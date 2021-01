"Pomelnicul" pomenilor electorale "de dreapta" bate pana si dezmatul PSD. Lista fara sfarsit a voucherelor pentru popor.

Vouchere educationale

Coalitia de guvernare are in plan implementarea unui sistem de vouchere educationale care vor fi date catre scoli pentru a stimula activitatile extrascolare. Acestea sunt pentru "iesirea din clasa de studiu si vizitarea diverselor atractii (muzee, arii naturale protejate, situri arheologice, participarea la spectacole etc.) sau/si participarea la activitati organizate cu caracter sportiv (drumetie, cursuri de schi, cicloturism etc.) cu utilizarea unor servicii turistice inclusiv cazare".

Voucherele educationale sunt bonuri de valoare care se acorda elevilor prin intermediul scolilor, in regim de turism intern, pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea unor excursii sau vacante cu scop educational.

In principiu, acestea vor fi pompate tot in agentiile de turism, companii de transport sau hoteluri.

Vouchere pentru invatamantul profesional agricol

Oferirea acestor tichete este motivata in programul de guvernare prin faptul ca "din cauza migratiei fortei de munca spre tari din Vest, Romania a ajuns sa nu mai aiba oameni calificati in agricultura".

Din acest motiv guvernul de dreapta propune acordarea de vouchere pentru persoanele in somaj cronic din mediu rural cu care sa poata achizitiona cursuri de specializare pentru meseriile agricole si meserii conexe (mecanici agricoli sau servicii specifice agriculturii).

"Astfel, forta de munca din mediu rural care nu este integrata pe piata muncii va avea o sansa sa devina activa pe un salariu mai bun", se arata in programul de guvernare.

Voucherele de vacanta

Dupa cum au anuntat deja guvernantii voucherele de vacanta vor fi acordate in continuare, chiar daca acestea raman la valoarea salariului minim pe economie din 2017, adica 1.450 de lei.

"Prelungirea programului de acordare a tichetelor de vacanta pentru angajatii din sectorul

public si cel privat actualizarea sumei acordate la nivelul salariului minim pe economie si

redefinirea facilitatilor acordate sectorului privat", se arata in programul de guvernare 2020-2024.

Cu toate acestea, guvernantii au anuntat ca vor reanaliza sistemul de acordare a voucherelor de vacanta pentru a mari eficienta destinatiilor si serviciilor turistice cu scopul extinderii sezonului turistic.

