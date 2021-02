Un neamţ, ce mai, un moş neamţ în vârstă de 90 de ani, a fost întrebat dacă se vaccinează, iar omul a răspuns că nu. Cum aşa, de ce? Pentru că nu s-ar cunoaşte ce Langzeitwirkung (efect pe termen lung) are vaccinul.

Dispută politică la casă

Ajunsesem la coada de la una din cele trei case deschise. S-a anunţat deschiderea Casei 2. Deşi n-aveam decât vreo patru persoane în faţă, m-am decis să merg la Casa 2, ajungând să fiu primul client acolo. Apoi...

Apoi a început aşteptarea. Când femeia în spatele căreia fusesem a plătit şi a pornit spre ieşirea de la Lidl, casieriţa nu ajunsese încă la Casa 2. Mda, am trăit din nou pe viu una din legile lui Murphy: When in a queue, the other line always moves faster. Pe scurt: cealaltă coadă se mişcă/ înaintează mereu mai repede!

În spatele meu era un bărbat mai în vârstă (decât mine), un pensionar, cred. Pensionarii şi pensionarele, am observat, parcă sunt adesea mai nerăbdători şi nerăbdătoare decât oamenii mai tineri. Oare de ce? Zău dacă înţeleg fenomenul. N-ar trebuie tocmai ei să fie mai cu răbdare?

În fine, pensionarului din spatele meu i-a sărit muştarul, după atâta aşteptare:

- Ce se-ntâmplă? Aţi spus că deschideţi Casa 2 şi stăm aici şi tot aşteptăm. Mai bine nu anunţaţi deschiderea ei!, a spus cu voce ridicată omul.

Ca fapt divers: nu mi s-a mai întâmplat să stau chiar atâta la o casă ce urma să se deschidă, pe deasupra primul fiind. Iaca, de data asta am luat ţeapă.

În cele din urmă, a venit în pas alert casieriţa dinlăuntrul magazinului. Se ştie că la Lidl face parte din sarcinile angajaţilor-casieri să se ocupe şi de realimentarea rafturilor cu mărfuri ori de strângerea ambalajelor goale. Dar, de data asta se întârziase neobişnuit de mult deschiderea propriu-zisă a casei de la anunţarea deschiderii ei.

Nu ştiu ce exact a spus cetăţeanul nervos din spatele meu când a văzut-o, în sfârşit, pe casieriţa venind, dar a fost ceva cu PNL, ceva de genul: Faceţi ca PNL-ul, promiteţi şi nu vă ţineţi de cuvânt! (Replică formulată de mine prin deducţie după replica pe care i-a dat-o casieriţa:):

- De ce nu PSD?, l-a contrat aceasta. Eu aş zice PSD...

Hm, la aşa replică mucalită nici eu nu mă aşteptasem.

Evident, atâta i-a trebuit bărbatului din spatele meu, ca să se mai enerveze o dată:

- Ei poftim, după ce că întârzie, mai are şi...

Să fi zis tupeu? Iaca, n-am fost atent.

Thrilling, frate!

Pe TVR2, acu’ ceva zile, a fost programat un film din anii 1980. Iată cum a fost prezentat în programul tv al tabloidului Click: „Şantaj ***/ Thriller, România, 1981/ Cu: Ileana Stana-Ionescu, Toma Caragiu, Sebastian Papaiani, Octavian Cotescu. Regia: Geo Saizescu”.

Okay, nu l-am văzut nici pe vremuri, cred, nici acum (cert). Dar mi-a plăcut la nebunie cum sună: „Thriller, România, 1981”!!!

Altfel, ar mai fi treaba cu Caragiu şi anul producţiei: păi, Toma Caragiu, fie-i ţărâna uşoară, nu mai trăia prin 1981, victimă a cutremurului din ’77 fiind, din păcate. Am verificat, totuşi: evident că nu joacă şi Caragiu, dar cineva (făptuitorul programului) şi-o fi spus că tare fain ar fi fost...

Anecdotă de pandemie

La începutul lui februarie am vorbit cu sora mea cea mare la telefon, ca să-i urez toate cele bune de ziua ei de onomastică (Maria, 2 februarie la noi, la saşi). Inevitabil am ajuns şi la chestiunea pandemiei. Şi mi-a povestit ea o anecdotă de pandemie.

Un neamţ, ce mai, un moş neamţ în vârstă de 90 de ani, a fost întrebat dacă se vaccinează, iar omul a răspuns că nu. Cum aşa, de ce? Pentru că nu s-ar cunoaşte ce Langzeitwirkung (efect pe termen lung) are vaccinul.

Tare, nu?

Michael Astner este poet, traducător şi publicist