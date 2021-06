Polițiștii locali ieșeni își merită salariile? Au ”prins” un bărbat fără picioare care cerșea. Nu prea pot fi prinși cei care fug

Dintr-un anumit unghi de vedere, acțiunea polițiștilor locale pare legitimă: luptă împotriva cerșetoriei sau a celor care apelează la mila publică deși le sunt asigurate venituri de la stat. Dar când se pune în balanță ”prinderea” unui amărât fără picioare cu cohortele de cerșetori apți de muncă care împânzesc centrul orașului situația se schimbă în defavoarea polițiștilor locali.

Postarea polițiștilor locali a atras sute de comentarii negative, majoritatea împotriva lor. Li se reproșeazcă că nu sunt buni decât să prindeă bătrânei cu mărar la vânzare la colțul străzii sau cerșetori fără picioare, în condițiile în care zona centrală este plină de cerșetori sînătoși tun, dar puturoși pe măsură.

”Astazi vreau sa va scriu despre o postare de la Poliția Locală Iași .

Gagii de acolo acu identificat un infractor care cersea in zona pietonalului "Stefan cel Mare". Au atasat si niste fotografii! In postarea respectiva, domnul care se ocupa cu postarile(se zvoneste ca este individul ala fara bacalaureat care lucreaza in primarie) a scris urmatoarea fraza: "Menționăm faptul că persoana în cauză nu a putut prezenta un document care să ateste că este inapt pentru a munci." Va atasez si eu poza cu persoana in cauza care are nevoie de o dovada de la medic daca este apt de munca , politistul local nu isi poate da seama la fata locului.

PS: In caz ca unii dintre voi nu observa, individul (infractorul) nu are un picior.

Salutam Poliția Locală Iași pentru rezolvarea rapida a infractiunii!”, a scris ironic Iulian Dorneanu pe Facebook

”Nimic de comentat. Omul are nevoie de bani. Trebuie sa faca ceva, poate are familie, trebuie sa puna mincare pe masa, singurul lucru care-l ajuta este "darul" de la oamenii cu suflet. Ce spun HOTII DERBEDEI...chichirica, stanica-tablagiul"???”, ”Am fost și eu duminică în zona respectivă. Mulți cerșetori, foarte mulți! Într-o oră cât am băut o cafea, cel puțin 10 și era și băiatul ăsta! Nu sunt de acord cu cerșitul dar nici cu sărăcia așa că evit să dau bani! Oricum, se vede nivelul la care suntem ca nație!”, ”Pacat ca cel in cauza nu putea "fugi" , ca cei parcati pe trotuare , in intersectii , pe treceri de pietoni , in fata cailor de access, nu i prinde nimeni . Pardon ...mai sunt postari ici , colo ...cu masini ridicate pentru imagine....dar asa in zone random..N-a observat nimeni ca in Zimbru s-a mutat trecerea de pietoni , pentru a face loc la mai multe masini sa parcheze in intersectie ....siguranta si incredere”,”Omu e fara un picior si are si familie numeroasa plus ca e si f bolnav , e negru de zici ca are cangrena tot corpu , e normal sa iti fie mila de el ???? camd era cu ambele piciore muncea in piata de pe independentii la aia cu florile . Mare realizare la astia de la.locala , ma mir ca nu l.ati fugarit cu caii ” sunt doar câteva dintre reacții.