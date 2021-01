Politia rusa l-a retinut pe fratele lui Aleksei Navalnii dupa mai multe perchezitii

Politia rusa l-a retinut miercuri, 27 ianuarie, pe fratele lui Aleksei Navalnii, dupa ce a efectuat perchezitii la apartamentul din Moscova al disidentului.

In cursul zilei de miercuri, politia a efectuat raiduri la birourile organizatiei lui Navalnii, Fondul de lupta impotriva coruptiei, si la alte cateva proprietati legate de acesta.

Autoritatile ruse si-au extins miercuri perchezitiile contra lui Aleksei Navalnii si colaboratorilor sai apropiati. Actiunile au avut loc in cadrul unei anchete a Ministerului de Interne, pentru incalcarea "normelor sanitare" in vigoare din cauza epidemiei de COVID-19, dupa manifestatiile desfasurate sambata in numeroase orase ruse, la apelul echipei lui Navalnii.

In timpul demonstratiilor pro-Navalnii de la finalul saptamanii trecute au fost arestate peste 3.500 de persoane.

Dupa arestarea sa in 17 ianuarie, Aleksei Navalnii a ripostat, difuzand o ancheta despre imensa si fastuoasa proprietate de care ar beneficia presedintele Vladimir Putin pe malul Marii Negre si a carei construire ar fi costat peste 1 miliard de euro.

Alexei Navalnii a aterizat pe alt aeroport decat era prevazut si a fost arestat de autoritati la punctul de control al pasapoartelor. Politia rusa a arestat duminica, 17 ianuarie, mai multi sustinatori ai opozantului Navalnii, inainte de aterizarea acestuia la Moscova.

Aflati amanunte de pe ziare.com.