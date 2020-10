Politisti impuscati de barbati care le-au furat armele din dotare in Franta

Doi politisti francezi aflati intr-o misiune de supraveghere au fost batuti crunt si raniti prin impuscare de catre necunoscuti. Acestia le-au furat armele din dotare. Incidentul s-a produs miercuri seara, 7 octombrie 2020, la Herblay, in Val-d'Oise.

Membri ai Politiei Judiciare din Cergy-Pontoise, cei doi politisti "au fost luati prin surprindere", in jurul orei locale 22.30 (23.30, ora Romaniei), in timp ce se aflau intr-o misiune de supraveghere in masina lor, au declarat joi surse judiciare. Ei au fost spitalizati intr-o unitate medicala din Paris.

"Unul dintre politisti a fost ranit grav. A fost impuscat de patru ori - la nivelul vezicii si arterei femurale. Viata ii este in pericol", a declarat Ludovic Collignon, de la Sindicatul Politiei Alliance.

Al doilea politist a fost impuscat de doua ori in coapsa si in picior.

"Ei au fost scosi din masina, batuti crunt, iar apoi s-a tras in ei si li s-au furat armele de serviciu", a anuntat Collignon.

