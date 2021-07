Politichia liberală de la Iaşi, la un nou nivel de evoluţiune: faza şuturilor de la unş‘pe metri

Ei bine iată numai ce, tot ieri, vedem că acestea, adicătelea madamele, sunt din nou victime. De data asta, însă, în mediul virtual. Iată aşadar, stimaţi telespectatori, ce limbaj elevat foloseşte un ales judeţean la adresa unui fost ministru al Educaţiunii: “Mai dute în ceea...”

Trecem peste agramatismul individului, care probabil că nici nu ştie ce e ‘ceea cratimă ori apostrof, trecem, în fine, şi peste virgula lipsă din exprimarea doamnei profesoare de română fostă menistră, ba chiar o sărim şi pe cea în plus din observaţiunea profesoarei de matematică de la Iaşi, şi totul ca să ajungem la adevărata esenţă a chestiunii.

Aşadar, întrebare, dragi liberali: oare cine va câştiga campionatul, Anglia sau Italia? Şi cu şuturi de la unş‘pe metri, sau cu şmen, ca alaltăseară? Ăă?

Se anunţă trădări la foc automat şi la Iaşi

Dar, în fine, dincolo de meciul ăsta de la Iaşi, care e cam de divizia Promoţie, maxim Liga C Onoare, haideţi să aruncăm un ochi şi în meciul cel mare de la Bucureşti, de Liga I, dintre Orban şi Cîţu, văzut, evident, prin prisma vizitei simultane a celor doi la Iaşi, în uichendul trecut.

Să vă spunem una pe care probabil mulţi din cei ce deja pun la Iaşi deoparte şampania pentru Orban, cel susţinut de ei, nu o simt: premierul Cîţu lucrează deja, dragilor, la strategia “om cu om”, şi are şi Iaşul în vizor. Pentru că vrea să valorifice ceea ce el are şi Orban nu: săcoteiul cu bani publici. Mai concret, cică premierul se întâlneşte cu primarii din judeţele ţării, pe rând, care vor bani pentru drumuri&podeţe, la modul marcaj per judeţ.

Alaltăieri, de-un par egzamplu, i-a luat pe cei din Ialomiţa şi Botoşani, azi ceva prin sud, iar în curând, zilele astea, va veni şi rândul Iaşului. Nu că ne-ar păsa cine câştigă, dar voiam doar să vă spunem asta ca să ştiţi. Dacă vedeţi premari ieşeni ce acuma se înfoaie cu Orban, iar săptămâna viitoare o vor arde cu Cîţu, să ştiţi care-i sfârâiala. În rest, toate bune!

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.