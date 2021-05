Polițiștii locali din Ploiești nu fac ture de noapte că ”le crește tensiunea după ora 15”

Primarul municipiului Ploiești, Andrei Volosevici, a descoperit recent cum aproape o treime din angajații Poliției Locale, respectiv 60, nu pot munci pe tura de noapte și nici nu pot face efort fizic prelungit întrucât li s-a dat recomandări medicale în acest sens.

Andrei Volosevici a reproșat Poliției Locale faptul că nu are patrule în oraș pe tura de noapte, după ce au fost constatate mai multe acte de vandalism chiar în centrul orașului care nici măcar nu au fost raportate Primăriei.

O treime din polițiștii din Ploiești nu pot lucra pe tura de noapte

„Am ieşit noapte de noapte pe străzi să verific ce se înâmplă şi nu am dat de nicio patrulă a Poliţiei Locale. Am mers pe jos pe mijlocul bulevardului zeci de minute şi nimeni nu mi-a zis nimic. Nu mi s-a părut normal şi am mers să aflu ce se întâmplă de nu sunt poliţiştii locali pe stradă. Aşa am aflat că dintre cei 220 de angajaţi ai Poliţiei Locale Ploieşti, aproximativ 60 dintre ei au recomandare medicală să nu facă serviciu de noapte”, a declarat, pentru „Adevărul”, Andrei Volosevici.

Acesta a susținut faptul că din cei 60 de poliţişti „cărora le creşte tensiunea după ora 15.00”, zece fac parte din structurile de ordine publică iar unul lucrează în cadrul dispeceratului.

Noi posturi de polițiști scoase la concurs în Ploiești

De asemenea, acesta a dispus verificare actelor medicale pe care le au polițiștii care nu pot lucra pe tura de noapte, astfel, urmează să se facă mai multe controale realizate de Casa de Asigurări de Sănătate Prahova şi Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Totodată, polițiștii din Ploiești urmează să fie dotați cu camere de tip body cam, astfel încât suspiciunile că agenții își iau pauze prea lungi și că nu activează în zonele-cheie ale orașului să fie înlăturate.

Primarul orașului vrea să dea un suflu nou Poliției Locale scoțând la concurs posturile disponibile din Ploiești pentru a aduce tineri în sistem, care să poată lucra și pe tura de după-amiază și pe cea de noaptea.

„Lucrăm cu materialul clientului”

De cealaltă parte, directorul Poliției Locale Ploiești, Adrian Vaida, susține că are cunoștință de probleme instituției pe care o conduce, dar în același timp este de părere că situația nu a fost prezentată așa cum este ea de fapt.

„O parte dintre poliţiştii locali au afecţiuni medicale motiv pentru care medicul specialist a recomandat evitarea executării serviciului în ture de noapte şi evitarea efortului fizic prelungit. Aceste afecţiuni medicale au apărut după ce au fost angajaţi, nu au apărut acum peste noapte. Toţi la care ne referim sunt apţi condiţionat. Dacă medicul specialist îi declara inapt, automat trebuia să înceteze relaţia de serviciu”, a declarat Adrian Vaida.

