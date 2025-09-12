Polul industrial Iași–Tomești se extinde: se deschide șantierul pentru o nouă fabrică

Municipalitatea a dat undă verde deschiderii șantierului la o nouă fabrică din polul industrial din zona șos. Iași – Tomești. În primă fază vor fi executate lucrări pregătitoare în vederea edificării unei hale de producție.

Investiția aparține firmei IG Watteeuw (IGW) România, iar fabrica va fi construită în vecinătatea unității Grenzebach. Prima parte a proiectului vizează lucrări la terasamente și infrastructură (piloți forați).

„În măsura în care lucrările de construcţii vizează realizarea mai multor obiective de investiţii pe acelaşi teren, la cererea expresă a solicitantului, se poate emite câte o autorizaţie de construire pentru fiecare obiectiv de investiţii, în baza aceluiaşi certificat de urbanism obţinut pentru terenul aferent”, se arată în autorizația emisă de Primărie.

În ce constă investiția

IGW face parte din grupul belgian BMT, holding industrial cu afaceri extinse la Iași. Terenul aferent noii fabrici are o suprafață de aproape 35.000 mp.

„Activitatea companiei constă în efectuarea de prelucrări mecanice de înaltă precizie şi tratamente termice şi termotehnice pentru componente (roţi dinţate, angrenaje) din oţel sau aliaje utilizate în diverse aplicaţii industriale (compresoare, pompe, scanere, utilaje agricole, echipamente feroviare etc.)”, se precizează în planul urbanistic depus de IGW la Primărie.

Așa cum „Ziarul de Iași” a mai relatat, amenajarea unităţii de producţie va determina şi realizarea unui sens giratoriu, giraţie care va fi făcută în interiorul proprietăţii beneficiarului: giraţia este necesară pentru a asigura un bun acces şi către celelalte fabrici din vecinătate. În plus, va fi amenajat un drum de acces care să susţină un trafic industrial.

„În incintă, circulaţia rutieră va fi dezvoltată în sistem inelar, perimetral construcţiei, asigurându-se accesul vehiculelor de tonaj, agabaritice, precum şi accesul autospecialelor de intervenţie pompieri. Drumurile interioare organizate cu dublu-sens vor avea lăţimea de 7 metri şi vor fi prevăzute cu trotuare”, conform documentului citat.

Zona de construire are un puternic caracter industrial, având în vedere dezvoltările existente şi viitoare. Aşa cum se arată în planul urbanistic, firmele prezente în zonă vor să contureze un nou pol industrial al Iaşului, într-o continuare „firească a culoarului Calea Chişinăului – bld. Virgil Săhleanu – şos. Iaşi-Tomeşti”.

