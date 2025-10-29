Politică și scatoalce la Iași. Isprava primarului reținut din Grozești, ultima dintr-o lungă serie de agresiuni cu protagoniști politicieni locali

Conflictele violente în care au fost implicați primari ieșeni, dar și alți lideri politici, nu sunt deloc o noutate la Iași. După incidentul violent care a dus ieri la reținerea unui primar, „Ziarul de Iași” vă prezintă o listă mult mai lungă de astfel de „fapte de arme”. Una care contrastează dur cu pozițiile politice luate ieri de șefii PSD și PNL de la Iași, după incidentul de la Grozești.

Ciprian Aiojoaiei, fostul primar liberal al comunei Oțeleni, și-a pierdut mandatul pe care îl câștigase cu doar câteva luni înainte, la localele din 2016, după ce a bătut un consilier din opoziţie. Cum fostul edil mai avea asemenea antecedente, Curtea de Apel a menținut soluția inițială: trei luni de închisoare cu suspendare cu referire la conflictul cu consilierul PSD, o amendă penală de 1.200 lei cu referire la o altă parte vătămată, dar şi interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice timp de doi ani.

Peste toate acestea, fostul primar a trebuit să „stea cuminte” timp de doi ani, cât a durat termenul de supraveghere, perioadă în care a avut și 60 de zile de muncă neplătită în folosul comunității.

Primar și consilier, bătaie după ce unul a schimbat partidul

Un alt conflict primar-consilier a dat în clocot în mai 2015 la Probota. Primarul de atunci, Vasile Dadu (PSD), s-a luat la bătaie cu un fost consilier local PSD, trecut la PMP, care i-a reproșat edilului că a primit o suprafață prea mică de pășune. Dadu nu a mai câștigat alegerile în anul următor, rămânând consilier pentru un mandat.

Și fostul primar al comunei Schitu Duca, Mihai Mihalache (PSD atunci), a fost liberat luna trecută după mai bine de un an de arest preventiv, acuzat fiind nu doar de agresiune, dar și de sechestrare de persoane. El a condus comuna până în 2020, renunțând la calitatea de consilier local la jumătatea mandatului care a urmat.

Și primarii iau bătaie, nu numai dau

Ginovel Gheorghiu, care conduce comuna Roșcani, a pățit-o în martie 2021, când membrii unei familii l-au agresat în plină stradă, edilul fiind transportat ulterior la Spitalul de Neurochirurgie.

Cu doi ani înainte, un cetățean din Miroslovești, supărat că nu primea o adeverință, i-a luat la bătaie și pe primarul de atunci al comunei, Ionuț Gospodaru, dar și pe viceprimar și pe secretarul primăriei. Aceștia au fost salvați de un consilier care l-a „liniștit” prin aceeași metodă, cu bătaie, pe agresor.

Pumni și coate și la nivel mai înalt

S-a întâmplat însă și la Iași. La o ședință din septembrie 2015 la sediul PSD Iași, Cătălin Bulgariu, pe atunci consilier local, și Maricel Popa, secretar de stat la acea vreme, s-au îmbrâncit, primul înfigându-i mâna în gât celuilalt. Cei doi au fost despărțiți de colegii de partid și înfruntarea nu s-a lăsat cu vânătăi sau cu alte urmări.

Cu trei ani în urmă, Maricel Popa, la acel moment senator, a reclamat că ar fi fost strâns de gât de Vasile Cîtea, pe atunci deputat și coleg de partid cu fostul președinte al CJ și al PSD Iași. Conflictul era mai vechi și a culminat cu înlocuirea lui Vasile Cîtea, secretar general al organizației, cu Bogdan Cojocaru. Cîtea a fost trimis în judecată anul trecut, dar procesul a rămas fără obiect după ce Popa și-a retras plângerea.

