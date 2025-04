Polițista agentă-șefă de la Iași plătită și pentru orele când mergea la sala de fitness, inclusiv cu spor de antenă. Proces penibil cu șefii săi

Însă nu doar contabilul instituției a dat-o-n bară, ci și juristul, care a fost trimis de judecători să mai învețe. Concret, în plângerea înregistrată inițial pe rolul Judecătoriei, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră a cerut obligarea unei agente-șefe la restituirea sumei de 3.572 lei. Suma reprezenta banii plătiți în plus de instituție pentru orele de educație fizică efectuate în afara programului de lucru și pontate ca ore suplimentare. Polițista ar fi raportat orele petrecute la sală ca ore efectuate suplimentar, deși acestea nu aveau nici caracter operativ, nici neprevăzut, așa cum prevăd normele specifice. Din banii plătiți în plus, 10% reprezenta sporul de antenă. Or, dacă pe sediul ITPF sunt amplasate antene de transmisiuni și echipamente de comunicații, nu același lucru se putea spune despre sălile de antrenament frecventate de polițistă în timpul liber. Conform precizărilor reprezentanților ITPF, orele de educație fizică reprezintă o obligație de serviciu, dar aceasta trebuie prestată în timpul programului de lucru, ca parte a pregătirii continue a polițistului.

Pozițiile părților, precum cearta dintre doi copii de grădiniță

În instanță, pozițiile celor două părți au semănat cu cearta dintre doi copii de grădiniță, agenta-șefă afirmând că nu a primit niciun ban în plus, iar șefii ITPF răspunzând că „ba da”. Agenta A.R. a arătat că înscrisese orele de pregătire fizică într-un registru special pentru evidența acestora. Pentru orele suplimentare exista un registru distinct. Orele de educație fizică pontate îi fuseseră compensate cu timp liber în luna următoare, fără a primi niciun spor salarial. De cealaltă parte, prin precizările depuse la dosar, reprezentanții ITPF afirmau că nu e așa.

Magistrații Judecătoriei au deschis dosarul doar pentru a-l închide la loc și a-l expedia Secției I Civile a Tribunalului. Acțiunea viza recuperarea de către angajator a unor bani de la angajat. Or, raporturile juridice de muncă nu sunt de competența Judecătoriei, ci a Tribunalului. De la Secția I Civilă, dosarul a fost trimis mai departe la Secția II Civilă și de Contencios administrativ. Era vorba de recuperarea unor bani necuveniți de la un funcționar public cu statut special, iar raporturile de serviciu ale funcționarilor publici nu țin de Secția I.

Șeful ITPF trebuie să emită o dispoziție privind reținerea banilor din salariu

Judecătorii Secției a II-a nu au mai ajuns să judece cazul pe fond. Ei au arătat că juristul ITPF nici nu ar fi trebuit să se adreseze vreunei instanțe. Agenta era funcționar public cu statut special. Ca urmare, banii plătiți din greșeală în plus trebuiau recuperați în conformitate cu procedurile prevăzute de Codul administrativ. Nu judecătorii trebuiau să recupereze banii. Juristul trebuia să propună, iar șeful ITPF să emită o dispoziție privind reținerea banilor din salariu. Dispoziția ar fi putut fi ulterior atacată în instanță de A.R. Era un aspect ce fusese abordat și clarificat și de Curtea Constituțională într-o decizie a sa din 2020.

Acțiunea ITPF a fost respinsă de Tribunal ca inadmisibilă. Hotărârea a fost contestată însă de ITPF, dosarul intrând pe rolul Curții de Apel. Această instanță nu a stabilit încă data judecării recursului.

