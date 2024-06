Politicienii ne sucesc mințile pe rețelele sociale cu glumițe și ne lovesc peste noapte cu impozite

campaniCampaniile electorale sunt un prilej foarte potrivit pentru dezbaterea ideilor avute de politicieni în privința guvernării țării sau gospodăririi comunităților locale pe care vor să le conducă. Se pune oferta pe masă și alegătorii, cel puțin la nivel teoretic, își exprimă opțiunea într-un mod cât de cât informat. La nivel practic lucrurile se complică. Sunt studii serioase care arată că orientarea politică este dată și de structura noastră internă, iar ea nu se schimbă ușor de-a lungul vieții. Asta nu îi împiedică pe politicieni să iasă în fața cetățenilor să-și exprime clar direcția în care vor să o apuce. Ultimele dezbateri aprinse au fost cu mult timp în urmă.

La momentul în care Alianța D.A. (2004) a urcat în opțiunile publicului, a susținut ideea introducerii impozitului unic. Ulterior, s-a bătut monedă pe corupție. La ultimele ture de alegeri și mai ales la cea mai recentă senzația a fost una de fugă a candidaților din calea oponenților lor, nu a mai existat o dezbatere publică veritabilă. Campania s-a desfășurat pe rețelele sociale, fiecare a cerut validare în bula lui. Poate s-a mers pe mâna studiilor științifice care arată că o opțiune politică de dreapta, stânga sau centru este greu de schimbat!

Cert este că cetățenii nu au avut cum să-i vadă la lucru, în mod concret, pe cei care le cereau votul. În județul nostru, de exemplu pentru primăria municipiului Iași, nu am avut o dezbatere între Mihai Chirica, Marius Bodea, Cosette Chichirău sau Bogdan Balașnicu. Separat fiecare a spus că va face X sau Y lucru. Oferta a fost una foarte diversă, dar lipsită de validare în condițiile exprimării ei unilaterale. Nici pentru Consiliul Județean lucrurile nu au stat altfel. De altfel, nici la București nu i-am văzut pe Nicușor Dan, Gabriela Firea, Piedone sau Sebastian Burduja într-o confruntare de idei. De la distanță, pe Facebook, Instagram sau TikTok, candidații și-au aruncat diverse provocări sau invective. Cele mai hilare confruntări au fost cele dintre sondaje. Bodea, Chichirău sau Balanișcu se dădeau fiecare pe locul II, la doar câteva procente de Chirica. La București, Sebastian Burduja era cotat de studii realizate de specialiști americani cu șanse de 1000%, cel mai tare din univers. Realitatea a fost tristă pentru toți și a mai arătat că pe viitor încrederea în astfel de instrumente va fi spre zero. Din toată această campanie nu am aflat aproape nimic. Toți au spus că fac și dreg, dar în realitate nu a rămas nimic, nici măcar o ideea clară, nici la Iași și nici în altă parte a țării. Uite domnule, în zona X din Iași, vrem să permitem să se ridice clădiri de 25, 30 sau 100 de etaje sau poate municipiul are nevoie de metrou. Nimic. La fel și-n București. Nimeni nu știe clar ce va face actualul, fostul sau viitorul cu destinul orașului.

Mai grav este că lucrurile se vor repeta și-n campaniile ce vor urma: pentru alegerile legislative și pentru prezidențiale. Îngrijorător este că mai sunt doar câteva luni până la următoarele alegeri, în septembrie pentru prezidențiale și spre sfârșit de toamnă pentru Parlament și nu e clar încă cine candidează. PSD și PNL se luptă, deocamdată, pentru desemnarea unui candidat comun, a unui candidat fiecare sau poate „doi” fiecare, nici nu mai știm exact. La USR este haos total, ceva mai limpezi sunt apele la AUR și la S.O.S – partidul pe persoană fizică a Dianei Șoșoacă, o admiratoare a crimelor despotului Putin. În rest este ceață la mal. Despre direcția în care dorim să mergem pe viitor, despre taxe, despre libertăți și îngrădiri, corupție, poziționare față de economia verde nu știm absolut nimic. Mai iese din când în când premierul Ciolacu și ne spune că lui i-ar surâde introducerea impozitării progresive a veniturilor. Sună mai mult a amenințare decât a politică practică bine gândită și argumentată. Nu prezintă niciun studiu concret din care să transpară avantajele și dezavanjele acestei forme de impunere. Cel mai probabil ne vom trezi că într-o zi de joi va ieși în fața presei, va anunța că a decis introducerea impozitării progresive, iar vineri prin ordonanță de urgență va legifera acest tip de taxare cu intrare în vigoare de la data de 1 a lunii următoare.

Dezbaterea din campanie avea rolul de-a lămuri unele aspecte controversate din jurul ideilor care le trec prin cap politicienilor. Nu-i tot una să te trezești într-o dimineață, dacă te numești Z și printr-o eroare ajungi președinte și să decretezi că NATO este o organizație pe care noi nu o mai vrem și prin urmare de acum înainte vom primi lumină de la Moscova, cu a dezbate dacă poporul vrea o alianță sau alta. Concluzia este că nevoia de dezbatere în campania electorală este mai mare ca oricând. Candidații pot spune vrute și nevrute pe rețelele sociale. Într-o dezbatere unu la unu sau mai extinsă, avântul mincinoșilor poate fi tăiat ușor. Și chiar dacă câștigă alegerile un ticălos, va rămâne măcar în spațiul public ideea că nu tot ce spune candidatul X sau Y este valabil sau adevărat. În caz contrar ne putem trezi peste noapte că a fost aprobată demolarea Palatului Culturii și ridicarea în locul lui a unui turn de 100 de etaje sau că impozitul pe venit a fost majorat la 90%. Nimic nu-i imposibil, așa că informați-vă inteligent!

