acestea, 293 sunt efectiv ocupate, în timp ce 68 sunt vacante, conform celei mai recente situații (iunie 2025) prezentate de municipalitatea ieșeană. Astfel, din rândurile Poliției locale vor pleca 66 de salariați.

Un raport recent al Poliției Locale arată că în instituție lucrează peste 230 de bărbați și peste 60 de femei, iar 170 dintre angajați au studii medii. După vârstă, cei mai mulți (188 de persoane, o pondere de 52%) au vârsta de peste 51 de ani (16 vârsta între 61 și 66 de ani).

Pe alte categorii de vârstă, Poliția Locală are 4 salariați pe segmentul 21-30 de ani, 29 pe segmentul 31-40 de ani și 76 pe segmentul 41-50 de ani. În 2025, instituția are un buget de funcționare 46,5 milioane lei, iar cea mai mare parte a sumei reprezintă fondul de salarii (44,5 milioane lei). În acest fond sunt incluse cheltuielile salariale în bani, în natură și contribuții la stat.

Primăria Iași nu va fi afectată de disponibilizări

Proiectul legislativ stabilește și numărul de posturi pentru primării în cazul fiecărui tip de unitate administrativ-teritoriale. Pentru municipiile cu o populație de peste 200.000 de locuitori, așa cum este cazul Iașului, sunt propuse minimum 560 și, respectiv, maximum 640 posturi.

În prezent, în organigrama Primăriei sunt cuprinse 804 posturi, dar numai 598 sunt efectiv ocupate, restul fiind vacante. Astfel, Iașul se încadrează în media de posturi și nu vor fi făcute disponibilizări, ci vor fi eliminate posturile vacante din organigramă.

Mai mult, actul normativ permite Primăriei, teoretic, să-și reducă din deficitul de personal: poate să angajeze încă 42 de persoane față de personalul actual. Totuși, rămâne de văzut dacă angajările vor fi sau nu înghețate în cazul primăriilor care se încadrează în plafon.

În context, amintim că peste 30 de angajați au părăsit instituția de la 1 ianuarie 2025 (decizii de pensionare). Plecările au fost forțate de o anchetă DNA declanșată la municipalitate la finalul anului trecut.

Modificările Codului Administrativ au fost publicate zilele trecute de Ministerul Dezvoltării spre consultare. Acestea fac parte din pachetul doi de inițiative legislative menite să reformeze instituțiilor statului, potrivit premierului Ilie Bolojan.

