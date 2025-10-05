Polo: Steaua Bucureşti, calificată în grupele LEN Euro Cup

Vicecampioana Steaua Bucureşti s-a calificat în grupele LEN Euro Cup, fiind una din cele trei echipe din preliminarii care merg mai departe de pe locul 2. În sezonul regulat a fost repartizată direct Dinamo Bucureşti, în timp ce Rapid va continua în Conference Cup.

În grupa preliminară C, Steaua a încheiat pe locul 2 în urma rezultatelor 19-10 cu Rapid, 14-8 cu Dinamo Tbilisi şi 12-13 cu VK Solaris Sibenik (locul 2, 6 puncte).

În aceeaşi grupă, Rapid a fost pe locul 3 şi va continua în Conference Cup (10-19 cu Steaua, 14-21 cu Solaris Sibenik şi 15-11 cu Dinamo Tbilisi).

Steaua Bucureşti a început sezonul la turneul preliminar A din Liga Campionilor, însă a ratat grupele, în urma rezultatelor 12-15 cu Primorac Kotor, 6-20 cu VK Novi Belgrad şi 21-8 cu Pays D’Aix, şi a intrat în preliminariile Euro Cup.

În sezonul regulat al LEN Euro Cup, Steaua va evolua în grupa C, cu BVSC Budapesta, Panathinaikos şi Buducnost.

Din celelalte grupe preliminare au mai obţinut calificarea Vouliagmeni NC (locul 2, grupa A) şi Szolnoki (locul 2, grupa D), în timp ce patru locuri au revenit direct echipelor clasate pe locul I în fiecare grupă – Spandau 04 Berlin, Pallanuoto Trieste, VK Solaris şi CN Terrassa.

În grupa B din sezonul regulat a fost repartizată direct Dinamo Bucureşti. Meciurile din grupe vor avea loc între 16 octombrie – 12 februarie. Deţinătoarea trofeului este Pro Recco.

Publicitate și alte recomandări video