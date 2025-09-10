Polițistul care vorbește prin semne: Emanuel, sprijin pentru călătorii cu deficiențe de auz din Iași

Poliția Română este adesea asociată cu ordine, disciplină și aplicarea fermă a legii. Dar, dincolo de uniformă și proceduri, există oameni care aduc un plus de empatie și apropiere față de cetățeni.

Un astfel de exemplu vine din Iași, unde un polițist reușește să facă legătura cu o categorie de persoane care, de multe ori, întâmpină bariere greu de trecut: persoanele cu deficiențe de auz sau vorbire.

Agentul-șef de poliție Emanuel lucrează la Poliția Transporturi

Agentul-șef de poliție Emanuel, din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Iași, îmbină zilnic rigoarea profesională cu respectul profund față de diversitatea umană. Din anul 2016, acesta este interpret autorizat în limbaj mimico-gestual, o abilitate care transformă radical modul în care Poliția poate comunica și sprijini persoanele cu nevoi speciale.

În gări și în trenuri, unde aglomerația și neprevăzutul pot crea situații tensionate, prezența unui polițist care „vorbește” prin semne face diferența. Emanuel asigură că și cei care nu pot comunica verbal primesc sprijin, informații și siguranță în mod egal.

Rolul său nu este unul simbolic. Prin limbajul semnelor, Emanuel le oferă persoanelor cu deficiențe de auz posibilitatea de a înțelege proceduri, reguli sau simple îndrumări. Acest lucru contează nu doar pentru confortul lor, ci și pentru siguranța publică, pentru că o comunicare eficientă înseamnă evitarea situațiilor de risc.

„Prezența lui Emanuel în echipa Poliției Transporturi nu este doar o dovadă de profesionalism, ci și una de umanitate. Prin gesturile sale – la propriu și la figurat – Poliția Română este mai aproape de oameni și mai aproape de comunitate”, au arătat reprezentanții Poliției Iași.

O punte între Poliție și comunitate

Cazul lui Emanuel arată cum un polițist poate fi și punte de legătură între instituție și comunitate. Într-o lume în care se vorbește tot mai mult despre incluziune, despre acces egal la servicii și despre respectarea drepturilor fiecărui cetățean, exemplul agentului ieșean devine un reper.

Faptul că un polițist din Iași este interpret autorizat în limbaj mimico-gestual transmite un mesaj clar: Poliția nu este doar o instituție care aplică sancțiuni și menține ordinea, ci și un partener al cetățenilor, indiferent de nevoile lor.

Pentru Emanuel, fiecare zi de serviciu este o ocazie de a arăta că fiecare gest contează. Fie că oferă sprijin unui călător cu deficiențe de auz, fie că intervine într-o situație care necesită calm și înțelegere, el demonstrează că siguranța înseamnă și apropiere, nu doar fermitate.

„Pentru Emanuel, fiecare gest contează. Și face diferența”, au transmis reprezentanții Poliției Iași.

Astfel, în gările și trenurile din regiune, oamenii pot găsi nu doar un polițist care veghează la ordine, ci și un om care înțelege nevoile celor vulnerabili și le oferă o voce prin semne.

